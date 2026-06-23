Ko dozorijo prve domače bučke: recept, ki ga vedno najprej naredimo

Ko italijanske mame na vrtu oberejo prve bučke, v Neaplju iz njih najprej pripravijo to preprosto poletno jed.

Ko začne vrt pokati od obilja, prvo mesto v količini plodov zagotovo osvojijo bučke. Pri nas jih večina konča v juhi, polpetih ali narastkih, v južni Italiji, natančneje v Neaplju in širši pokrajini Kampanji, pa imajo za prve poletne bučke veliko bolj zanimiv recept.

Imenuje se zucchine alla scapece in velja za eno najbolj značilnih poletnih jedi neapeljske kuhinje. Priprava je presenetljivo preprosta, saj tanke rezine bučk najprej popečejo oziroma ocvrejo, nato pa jih marinirajo v mešanici kisa, česna in mete. Po nekaj urah počitka tako pripravijo jed, ki je hkrati osvežilna, aromatična in skoraj zasvojljivo dobra.

Zakaj je ta recept tako poseben?

Ker bučke tukaj ne igrajo stranske vloge. Ko se prepojijo z aromo mete, česna in belega vinskega kisa, namreč dobijo povsem nov značaj, ki očara brez drugih jedi ali dodatkov. Tako pripravljene bučke so najboljše hladne ali postrežene pri sobni temperaturi, zato jo Neapeljčani pogosto pripravijo vnaprej in postrežejo kot predjed, lahko kosilo ali del poletnega antipasta.

Rahlo popečene bučke, ki se nekaj ur marinirajo v meti, česnu in kisu so jed, ki si jo v Neaplju redno pripravljajo. FOTO: SimpleImages/Getty Images

Potrebujemo

4 manjše mlade bučke

2 stroka česna

pest sveže mete

3 žlice belega vinskega kisa

ekstra deviško oljčno olje

sol

olje za peko ali cvrtje

Priprava