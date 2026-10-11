Martinova rižota, ko za praznično kosilo nimamo veliko časa (VIDEO)
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Hitra martinova rižota z rdečim zeljem in kostanji je odlična rešitev za praznično kosilo. Postrežemo jo lahko s pečenim piščancem.
Martinovo kosilo je lahko tudi hitro in brez dolgega čakanja ob pečici. Kremasta rižota z rdečim zeljem in kostanji združi okuse, ki jih povezujemo z martinovo mizo, za bolj nasiten obrok pa ji dodamo še pečenega piščanca. Če se nam res mudi, ga lahko brez slabe vesti kupimo kar v toploteki.
Martinova rižota s kostanji in rdečim zeljem
Priprava: 5 minut
Kuhanje: 30 minut
Količina: 4 osebe
Zahtevnost: enostavno
- ½ čebule
- oljčno olje
- 200 g rdečega zelja
- 300 g riža za rižoto
- 100 ml belega vina
- 800–900 ml krepke jušne osnove
- 200 g pečenega in olupljenega kostanja
- košček masla
- sol in poper
Priprava
- Na olivnem olju prepražimo drobno sesekljano čebulo. Dodamo na tanko narezano rdeče zelje in ga dušimo, da se nekoliko zmehča. Po potrebi prilijemo malo jušne osnove.
- Dodamo riž in ga med mešanjem na kratko popražimo. Prilijemo belo vino in mešamo, dokler tekočina skoraj ne povre.
- Rahlo solimo in popramo, nato postopoma prilivamo vročo jušno osnovo, po eno zajemalko naenkrat, in pogosto premešamo. Naslednjo zajemalko dodamo, ko riž skoraj vpije prejšnjo.
- Proti koncu kuhanja vmešamo nadrobljen kostanj. Kuhamo še nekaj minut, da je riž kuhan, vendar v sredini še nekoliko čvrst.
- Rižoto odstavimo z ognja, vmešamo košček masla in po potrebi dodamo še malo jušne osnove, da ostane lepo kremasta. Poskusimo in po potrebi dosolimo. Pustimo minuto ali dve počivati, nato postrežemo.
Datum Objave: 11.11.2026 ob 06:11
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Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.