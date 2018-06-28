Lignji brez gumi efekta: recept za izjemno sočen morski golaž, ki se topi v ustih

Se pripravi lignjev izogibate, ker postanejo gumijasti in trdi? Poskusite ta recept, pri katerem dolgotrajno kuhanje poskrbi za izjemno mehke in okusne lignje.

Moramo pri pripravi lignjev res računati na srečo, da se mehkužci ne spremenijo v gumice? Nikakor ne! Misliva, da vsi poznamo lignjasto pravilo – lignji so mehki le, če jih popražiš zelo na hitro ali pa jih mrcvariš ekstremno dolgo. Začuda sva se teh morskih dolgokrakcev tokrat lotila na slednji način. Skupaj z aromatično zelenjavo in vinsko-paradižnikovo omako nam je uspelo zategnjene mehkužce povsem zmehčati. Tu se vam ni treba bati gumi »defekta«.

Sestavine

900 g očiščenih lignjev

1 čebula, 1 korenček

1 koromač (z zelenimi listki vred)

3 stroki česna

3 sušeni paradižniki

4 žlice oljčnega olja

2 žlici paradižnikovega koncentrata

400 g paradižnikovih koščkov

(1 pločevinka)

240 ml suhega rdečega vina

150–200 ml zelenjavne jušne osnove

15 g svežega peteršilja

sol in poper po okusu

Z dolgotrajnim kuhanjem v bogati paradižnikovi omaki bodo lignji mehki, sočni in polni okusa. Foto: Shutterstock

Priprava

1 V široki kozici segrejemo oljčno olje nad srednje močnim ognjem.

2 Dodamo drobno sesekljano čebulo in jo pražimo približno 2 minuti, da postekleni.

3 Korenček in koromač očistimo ter narežemo na manjše koščke (koromačeve zelene laske prihranimo). Zelenjavo stresemo v lonec k čebuli in pražimo še 5–6 minut, da se lepo zmehča in razvije vonj.

4 Dodamo fino sesekljan česen in 2 žlici paradižnikovega koncentrata. Vse skupaj dobro premešamo in kuhamo še 2–3 minute.

5 Ogenj nato povečamo in prilijemo suho rdeče vino. Omaka naj divje brbota, dokler vino povsem ne povre.

6 Prilijemo jušno osnovo ter dodamo paradižnikove koščke in sesekljane sušene paradižnike.

7 K omaki nato primešamo očiščene in na kolobarje narezane lignje. Ogenj zmanjšamo, na lonec poveznemo pokrovko in pustimo golaž rahlo vreti 60–75 minut.

8 Lignji se morajo med dolgotrajno kuho povsem sprostiti in postati nesramno mehki.

9 Golaž pokusimo in ga po potrebi solimo in popramo.

10 Primešamo sesekljan svež peteršilj in koromačeve listke.

Zraven lignjevega golaža se prileže dobra priloga in ena najboljših je kremasta polenta. Da bo res svilnato gladka in polnega okusa, preizkusite tale preverjeni recept z instant polento.