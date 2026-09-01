Jušni cmoki: Čehi za izrazit okus uporabijo sestavino, ki jo imamo Slovenci vedno na zalogi

Ti jušni cmoki so pri Čehih tradicionalna jušna zakuha, podobno kot pri nas zdrobovi žličniki, skupnih sestavin pa v recepturi praktično nimamo. Zato je bilo še toliko bolj zanimivo ugotoviti, kako nepričakovano se lotijo njihove priprave. Ne boste verjeli – osrednja sestavina, zaradi katere nas je recept sploh tako pritegnil, je sveži kvas, tisti, ki ga kupimo v kockah. Popražijo ga na maščobi skupaj s čebulo in česnom ter tako uničijo aktivne kvasovke, hkrati pa razvijejo njegovo izrazito aromo. Ko se zmes nekoliko ohladi, dodajo začimbe, jajce in toliko drobtin, da lahko oblikujejo majhne cmoke.

Zakaj kvas?

Kvas ima v teh cmokih povsem drugačno vlogo kot pri peki kruha ali peciva. Ne uporabljajo ga za vzhajanje, temveč predvsem zaradi okusa. Ko ga nadrobijo k popraženi čebuli in česnu ter segrevajo, se najprej raztopi, nato pa začne rahlo rjaveti in razvije izrazito, prijetno praženo aromo. Toplotna obdelava pri tem ustavi delovanje kvasovk, zato cmoki zaradi kvasa ne vzhajajo.

Toplotno obdelan kvas ima poln, izrazit okus, ki ga še dodatno poudarita česen in majaron. Prav zato ga je v nekaterih čeških receptih presenetljivo veliko – v našem, ki smo ga na podlagi pozitivnih ocen našli na portalu Toprecepty.cz, so kar tri kocke. Kvas je namreč ena glavnih sestavin in ne le majhen dodatek testu.

Češki jušni cmoki s kvasom

Priprava: 20 minut

Kuhanje: 15 minut

Število kroglic: približno 30–40

Zahtevnost: preprosto

Sestavine

126 g svežega kvasa (3 kocke)

1 manjša čebula

3 stroki česna

1 jajce

drobtine po potrebi

sol

mleti poper

majaron po okusu

olje

Priprava