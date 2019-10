Božanski krofi z robidovo marmelado in jajčno kremo

Kako presenetiti zbrano druščino, ki je sladkosneda? S temi krofi! Verjemite, ostali bodo brez besed.

Robidova marmelada bo poskrbela za jesenski priokus te poslastice, jajčna krema z okusom po vanilji pa vas bo tako očarala, da krofov ne boste mogli prenehati jesti. Še namig: če takšne marmelade nimate, uporabite katero drugo, lahko pa se poigrate tudi s tem lešnikovim ali čokoladnim namazom.

Sestavine

Za 12 krofov

550 g navadne moke in dodatna moka za delovno površino

50 g sladkorja v prahu

2 vrečki po 7 g suhega kvasa

125 ml mleka, 2 veliki jajci

50 g stopljenega masla

sončnično olje za cvrtje

Nadev

175 ml mleka, 50 g sladkorja v prahu

3 veliki rumenjaki

velika žlica škroba, velika žlica masla

velika žlica vaniljevega ekstrakta

robidova marmelada, pretlačena skozi sito

Priprava

1. Moko, sladkor v prahu in kvas stresemo v veliko posodo, premešamo in na sredini naredimo luknjo. Vanjo dodamo mleko, jajca, maslo in 100 ml vode ter mešamo, dokler ne nastane testo. (Namig: testo je precej lepljivo, vendar ne smete dodati preveč moke.)

2. Testo nato stresemo na pomokano delovno površino in ga mesimo 8 do 10 minut, dokler ne postane gladko in prožno. Oblikujemo ga v gladko kepo in vrnemo v posodo, pokrijemo s folijo in pustimo na toplem, da vzhaja približno 50 minut oz. do dvojne količine.

3. Vzhajano testo razdelimo na 12 enakih delov in jih oblikujemo v krogle. Nekoliko jih pomokamo in zložimo na pekač, prekrijemo z mokro krpo in počakamo, da spet vzhajajo približno 30 minut.

4. Medtem pripravimo nadev, jajčno kremo. Mleko zlijemo v ponev in ga počasi segrevamo do vretja, nato odstavimo. V drugi posodi dobro zmešamo sladkor v prahu in rumenjake, nato vmešamo škrob. Počasi prilivamo vroče mleko v jajčno mešanico in medtem nenehno mešamo. Mešanico pretresemo nazaj v ponev in pustimo, da rahlo vre na šibkem ognju, medtem nenehno mešamo, da se zgosti. Odmaknemo z ognja in dodamo nekaj masla, da ne bi nastala skorjica. Počakamo, da se nadev nekoliko ohladi, in ga prekrijemo s folijo. Postavimo v hladilnik.

5. Krofe cvremo v fritezi ali veliki ponvi s sončničnim oljem pri 180 stopinjah dve do tri minute na vsaki strani oziroma dokler se ne obarvajo zlato rjavo. Odlagamo jih na krožnik s papirjem za peko, da olje odteče, in počakamo, da se nekoliko ohladijo.

6. Jajčno kremo nadevamo v dresirno vrečko s 5-milimetrskim nastavkom in jo ob strani vbrizgamo v vsak krof. Enako naredimo z robidovo marmelado.

Recept in fotografija: Donal Skehan/Food Network