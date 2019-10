Krompirjevi buhtlji s sirom, ki jih morate speči še to jesen

Popolna jesenska tolažilna jed.

Da ne bodo buhtlji vedno sladki, čeprav vemo, da obožujete prav ta recept za te puhaste blazine z marmelado, priporočamo slano različico, ki ni nič manj poželjiva.

Sestavine

Za približno 16 buhtljev

– 100 g krompirja

– 25 g svežega ali 15 g suhega kvasa

– 50 g sladkorja

– 450 g bele moke (če ste moko hranili v hladnem prostoru, jo segrejte v topli posodi)

– čajna žlička soli, 50 g masla, 150 ml toplega mleka

– stepeno jajce, mleko za premaz

– 100 g naribanega sira

Priprava

1. Krompir skuhamo v slani vodi in ga odcedimo, vendar prihranimo 2 veliki žlici vode, v kateri se je kuhal.

2. Krompir skozi sito pretlačimo v posodo, pokrijemo in hranimo na toplem.

3. Kvas zmešamo z mlačno vodo, v kateri se je kuhal krompir, in žlico sladkorja ter dobro premešamo, da se speni.

4. Moko stresemo v veliko posodo, dodamo čajno žličko soli in nato še maslo. Na sredini naredimo jamico in dodamo preostali sladkor ter krompirjev pire, nato dobro premešamo.

5. V mešanico s kvasom prilijemo mlačno mleko in 150 ml vode, premešamo in dodamo k moki, nato vmešamo še stepeno jajce. Dobro pregnetemo. Pokrijemo in pustimo na toplem približno eno uro, da se obseg testa podvoji.

6. Stresemo ga na pomokano delovno površino in oblikujemo buhtlje. Zlagamo jih na naoljen papir za peko v pekaču. Med njimi pustimo dovolj prostora, da bodo lahko vzhajali. Pokrijemo in počakamo 20 minut.

7. Premažemo jih z mlekom, potresemo s sirom in pečemo pri 220 stopinjah 15–20 minut.

Recept in fotografija: Donal Skehan/Food Network