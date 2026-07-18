Ledena kava, ki je osvojila poletje: tako kremasta, da je že sladica (VIDEO)
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Zelo uživaška, blago sladka, z bogatim kavnim okusom in skoraj penasto teksturo.
Deluje precej bolj razkošno kot klasična ledena kava. Najbolj prija v vročih dneh, kot popoldanska osvežitev ali hitra poletna kavna sladica, še posebno če ji dodamo kepico sladoleda ali sladoledno lučko, stepeno sladko smetano, lahko tudi čokoladni obliv.
Sestavine
Za 2 do 4 osebe.
- 2 žlici instant kave
- 2 žlici medu (ali sladkorja)
- 2 žlici vroče vode
- žlička vaniljeve arome
Drugo
- 150–200 ml zelo hladnega mleka (oziroma po okusu)
- sladka smetana (stepena)
- sladoledna lučka
- cimet v prahu, kakav ali čokoladni obliv
- ledene kocke
Priprava
- V posodo damo 2 žlici kave, 2 žlici medu, 2 žlici vroče vode in žličko vaniljeve arome.
- Stepamo z mešalnikom ali metlico, da nastane gosta svetlo rjava kavna pena (približno 2–5 minut).
- Ohlajen kozarec napolnimo z 2 žlicama penaste kavne kreme.
- Dodamo nekaj kock ledu in prilijemo mleko.
- Zaključimo s stepeno sladko smetano.
- Posujemo s cimetom v prahu in dodamo sladoledno lučko.
Namig: Instant kava ustvari najboljšo gosto peno, med doda kremast občutek, smetana pa naredi »barista« teksturo. Vse mora biti zelo hladno (kozarec, mleko in smetana)!
Datum Objave: 18.7.2026 ob 06:07