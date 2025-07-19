Lignji s krompirjem pod peko (VIDEO)

Pripravite domačo podpeko z lignji, krompirjem in dišavnicami – preprosto mediteransko klasiko iz ene posode.

Domača podpeka z lignji je preprosta mediteranska jed, pri kateri se lignji in krompir počasi pečejo v oljčnem olju, belem vinu in dišavnicah. Krompir med peko vpije vse sokove in arome, lignji pa ostanejo mehki in sočni. Za še bogatejši okus lahko dodamo korenje ali češnjeve paradižnike, na koncu pa jed postrežemo s svežim peteršiljem in rezinami limone.

Preprosta priprava, polna pristnih okusov, kar kliče po sproščenem kosilu ali večerji, ob kosu kruha in kozarcu dobro ohlajenega belega vina.

Sestavine

1 kg očiščenih lignjev (lahko zamrznjenih)

800 g krompirja

3 stroki česna

po želji 1 korenje

pest češnjevih paradižnikov

100 ml olivnega olja

100 ml belega vina

sol

poper

1 lovorjev list

1 vejica rožmarina

peteršilj

1 limona

Priprava

Pečico vključimo na 200 stopinj. Krompir narežemo na večje krhlje, da med peko ostane čvrst. V namaščen pekač ali ognjevarno posodo razporedimo krompir. Po želji dodamo narezano korenje in češnjeve paradižnike ter nato še cele lignje ali večje kose lignjev. Začinimo s soljo in poprom ter vse skupaj premešamo. Dodamo strt česen, lovorjev list in rožmarin. Prilijemo belo vino in pokapamo z oljčnim oljem. Posodo pokrijemo s pokrovom ali aluminijasto folijo in pečemo 45 minut. Nato odkrijemo, jed po želji še malo pokapamo z oljem in pečemo še 20 do 30 minut, da se po vrhu lepo zapeče. Če uporabljamo odmrznjene lignje, se lahko med peko nabere več tekočine. Del odlijemo in je pustimo le toliko, da na dnu ostane približno za prst visoka plast, iz katere bo nastala okusna omaka. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo z rezinami limone.

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