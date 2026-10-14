Krompir: Ne le pire in pečen – 15 odličnih idej za vsak dan

Kaj vse lahko pripravimo iz krompirja? Zbrali smo 15 odličnih receptov za preproste, poceni in okusne jedi, od domačih klasik do novih idej.

Le kdo nima rad krompirja? Težko si predstavljamo sestavino, ki bi bila tako vsestranska, cenovno dostopna in priljubljena. Največkrat ga pripravimo kot pire, spečemo v pečici ali skuhamo za solato, a iz njega lahko nastane še toliko drugih odličnih jedi. In prav zato se ga nikoli ne naveličamo.

Tokrat smo pobrskali po naši zbirki receptov in izbrali 15 idej, ki dokazujejo, da je krompir lahko veliko več kot le priloga. Od hrustljave italijanske scarpaccie, švicarskega rostija in domačih njokov do skoraj pozabljene krompirjevke, starih slovenskih jedi in preprostih kosil, ki jih pripravimo za malo denarja. Nekateri recepti nas bodo popeljali v otroštvo, drugi pa navdušili s povsem novimi kombinacijami.

Če imate torej doma nekaj krompirja in se sprašujete, kaj bi danes skuhali, boste med temi recepti zagotovo našli kaj zase.

Hopel popel

Bogata krompirjeva jed, ki jo naredimo v eni ponvi. Lahko jo popestrimo s sezonskimi sestavinami, ki so trenutno na voljo.

Krompirjeva scarpaccia

Poleti ste bili popolnoma navdušeni nad različico te toskanske pite iz bučk, zato smo se odločili, da preverimo še, kako se v njej obnese krompir.

Krompirjeva pita (krompiruša)

Od vlečenega testa, priprave nadeva in do peke te hrustljave dobrote. Poglejte si naš video, vse vam pokažemo!

Pečen krompir po grško

Ko ga boste potegnili iz pečice, bodo mamljivo odišavljeni krompirčki pravzaprav zelo podobni tistim, ki jih spečete po drugih recepturah – a tako polnega okusa in nežne sredice najverjetneje še niste doživeli.

Krompirjeva palačinka z jajci

Tej jedi bi lahko rekli krompirjeva palačinka z jajci, lahko pa bi jo poimenovali tudi gorenjska frtalja s krompirjem.

Krompirjeva potica (krompirjevka)

Nas je potica prepričala! Če smo natančnejši: tako sočna in okusna je, da nihče od okuševalcev kar nekako ni verjel, katera je glavna sestavina nadeva.

Krompirjeva solata s fižolom in bučnim oljem

Tako drzno, kot je ta krompirjeva solata, lahko mirne duše postavimo ob bok cvrtju izrazitejših okusov.

Premium domači krompirjevi njoki

Takšni, da bi jih pohvalili tudi kuharski mojstri. Njihova posebnost je v pripravi krompirja.

Varčna krompirjeva juha

Preprosta krompirjeva juha je hitro skuhana iz osnovnih sestavin, za piko na i pa poskrbita kis in kisla smetana.

Pirini krompirjevi žganci

Krompir, moka in ravno prav masti tvorijo mehke in lepljive odščipnjence, ki se jim je mogoče ravno tako uspešno upreti kot njihovim daljnim sorodnikom – svaljkom.

Čompe

Mi pa smo se malo poigrali in uporabili še dva dodatka. To je tako krasna jed! Potrebujete le še obilno skledo mešane solate!

Kroketi

Priljubljena priloga, ki si zasluži najboljši recept. Če ga še nimate, je tukaj vse, kar morate vedeti.

Krompirjev rosti

Tradicionalno švicarsko jed smo poslovenili v resti, rosti ali rešti. Postrežemo ga ob različnih priložnostih in v različnih vlogah.

Pire brez masla

Recept, ki je poznan po celem svetu, je dobrodošla popestritev nečesa, kar tako pogosto pripravljamo.