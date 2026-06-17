Tako pripravimo bučke, da bodo zvezda poletnega kosila (VIDEO)
Letos se vedno znova zalotim, da najbolj uživam v jedeh z veliko omake. V poletni vročini ni boljšega od sveže, hladne in z zelišči odišavljene kreme – če ji dodamo še lepo zapečene bučke, pa dobimo pravi zmagovalni krožnik.
Bučke najprej premažemo s sladko-slano marinado iz sojine omake, medu in dimljene paprike. Medtem pripravimo svilnato kremo iz mocarele, grškega jogurta, limonine lupinice in obilice bazilike ali mete. Vse skupaj dopolnimo s popečenimi pinjolami in sočnimi zrni granatnega jabolka.
Rezultat je barvita poletna jed, polna zanimivih kontrastov, ki jo lahko ponudimo kot predjed, lahko kosilo ali prilogo k ribam in jedem z žara.
Marinirane in pečene bučke s kremo iz mocarele
Za 2 osebi.
Čas priprave: približno 15 minut
Čas peke: od 25 do 30 minut
Sestavine
Za bučke
- 2 do 3 srednje velike bučke
- majhen košček masla za peko
Za marinado
- 2 žlici oljčnega olja
- 1 žlica sojine omake
- 1 žlica medu
- 1 čajna žlička suhega origana
- 1 čajna žlička dimljene paprike
Za mocarelino kremo
- 1 krogla mocarele, približno 125 g
- 3 žlice grškega jogurta
- pest svežih zelišč, na primer bazilike, mete ali kombinacije obojega
- polovica manjšega stroka česna
- 2 žlici oljčnega olja
- 1 žlica medu
- drobno naribana lupinica 1 ekološke limone
- sol po okusu
- 1 do 2 žlici vode po potrebi
Za piko na i
- 2 do 3 žlice zrn granatnega jabolka
- nekaj koščkov natrgane mocarele
- 1 do 2 žlici popečenih pinjol
- nekaj lističev bazilike ali mete
- malo oljčnega olja
Priprava
- Pripravimo marinado. V manjši skledi zmešamo oljčno olje, sojino omako, med, origano in dimljeno papriko. Mešamo, dokler ne dobimo enotne marinade.
- Pripravimo bučke. Operemo jih, osušimo in po dolžini prerežemo na polovico. Meso na prerezani strani z ostrim nožem plitvo zarežemo v mrežast vzorec, pri tem pa pazimo, da ne prerežemo kože. Tako bo marinada lažje prodrla v bučke, po peki pa bodo tudi lepšega videza.
- Bučke z vseh strani premažemo z marinado in jih pustimo počivati približno 10 minut. Preostalo marinado prihranimo.
- Bučke popečemo. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. V ponvi na srednji temperaturi stopimo majhen košček masla. Bučke položimo v ponev s prerezano stranjo navzdol in jih pečemo od 5 do 7 minut, da se zlato rjavo obarvajo. Temperatura naj ne bo previsoka, saj se lahko med v marinadi hitro zažge.
- Bučke prestavimo v pekač oziroma pustimo v ponvi, če je primerna za uporabo v pečici. Prelijemo jih s preostalo marinado in pečemo še od 15 do 20 minut. Pečene so, ko se zmehčajo, vendar še vedno ohranijo obliko.
- Pripravimo mocarelino kremo. Nekaj koščkov mocarele prihranimo za serviranje, preostalo pa damo v mešalnik. Dodamo grški jogurt, sveža zelišča, česen, oljčno olje, med, limonino lupinico in ščepec soli.
- Vse skupaj zmešamo v čim bolj gladko in svilnato kremo. Če je pregosta, postopoma dodamo žlico ali dve vode.
- Sestavimo krožnik. Mocarelino kremo razmažemo po servirnem krožniku. Nanjo položimo tople pečene bučke ter jih potresemo z zrni granatnega jabolka, natrgano mocarelo in popečenimi pinjolami.
- Po želji dodamo še nekaj lističev bazilike ali mete in vse skupaj pokapamo z malo oljčnega olja.
Namigi
- Pri tej jedi so najpomembnejši kontrasti: sladkost medu, slanost sojine omake, svežina mete in bazilike, kremnost mocarele, citrusna aroma limone, hrustljavost pinjol in sočnost granatnega jabolka.
- Za učinek, kot ga poznamo iz sodobnih mediteranskih restavracij, mocarelino kremo razmažemo skoraj po celotnem krožniku, bučke pa nekoliko asimetrično razporedimo po vrhu.
- Jed postrežemo takoj, ko so bučke še tople, krema pa prijetno hladna. Odlična je kot predjed, lahko poletno kosilo ali priloga k ribam in jedem z žara.