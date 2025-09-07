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Kakavova panakota z marelicami: poletna sladica v kozarcu (VIDEO)

Kakavova panakota z marelicami FOTO: Sonja Ravbar
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Sladica, v kateri se prepletata poln okus kakava in sadna svežina zrelih marelic.

Kremasto osnovo dopolnjuje gladek marelični preliv, da pa je vse skupaj še nekaj posebnega, poskrbijo na maslu in rjavem sladkorju karamelizirane marelice. Preprosta kombinacija, ki v kozarcu združi čokoladne in sadne note ter iz sezonskega sadja izvabi največ.

Sestavine

  • 7 lističev oz.10 g želatine
  • 600 ml sladke smetane
  • 250 ml mleka
  • 40 g sladkorja
  • 4 žličke pravega grenkega kakava v prahu
  • 350 g očiščenih marelic (brez koščic)
  • sok manjše limone
  • sladkor v prahu glede na okus in sladkobo marelic
  • maslo in rjavi sladkor

Priprava

  1. Lističe želatine namočimo v mrzlo vodo, da se zmehčajo.
  2. Pomešamo smetano, mleko, sladkor in postavimo na ogenj za toliko časa, da se stopi sladkor, a ne sme zavreti. Ogenj ugasnemo.
  3. Odlijemo malo mlečne tekočine in ji dodamo kakav, toliko, da se razpusti, vrnemo v posodo in premešamo.
  4. Dodamo še ožete lističe želatine in dobro premešamo, da se raztopijo.
  5. Napolnimo kozarčke in jih postavimo v hladilnik za vsaj 4 ure.
  6. Pripravimo marelice: odvzamemo nekaj polovičk, preostale pa z limonovim sokom in sladkorjem v prahu zmeljemo do gladkega in prelijemo panakoto v kozarčkih.
  7. Prihranjene polovičke karameliziramo na maslu in rjavem sladkorju. Po eno položimo na sredino kozarčkov.
Datum Objave: 27.6.2026 ob 06:06

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Mirjam Grilc
Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.
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