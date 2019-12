Kremna jajca s sladko smetano, ki jih boste želeli vsako jutro

Pozabite na maslo, uporabite smetano.

Zdi se, da smo jajca že pripravili na vse možne načine. Od umešanih do čisto običajnih na oko. Pripravili smo jih že za zajtrk, kosilo in večerjo. Vedno teknejo. Še posebej radi jih zaužijemo zjutraj, saj telo za lep čas preskrbijo z energijo. Tudi danes bomo pripravili zajtrk iz ponvice, a tokrat malo drugače.

Jajca bomo pripravili na podoben način, kot če bi jih ocvrli. A namesto masla bomo uporabili smetano, kar da jajcem posebno karamelno teksturo, saj smetana pri segrevanju poosebi nekatere lastnosti masla, hkrati pa doda več tekočine in jajca se tako spečejo malce drugače. Prvič jih bomo poizkusili speči na običajen način, kasneje pa lahko smetani dodajamo začimbe, sveža zelišča in celo limonino lupinico.

Za takšna jajca potrebujemo le tri sestavine. Jajca, sol in sladko smetano. Pa začnimo!

Sestavine

2 do 4 žlice sladke smetane (odvisno od velikosti ponve)

ščep soli

jajca

Priprava

1. Na štedilnik postavite dovolj veliko ponev, da boste v njej lahko spekli poljubno število jajc, ki bodo imela malce manevrskega prostora, a ne preveč. Ponev naj ima pokrovko, če je nimate, uporabite krožnik ali drugo pokrivalo.

2. Še preden prižgete plin, v ponev zlijte smetano, da na ponvi nastane tanek sloj. Smetano posolite in v ponev ubite jajca.

3. Šele zdaj prižgite plin in segrevajte pri srednji jakosti. Smetana bo pričela brbotati in ločevati maščobo od tekočine. Dno ponve in njegovi robovi bodo pričeli karamelizirati.

4. Ko vidite, da so jajca že skoraj pečena, odmaknite ponev z ognja, jo pokrijte in postavite na stran. Počakajte minuto, nato pa postrezite.

Nasvet: Jajca so uspela, če so beljaki rahli in kremasti, prekriti s smetano, dno jajc karamelizirano, rumenjak pa tekoč in čvrst.

Fotografija: Getty Images