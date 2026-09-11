Martinova obara: Praznična klasika, ki jo jemo kar z žlico
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Sočna raca, korenasta zelenjava, belo vino in dišeče začimbe se združijo v bogato martinovo obaro, ki prijetno pogreje in nasiti.
Martinovo ima eno samo resno pomanjkljivost. Ko na mizo končno priraca praznična raca, smo z nazdravljanjem že tako daleč, da nam nož in vilice ne gredo več od rok. Po tretjem kozarcu se enostaven razrez perutnine zdi kirurški poseg. Račja obara to težavo reši z zamenjavo orodja: z žlico zlahka zajamemo mehko, sočno meso v bogati in dišeči juhi, v kateri ni ničesar, kar bi bilo treba rezati, loviti ali oglodati. Edina veščina, ki jo še zahteva, je zadeti usta. Tudi po četrtem kozarcu to navadno še uspe.
Martinova obara
Čas priprave: 30 minut
Čas kuhanja: 2–3 ure
Količina: 4 porcije (najmanj)
Zahtevnost: lahka priprava
- cela mlada raca brez drobovine (2 kg)
- 2 večji čebuli
- 3 stroki česna
- 3 korenčki
- 1 peteršiljev koren
- 2 stebli zelene (približno 100–150 g)
- 150–200 ml suhega belega vina
- približno 1,5 l vroče vode
- 2 lovorova lista
- žlička majarona
- pol žličke timijana
- žlica gladke moke
- malo hladne vode za zgoščevanje
- sol
- sveže mlet črni poper
- limonov sok ali kis (po želji nekaj kapljic)
- sesekljan peteršilj
Priprava
- Raco razkosamo, posamezne kose solimo in popramo. V večjem loncu jih zlato rjavo popečemo z vseh strani, nato poberemo iz lonca, odvečno maščobo pa po potrebi odlijemo (in prihranimo).
- V istem loncu prepražimo drobno sesekljano čebulo, da se zmehča in rahlo porjavi.
- Dodamo na kocke narezan korenček ter narezan koren peteršilja in zeleno, nato pražimo 5–8 minut.
- Primešamo sesekljan česen in pražimo še kakšno minutko.
- Prilijemo suho belo vino in pustimo vreti 2–3 minute, da nekoliko povre.
- V lonec nato vrnemo vse kose race razen prsnega dela, ta ima skrajšan delovnik, da se med dolgo kuho ne izsuši.
- Dodamo lovorova lista, majaron in timijan ter prilijemo približno 1,5 l vroče vode, da je meso skoraj pokrito. Lonec pokrijemo in obaro na majhnem ognju počasi kuhamo 2–3 ure, da le lenobno brbota in se meso zmehča. Med kuhanjem po potrebi dolivamo vročo vodo in sproti posnemamo odvečno maščobo.
- Zadnjih 30 minut kuhanja v lonec vrnemo še prihranjene račje prsi.
- Ko je vse meso mehko, ga vzamemo iz lonca ter odstranimo kosti in kožo. Meso natrgamo in vrnemo v obaro.
- Zgoščevanje in postrežba: v skodelici gladko zmešamo žlico moke z nekaj žlicami hladne vode in pazimo, da ne nastanejo grudice. Zmes med mešanjem počasi vlijemo v rahlo vrelo obaro in ob nežnem vretju kuhamo še 5–10 minut, da se obara zgosti in moka skuha.
- Pokusimo, po potrebi dosolimo in popopramo, po želji dodamo še nekaj kapljic limonovega soka ali kisa.
- Vročo obaro razdelimo v sklede, potresemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo.
Za prilogo pripravite te ajdove vlivance.
Datum Objave: 10.11.2026 ob 08:11
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Midva kuhavaSva Tjaša Vede in Blaž Mikuljan. Kulinarika je področje, v katerem se najraje zadržujeva. Naj gre za zadovoljno prežvekovanje po oštarijah, navdušeno kulinarično brskanje med potepanjem ali pa usklajeno ustvarjanje na domačem kuharskem bojišču – vedno sva v nizki preži za novimi sestavinami, postopki in načini priprave jedi. Sva totalno nasprotje od tradicionalistov. Priprava tradicionalnih jedi ostaja domena najinih babic, saj jih povsem obvladata, z njimi pa naju tudi z veseljem razvajata. Ko pa se midva spraviva na tradicionalen recept, ga pošteno začiniva v svojem slogu. Sledite nama lahko na blogu midvakuhava.si.