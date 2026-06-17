Tako pripravimo bučke, da bodo zvezda poletnega kosila (VIDEO)

Pečene bučke v sladko-slani marinadi postrežemo s kremo iz mocarele, svežimi zelišči, pinjolami in granatnim jabolkom.

Letos se vedno znova zalotim, da najbolj uživam v jedeh z veliko omake. V poletni vročini ni boljšega od sveže, hladne in z zelišči odišavljene kreme – če ji dodamo še lepo zapečene bučke, pa dobimo pravi zmagovalni krožnik.

Bučke najprej premažemo s sladko-slano marinado iz sojine omake, medu in dimljene paprike. Medtem pripravimo svilnato kremo iz mocarele, grškega jogurta, limonine lupinice in obilice bazilike ali mete. Vse skupaj dopolnimo s popečenimi pinjolami in sočnimi zrni granatnega jabolka.

Rezultat je barvita poletna jed, polna zanimivih kontrastov, ki jo lahko ponudimo kot predjed, lahko kosilo ali prilogo k ribam in jedem z žara.

Marinirane in pečene bučke s kremo iz mocarele

Za 2 osebi.

Čas priprave: približno 15 minut

Čas peke: od 25 do 30 minut

Sestavine

Za bučke

2 do 3 srednje velike bučke

majhen košček masla za peko

Za marinado

2 žlici oljčnega olja

1 žlica sojine omake

1 žlica medu

1 čajna žlička suhega origana

1 čajna žlička dimljene paprike

Za mocarelino kremo

1 krogla mocarele, približno 125 g

3 žlice grškega jogurta

pest svežih zelišč, na primer bazilike, mete ali kombinacije obojega

polovica manjšega stroka česna

2 žlici oljčnega olja

1 žlica medu

drobno naribana lupinica 1 ekološke limone

sol po okusu

1 do 2 žlici vode po potrebi

Za piko na i

2 do 3 žlice zrn granatnega jabolka

nekaj koščkov natrgane mocarele

1 do 2 žlici popečenih pinjol

nekaj lističev bazilike ali mete

malo oljčnega olja

Priprava

Pripravimo marinado. V manjši skledi zmešamo oljčno olje, sojino omako, med, origano in dimljeno papriko. Mešamo, dokler ne dobimo enotne marinade. Pripravimo bučke. Operemo jih, osušimo in po dolžini prerežemo na polovico. Meso na prerezani strani z ostrim nožem plitvo zarežemo v mrežast vzorec, pri tem pa pazimo, da ne prerežemo kože. Tako bo marinada lažje prodrla v bučke, po peki pa bodo tudi lepšega videza. Bučke z vseh strani premažemo z marinado in jih pustimo počivati približno 10 minut. Preostalo marinado prihranimo. Bučke popečemo. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. V ponvi na srednji temperaturi stopimo majhen košček masla. Bučke položimo v ponev s prerezano stranjo navzdol in jih pečemo od 5 do 7 minut, da se zlato rjavo obarvajo. Temperatura naj ne bo previsoka, saj se lahko med v marinadi hitro zažge. Bučke prestavimo v pekač oziroma pustimo v ponvi, če je primerna za uporabo v pečici. Prelijemo jih s preostalo marinado in pečemo še od 15 do 20 minut. Pečene so, ko se zmehčajo, vendar še vedno ohranijo obliko. Pripravimo mocarelino kremo. Nekaj koščkov mocarele prihranimo za serviranje, preostalo pa damo v mešalnik. Dodamo grški jogurt, sveža zelišča, česen, oljčno olje, med, limonino lupinico in ščepec soli. Vse skupaj zmešamo v čim bolj gladko in svilnato kremo. Če je pregosta, postopoma dodamo žlico ali dve vode. Sestavimo krožnik. Mocarelino kremo razmažemo po servirnem krožniku. Nanjo položimo tople pečene bučke ter jih potresemo z zrni granatnega jabolka, natrgano mocarelo in popečenimi pinjolami. Po želji dodamo še nekaj lističev bazilike ali mete in vse skupaj pokapamo z malo oljčnega olja.