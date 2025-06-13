Jogurtovo pecivo z jagodami: še bolj rahla različica priljubljenega peciva na lončke (VIDEO)

Odlično se poda k pomladnim in poletnim druženjem na prostem, saj je lahko, osvežilno, preprosto za rezanje in priročno za piknik ali vrtno zabavo. V vročih dneh ga hranimo v senci oziroma na hladnem, še posebej dobro pa tekne ohlajeno, ko sadni okus pride še bolj do izraza. Pripravimo ga iz preprostih sestavin, ki jih imamo pogosto že doma, zato je to jogurtovo pecivo lahko na mizi zelo hitro. Je tudi zelo prilagodljivo: namesto jagod lahko uporabimo borovnice, maline, breskve, marelice ali celo jabolka, odvisno od sezone in okusa.

Sestavine

Za pekač velikosti 30 x 20 cm.

3–4 jajca

180 g sladkorja (in zavitek vaniljevega sladkorja)

250 g tekočega jogurta (polnomastnega, sicer dodamo 100 ml olja ali mleka)

250 g gladke moke (ali 200 g moke in zavitek praška za vaniljev puding)

zavitek pecilnega praška

ščepec soli

400 g jagod

naribana lupina limone

Priprava

Jajca ločimo. Beljake in sol stepemo v čvrst sneg. Pečico vključimo na 175 stopinj Celzija. Rumenjake stepamo z navadnim in vaniljevim sladkorjem tako dolgo, da postanejo svetli in puhasti in precej narastejo. Dodamo jogurt (po želji tudi olje ali mleko). Vmešamo moko, ki smo ji primešali pecilni prašek. Na koncu zelo nežno vmešamo sneg (v več delih) in testo vlijemo v namaščen pekač velikosti 30 x 20 cm. Po njem razporedimo očiščene in narezane jagode. Pecivo pečemo 35–40 minut. Ohlajeno lahko potresemo s sladkorjem v prahu.

Namiga