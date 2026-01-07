Potem ko je bil mesni sir dolgo povsem pozabljen, spet postaja presenetljivo priljubljen. Se vam je stožilo po tem okusu naše mladosti? Če ga pripravite tako, kot ga postreže Mirjam Grilc, bo postal krasno, ravno prav krepko poletno kosilce.

Mesni sir kljub svojemu imenu ne vsebuje niti trohice sira. Gre za fino mlet in obarjen mesni izdelek, ki je odličen tako hladen kot popečen. Ko ga na hitro zapečemo v ponvi, dobi zlato skorjico in še bogatejši okus, zato je odlična osnova za nasitne solate.

Sestavine

300 g mesnega sira

250 g češnjevega paradižnika

80 g sira po izbiri

4 kisle kumarice

1 čebula ali 2 mladi čebuli

z zelenjem

peteršilj

Preliv

4–5 žlic olja, sol in poper

žlica jabolčnega kisa

žlica gorčice s semeni

ščep mlete rdeče paprike

nekaj kapljic soka limone

Priprava