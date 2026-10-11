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Martinova rižota, ko za praznično kosilo nimamo veliko časa (VIDEO)

Martinova rižota FOTO: Sonja Ravbar
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Hitra martinova rižota z rdečim zeljem in kostanji je odlična rešitev za praznično kosilo. Postrežemo jo lahko s pečenim piščancem.

Martinovo kosilo je lahko tudi hitro in brez dolgega čakanja ob pečici. Kremasta rižota z rdečim zeljem in kostanji združi okuse, ki jih povezujemo z martinovo mizo, za bolj nasiten obrok pa ji dodamo še pečenega piščanca. Če se nam res mudi, ga lahko brez slabe vesti kupimo kar v toploteki.

Martinova rižota s kostanji in rdečim zeljem

Priprava: 5 minut
Kuhanje: 30 minut
Količina: 4 osebe
Zahtevnost: enostavno

  • ½ čebule
  • oljčno olje
  • 200 g rdečega zelja
  • 300 g riža za rižoto
  • 100 ml belega vina
  • 800–900 ml krepke jušne osnove
  • 200 g pečenega in olupljenega kostanja
  • košček masla
  • sol in poper

Priprava

  1. Na olivnem olju prepražimo drobno sesekljano čebulo. Dodamo na tanko narezano rdeče zelje in ga dušimo, da se nekoliko zmehča. Po potrebi prilijemo malo jušne osnove.
  2. Dodamo riž in ga med mešanjem na kratko popražimo. Prilijemo belo vino in mešamo, dokler tekočina skoraj ne povre.
  3. Rahlo solimo in popramo, nato postopoma prilivamo vročo jušno osnovo, po eno zajemalko naenkrat, in pogosto premešamo. Naslednjo zajemalko dodamo, ko riž skoraj vpije prejšnjo.
  4. Proti koncu kuhanja vmešamo nadrobljen kostanj. Kuhamo še nekaj minut, da je riž kuhan, vendar v sredini še nekoliko čvrst.
  5. Rižoto odstavimo z ognja, vmešamo košček masla in po potrebi dodamo še malo jušne osnove, da ostane lepo kremasta. Poskusimo in po potrebi dosolimo. Pustimo minuto ali dve počivati, nato postrežemo.
Datum Objave: 11.11.2026 ob 06:11

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Mirjam Grilc
Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.
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