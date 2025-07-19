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Lignji s krompirjem pod peko (VIDEO)

Lignji s krompirjem in zelenjavo FOTO: Sonja Ravbar
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Pripravite domačo podpeko z lignji, krompirjem in dišavnicami – preprosto mediteransko klasiko iz ene posode.

Domača podpeka z lignji je preprosta mediteranska jed, pri kateri se lignji in krompir počasi pečejo v oljčnem olju, belem vinu in dišavnicah. Krompir med peko vpije vse sokove in arome, lignji pa ostanejo mehki in sočni. Za še bogatejši okus lahko dodamo korenje ali češnjeve paradižnike, na koncu pa jed postrežemo s svežim peteršiljem in rezinami limone.

Preprosta priprava, polna pristnih okusov, kar kliče po sproščenem kosilu ali večerji, ob kosu kruha in kozarcu dobro ohlajenega belega vina.

Sestavine

  • 1 kg očiščenih lignjev (lahko zamrznjenih)
  • 800 g krompirja
  • 3 stroki česna
  • po želji 1 korenje
  • pest češnjevih paradižnikov
  • 100 ml olivnega olja
  • 100 ml belega vina
  • sol
  • poper
  • 1 lovorjev list
  • 1 vejica rožmarina
  • peteršilj
  • 1 limona

Priprava

  1. Pečico vključimo na 200 stopinj.
  2. Krompir narežemo na večje krhlje, da med peko ostane čvrst.
  3. V namaščen pekač ali ognjevarno posodo razporedimo krompir. Po želji dodamo narezano korenje in češnjeve paradižnike ter nato še cele lignje ali večje kose lignjev.
  4. Začinimo s soljo in poprom ter vse skupaj premešamo.
  5. Dodamo strt česen, lovorjev list in rožmarin.
  6. Prilijemo belo vino in pokapamo z oljčnim oljem.
  7. Posodo pokrijemo s pokrovom ali aluminijasto folijo in pečemo 45 minut.
  8. Nato odkrijemo, jed po želji še malo pokapamo z oljem in pečemo še 20 do 30 minut, da se po vrhu lepo zapeče. Če uporabljamo odmrznjene lignje, se lahko med peko nabere več tekočine. Del odlijemo in je pustimo le toliko, da na dnu ostane približno za prst visoka plast, iz katere bo nastala okusna omaka.
  9. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo z rezinami limone.

Namigi

  • Lignjev ne narežemo na premajhne kose, saj bodo tako ostali bolj sočni.
  • Krompir narežemo na večje kose, da med peko ne razpade.
  • Najboljši rezultat dosežemo, če na koncu krompir pustimo še nekaj minut nepokrit, da se po robovih lepo zapeče.
  • Če imamo čas, lahko krompir pred peko 5 minut pokuhamo, saj bo tako še mehkejši v sredici in bolj hrustljav na površini.
Datum Objave: 12.6.2026 ob 06:06

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Jasmina Pirnar Krope
Jasmina Pirnar Krope (Yaska)Družina, kuharija in narava so moje drobtinice ljubezni. Ko vse to združim in v kuhinji skupaj z otrokoma ustvarjamo domače dobrote ter neprecenljive družinske spomine, v našem domu najlepše zadiši!
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