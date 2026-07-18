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Ledena kava, ki je osvojila poletje: tako kremasta, da je že sladica (VIDEO)

Kremasta ledena kava FOTO: Sonja Ravbar
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Zelo uživaška, blago sladka, z bogatim kavnim okusom in skoraj penasto teksturo.

Deluje precej bolj razkošno kot klasična ledena kava. Najbolj prija v vročih dneh, kot popoldanska osvežitev ali hitra poletna kavna sladica, še posebno če ji dodamo kepico sladoleda ali sladoledno lučko, stepeno sladko smetano, lahko tudi čokoladni obliv.

Sestavine

Za 2 do 4 osebe.

  • 2 žlici instant kave
  • 2 žlici medu (ali sladkorja)
  • 2 žlici vroče vode
  • žlička vaniljeve arome

Drugo

  • 150–200 ml zelo hladnega mleka (oziroma po okusu)
  • sladka smetana (stepena)
  • sladoledna lučka
  • cimet v prahu, kakav ali čokoladni obliv
  • ledene kocke

Priprava

  1. V posodo damo 2 žlici kave, 2 žlici medu, 2 žlici vroče vode in žličko vaniljeve arome.
  2. Stepamo z mešalnikom ali metlico, da nastane gosta svetlo rjava kavna pena (približno 2–5 minut).
  3. Ohlajen kozarec napolnimo z 2 žlicama penaste kavne kreme.
  4. Dodamo nekaj kock ledu in prilijemo mleko.
  5. Zaključimo s stepeno sladko smetano.
  6. Posujemo s cimetom v prahu in dodamo sladoledno lučko.

Namig: Instant kava ustvari najboljšo gosto peno, med doda kremast občutek, smetana pa naredi »barista« teksturo. Vse mora biti zelo hladno (kozarec, mleko in smetana)!

Datum Objave: 18.7.2026 ob 06:07

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Jasmina Pirnar Krope
Jasmina Pirnar Krope (Yaska)Družina, kuharija in narava so moje drobtinice ljubezni. Ko vse to združim in v kuhinji skupaj z otrokoma ustvarjamo domače dobrote ter neprecenljive družinske spomine, v našem domu najlepše zadiši!
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