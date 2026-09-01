Jušni cmoki: Čehi za izrazit okus uporabijo sestavino, ki jo imamo Slovenci vedno na zalogi
Ti jušni cmoki so pri Čehih tradicionalna jušna zakuha, podobno kot pri nas zdrobovi žličniki, skupnih sestavin pa v recepturi praktično nimamo. Zato je bilo še toliko bolj zanimivo ugotoviti, kako nepričakovano se lotijo njihove priprave. Ne boste verjeli – osrednja sestavina, zaradi katere nas je recept sploh tako pritegnil, je sveži kvas, tisti, ki ga kupimo v kockah. Popražijo ga na maščobi skupaj s čebulo in česnom ter tako uničijo aktivne kvasovke, hkrati pa razvijejo njegovo izrazito aromo. Ko se zmes nekoliko ohladi, dodajo začimbe, jajce in toliko drobtin, da lahko oblikujejo majhne cmoke.
Zakaj kvas?
Kvas ima v teh cmokih povsem drugačno vlogo kot pri peki kruha ali peciva. Ne uporabljajo ga za vzhajanje, temveč predvsem zaradi okusa. Ko ga nadrobijo k popraženi čebuli in česnu ter segrevajo, se najprej raztopi, nato pa začne rahlo rjaveti in razvije izrazito, prijetno praženo aromo. Toplotna obdelava pri tem ustavi delovanje kvasovk, zato cmoki zaradi kvasa ne vzhajajo.
Toplotno obdelan kvas ima poln, izrazit okus, ki ga še dodatno poudarita česen in majaron. Prav zato ga je v nekaterih čeških receptih presenetljivo veliko – v našem, ki smo ga na podlagi pozitivnih ocen našli na portalu Toprecepty.cz, so kar tri kocke. Kvas je namreč ena glavnih sestavin in ne le majhen dodatek testu.
Češki jušni cmoki s kvasom
Priprava: 20 minut
Kuhanje: 15 minut
Število kroglic: približno 30–40
Zahtevnost: preprosto
Sestavine
- 126 g svežega kvasa (3 kocke)
- 1 manjša čebula
- 3 stroki česna
- 1 jajce
- drobtine po potrebi
- sol
- mleti poper
- majaron po okusu
- olje
Priprava
- Čebulo in česen olupimo. Čebulo drobno sesekljamo, česen pa stisnemo.
- V ponvi segrejemo malo olja, dodamo čebulo in jo pražimo, da postekleni. Dodamo česen in ga na hitro popražimo, da zadiši.
- V ponev nadrobimo sveži kvas. Med stalnim mešanjem ga pustimo, da se raztopi, nato ga pražimo še toliko časa, da začne rahlo rjaveti. Pazimo, da se ne zažge. Odstavimo in pustimo, da se zmes nekoliko ohladi.
- V mlačno kvasno zmes dodamo jajce, sol, mleti poper in majaron. Premešamo, nato postopoma dodajamo drobtine, dokler ne dobimo povezane mase, iz katere lahko oblikujemo cmoke.
- Z žličko zajemamo majhne količine mase in med dlanmi oblikujemo drobne kroglice.
- Cmoke položimo v že pripravljeno juho, ki naj rahlo vre, in jih kuhamo približno 5 minut. Postrežemo jih neposredno v juhi; posebej dobro se podajo k zelenjavnim juham in bistrim zelenjavnim juham.