Marelični sok, kot smo ga pili v devetdesetih: recept za pravo retro osvežitev

Junija v Vipavski dolini zadiši po marelicah. Po najboljših avtohtonih sortah slovijo v vasi Budanje, vse večji marelični renome pa v zadnjem desetletju dobiva tudi vas Planina nad Ajdovščino. Tu boste našli tiste stare sorte marelic, ki v malih plodovih skrivajo močno aromo in sladek maslen okus, ki se ne izgubi tudi ob predelavi.

»To, da so marelice zdrave in vsebujejo menda desetkrat več magnezija kot katerokoli drugo sadje, me ne bomo razlagale,« simpatično pripovedujejo članice Društva gospodinj Planina pri Ajdovščini in dodajo, da so »strokovne razlage o vsebnosti vitaminov in mineralov v domeni prehranskih strokovnjakov«. Same pa med nasadi marelic različnih sort, velikosti plodov in okusov, hitro ponudijo najboljše recepte, ki so jih zapisale tudi v knjigi domačih receptov Da ne bi pozabili 2.

»Pravkar obiramo sorti aurora in tyrinthos, ki imata velike in rdečkaste plodove, sta sladki ter odlični, če se želimo najesti svežega sadja,« mi jo ponudijo. Okus je sladko-kisel, meso pa čvrsto. Povem drugačna izkušnja od vodenih oranžnih sadežev, ki sem jih pred nekaj dnevi v navalu navdušenja kupila v enem od nakupovalnih centrov.

»Najboljša v vseh možnih pogledih – tako sveža kot za vlaganje, kuhanje marmelad, džemov ali mareličnih cmokov – pa je avtohtona budanjska marelica,« nadaljujejo. Gospodinje, ki so vrsto let sodelovale tudi pri organizaciji Praznika marelic, tako slikovito opišejo aromo in sladkobo tega tradicionalnega sadeža, da ga lahko okušamo in vonjamo že skozi besede. Gre za sorto, ki uspeva na flišni prsti ter na sončnih in pred burjo zaščitenih legah Zgornje Vipavske doline. Zaradi nežnih plodov, ki slabše prenašajo transport in čakanje na tržnici, jih kmetje običajno prodajajo kar v sadovnjakih ali na domačem borjaču.

Med sproščenim klepetom in preizkušanjem različnih sort mi v visokem ozkem kozarcu z debelim dnom ter žličko z dolgim pecljem postrežejo s spomini na devetdeseta leta: »Eno si zapomni: za ta pravi marelični sok mora biti sadež sočen, mesnat, predvsem pa dozorel na drevesu!«

Domač gosti sok s smetano je eden lepših spominov na poletne počitnice FOTO: Blaž Rosa

Marelični sok

3,5 kg izkoščičenih dozorelih marelic

sok 3 limon

7 L vode

1 kg sladkorja

5 dag citronske kisline

Priprava

Marelice očistimo in čeznje prelijemo sok limon ter kuhamo toliko časa, da se zmehčajo. Marelice prepasiramo skozi sito, da se znebimo vlaken, in jih zmeljemo s paličnim mešalnikom. Dodamo vodo. ko mešanica zavre, kuhamo še 10 minut. Pri tem ves čas mešamo. Nato dodamo sladkor in med mešanjem kuhamo še 5 minut. Odstavimo s štedilnika, dodamo citronsko kislino, premešamo, nalijemo v ogrete steklenice in zapremo.

Ohlajen domač marelični sok je pravi retro hit poletja, še posebej, če ga postrežemo s stepeno smetano in listkoma domače mete ali melise.