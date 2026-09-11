Mehki, mlečni in polni masla: to so zvitki po receptu none Helene (ki gladko premagajo cimetke)
Maslene zvitke none Helene sem prvič poskusila pred približno petimi leti. V resnici se ne spomnim natančno, kakšna je bila priložnost, se pa zelo dobro spomnim navdušenja in okusa, zaradi katerega po tistem nanje nikoli nisem zares pozabila.
Če jesen zadnja leta rada zadiši po cimetovih rolicah, bi lahko za te zvitke trdili, da so njihova slovenska različica. V njih ni cimeta, kremnega preliva ali česarkoli posebej modernega, ampak samo mehko kvašeno testo, veliko masla, ravno prav sladkorja in mleko, zaradi katerih je ta dobrota – zapomnite si te besede, ko jih boste poskusili – ena najbolj sočnih sladic, kar jih je.
V letih, ki so sledila mojemu prvemu srečanju s Heleninimi rolicami, sem se nanje večkrat spomnila in v trenutkih nenadnega navdiha doma tudi preizkusila vsaj tri različne recepte. Vsi so bili dobri, nekateri celo zelo dobri, toda nobeni zavitki niso bili takšni kot njeni. Vedno je nekaj manjkalo – eni so bili presuhi, drugi premalo masleni, tretji pa so bili preprosto samo še eni kvašeni polžki. In ker jih po vseh teh letih še vedno nisem mogla spraviti iz glave, sem naposled prijateljico vendarle vprašala, ali bi mi lahko priskrbela recept svoje none Helene in ga prejšnji teden dobila v najlepši mogoči obliki: napisanega na roko, na starem listu papirja, brez natančnih minut in temperatur, kakor se za pravi nonin recept tudi spodobi.
In tukaj ga delim z vami:
Masleni zavitki none Helene
Testo
- 500 g moke oziroma polovica ostre in polovica gladke moke
- 50 g svežega kvasa
- mlačno mleko po potrebi
- 2 rumenjaka
- 50 g masla
- 1 žlica olja
- 50 g sladkorja
Masleni nadev
- 100 g masla
- 100 g sladkorja
- 1 zavitek vaniljevega sladkorja
Mleko
- 250 ml mleka
- 2 žlici sladkorja
Priprava
- Iz moke, kvasa, mlačnega mleka, rumenjakov, masla, olja in sladkorja zamesimo gladko kvašeno testo. Mleko dodajamo postopoma, le toliko, da dobimo mehko in voljno testo. Pokrijemo ga in postavimo na toplo, da vzhaja.
- Medtem pripravimo nadev. Zmehčano maslo penasto umešamo s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem.
- Vzhajano testo razvaljamo in po vsej površini premažemo z maslenim nadevom. Zvijemo ga v rulado ter narežemo na približno tri do štiri centimetre široke rezine.
- Zvitke s prerezano stranjo navzgor razporedimo po namaščenem ali s papirjem za peko obloženem pekaču. Med njimi pustimo nekaj prostora, saj bodo še vzhajali. Pokrijemo jih in pustimo, da znova lepo narastejo.
- Pečemo jih pri srednji temperaturi, dokler niso skoraj pečeni in se po vrhu nežno obarvajo. (Ker izvirni recept none Helene ne navaja natančne temperature in časa, bi jih sama pekla pri približno 180 stopinjah Celzija ter jih začela preverjati po 20 minutah).
- Tik preden so pečeni, segrejemo mleko in v njem raztopimo dve žlici sladkorja. Z vročim sladkanim mlekom enakomerno prelijemo polžke in jih še za nekaj minut vrnemo v pečico, da popijejo tekočino in se do konca spečejo.
- Najboljši so še nekoliko topli, ko so robovi rahlo zapečeni, sredina pa mehka, maslena in tako sočna, da končno razumemo, zakaj jih je mogoče imeti v mislih celih pet let.