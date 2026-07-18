Ledena kava, ki je osvojila poletje: tako kremasta, da je že sladica (VIDEO)

Zelo uživaška, blago sladka, z bogatim kavnim okusom in skoraj penasto teksturo.

Deluje precej bolj razkošno kot klasična ledena kava. Najbolj prija v vročih dneh, kot popoldanska osvežitev ali hitra poletna kavna sladica, še posebno če ji dodamo kepico sladoleda ali sladoledno lučko, stepeno sladko smetano, lahko tudi čokoladni obliv.

Sestavine

Za 2 do 4 osebe.

2 žlici instant kave

2 žlici medu (ali sladkorja)

2 žlici vroče vode

žlička vaniljeve arome

Drugo

150–200 ml zelo hladnega mleka (oziroma po okusu)

sladka smetana (stepena)

sladoledna lučka

cimet v prahu, kakav ali čokoladni obliv

ledene kocke

Priprava

V posodo damo 2 žlici kave, 2 žlici medu, 2 žlici vroče vode in žličko vaniljeve arome. Stepamo z mešalnikom ali metlico, da nastane gosta svetlo rjava kavna pena (približno 2–5 minut). Ohlajen kozarec napolnimo z 2 žlicama penaste kavne kreme. Dodamo nekaj kock ledu in prilijemo mleko. Zaključimo s stepeno sladko smetano. Posujemo s cimetom v prahu in dodamo sladoledno lučko.

Namig: Instant kava ustvari najboljšo gosto peno, med doda kremast občutek, smetana pa naredi »barista« teksturo. Vse mora biti zelo hladno (kozarec, mleko in smetana)!