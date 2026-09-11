Mehki, mlečni in polni masla: to so zvitki po receptu none Helene (ki gladko premagajo cimetke)

Tale recept za maslene mlečne zvitke je eden tistih, za katere že po prvem grižljaju vemo, da jih bomo pekli vse življenje.

Maslene zvitke none Helene sem prvič poskusila pred približno petimi leti. V resnici se ne spomnim natančno, kakšna je bila priložnost, se pa zelo dobro spomnim navdušenja in okusa, zaradi katerega po tistem nanje nikoli nisem zares pozabila.

Če jesen zadnja leta rada zadiši po cimetovih rolicah, bi lahko za te zvitke trdili, da so njihova slovenska različica. V njih ni cimeta, kremnega preliva ali česarkoli posebej modernega, ampak samo mehko kvašeno testo, veliko masla, ravno prav sladkorja in mleko, zaradi katerih je ta dobrota – zapomnite si te besede, ko jih boste poskusili – ena najbolj sočnih sladic, kar jih je.

V letih, ki so sledila mojemu prvemu srečanju s Heleninimi rolicami, sem se nanje večkrat spomnila in v trenutkih nenadnega navdiha doma tudi preizkusila vsaj tri različne recepte. Vsi so bili dobri, nekateri celo zelo dobri, toda nobeni zavitki niso bili takšni kot njeni. Vedno je nekaj manjkalo – eni so bili presuhi, drugi premalo masleni, tretji pa so bili preprosto samo še eni kvašeni polžki. In ker jih po vseh teh letih še vedno nisem mogla spraviti iz glave, sem naposled prijateljico vendarle vprašala, ali bi mi lahko priskrbela recept svoje none Helene in ga prejšnji teden dobila v najlepši mogoči obliki: napisanega na roko, na starem listu papirja, brez natančnih minut in temperatur, kakor se za pravi nonin recept tudi spodobi.

In tukaj ga delim z vami:

Masleni zavitki none Helene so ena najboljših sladic, kar sem jih kdajkoli jedla. FOTO: osebni arhiv

Masleni zavitki none Helene

Testo

500 g moke oziroma polovica ostre in polovica gladke moke

50 g svežega kvasa

mlačno mleko po potrebi

2 rumenjaka

50 g masla

1 žlica olja

50 g sladkorja

Masleni nadev

100 g masla

100 g sladkorja

1 zavitek vaniljevega sladkorja

Mleko

250 ml mleka

2 žlici sladkorja

Priprava