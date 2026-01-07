Mesni sir se vrača: tako iz njega pripravite hitro poletno kosilo (VIDEO)
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Mirjam Grilc iz popečene klasike, paradižnika, kumaric in sira pripravi krepko poletno solato, ki bo prebudila spomine.
Potem ko je bil mesni sir dolgo povsem pozabljen, spet postaja presenetljivo priljubljen. Se vam je stožilo po tem okusu naše mladosti? Če ga pripravite tako, kot ga postreže Mirjam Grilc, bo postal krasno, ravno prav krepko poletno kosilce.
Mesni sir kljub svojemu imenu ne vsebuje niti trohice sira. Gre za fino mlet in obarjen mesni izdelek, ki je odličen tako hladen kot popečen. Ko ga na hitro zapečemo v ponvi, dobi zlato skorjico in še bogatejši okus, zato je odlična osnova za nasitne solate.
Sestavine
- 300 g mesnega sira
- 250 g češnjevega paradižnika
- 80 g sira po izbiri
- 4 kisle kumarice
- 1 čebula ali 2 mladi čebuli
- z zelenjem
- peteršilj
Preliv
- 4–5 žlic olja, sol in poper
- žlica jabolčnega kisa
- žlica gorčice s semeni
- ščep mlete rdeče paprike
- nekaj kapljic soka limone
Priprava
- Mesni sir narežemo na kocke, velike za grižljaj, na ponvi popečemo na suho ali z le malo olja in pustimo, da se ohladi.
- Očistimo in na podobno velike kose narežemo paradižnik. Na tanke lističe narežemo čebulo, kumarice. Koščki sira naj bodo manjši, da niso zagatni. Dodamo še natrgan peteršilj in pripravljeni mesni sir.
- Začinimo s prelivom, ki ga pripravimo iz olja, kisa, gorčice, mlete paprike, soli, popra in nekaj kapljic limonovega soka.
- Vse skupaj premešamo in ohladimo ali ponudimo takoj.
Datum Objave: 21.7.2026 ob 06:07