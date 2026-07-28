Mojstrska delavnica: Čokoladni zuccotto – italijanska kupola z maskarponejem in jagodičevjem (VIDEO)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.

Čokoladni zuccotto je razkošna italijanska sladica brez peke, ki očara že s svojo kupolasto obliko. Mehki piškoti savoiardi skrivajo bogato kremo iz maskarponeja, sladke smetane in temne čokolade, sveže jagodičevje pa poskrbi za prijetno svežino. Pripravimo ga lahko že dan prej, zato je odlična izbira za praznovanja in posebne priložnosti.

Okrasimo ga s stepeno smetano in svežim jagodičevjem FOTO: Sonja Ravbar

Številne različice

Zuccotto je tradicionalna toskanska sladica s številnimi različicami. Klasična florentinska različica je pripravljena iz biskvita, rikote, čokolade in likerja alchermes, ki ji daje značilno rdečo barvo. Danes zuccotto pripravljamo tudi z maskarponejem, smetano, sladoledom, sadjem in oreščki, z alkoholom ali brez njega, saj zanj ne obstaja en sam, strogo določen recept. Sladico lahko pripravimo tudi iz piškotov savoiardi, njena posebnost pa je kupolasta oblika, zaradi katere deluje še posebej impresivno.

Čokoladni zuccotto združuje najboljše iz tradicionalnega zuccotta in sodobnega italijanskega slaščičarstva: mehke piškote savoiardi, bogato čokoladno-maskarponejevo kremo ter sveže jagodičevje, ki poskrbi za kontrast in svežino. Rezultat je elegantna sladica v obliki kupole, ki je najboljša, če jo pripravimo dan prej ter postrežemo dobro ohlajeno ali celo »napol zamrznjeno«.

Ko to sladico prerežemo, vedno očara FOTO: Sonja Ravbar

Sestavine

Za skledo s premerom 20 cm in prostornino približno 1,5 litra. Za 8–10 kosov.

Za oblogo

350 g piškotov savoiardi (približno 30–35 piškotov)

Za namakanje

250 ml mleka

50–80 ml ruma ali drugega likerja; če bodo sladico jedli otroci, uporabimo rumov sladkor

Za čokoladno kremo

500 g hladnega maskarponeja

250 ml hladne sladke smetane

80 g sladkorja v prahu

100 g temne čokolade s 70 % kakava

1 žlička vaniljeve arome

ščepec drobne soli

Za dekoracijo

kakav za posip

250 g jagodičevja (maline, borovnice, ribez …)

Priprava

Priprava čokolade: Nalomimo jo na manjše koščke. Stopimo jo nad vodno kopeljo. Voda naj rahlo vre, dno posode pa se je ne sme dotikati. Ko je čokolada stopljena, jo odstavimo in pustimo, da se povsem ohladi. Za intenzivnejši čokoladni okus lahko stopljeni čokoladi dodamo ščepec soli ali žličko espressa. Okusa kave ne bo mogoče zaznati, čokolada pa bo izrazitejša. Čokolado moramo dobro ohladiti, saj lahko prevroča čokolada povzroči, da maskarpone postane tekoč. Skledo na tanko premažemo z oljem. Obložimo jo z dvema navzkrižno položenima kosoma prozorne folije za živila. Folija naj sega vsaj 10 cm čez rob sklede. Namakanje piškotov: Zmešamo mleko in rum. Piškote savoiardi v mešanico pomočimo le za sekundo na vsaki strani. Piškoti morajo ostati dovolj čvrsti, saj bodo med hlajenjem vpili še vlago iz kreme. Skledo obložimo s piškoti. Začnemo na sredini dna sklede, za kar uporabimo približno tri piškote. Piškote polagamo tesno skupaj. Nato obložimo še stranice sklede. Piškote ob straneh postavimo navpično oziroma rahlo diagonalno. Lahko se nekoliko prekrivajo, saj bo tako kupola stabilnejša in lepša na prerezu. Ko končamo, folija ne sme biti nikjer vidna. Priprava kreme: V veliki posodi zmešamo maskarpone, sladkor v prahu, vaniljo in sol. Za najboljšo teksturo uporabimo maskarpone z najmanj 80 % maščobe v suhi snovi. Mešamo le toliko časa, da postane zmes gladka. Če maskarpone predolgo stepamo in ga pri tem segrejemo, lahko postane redek. Prilijemo ohlajeno stopljeno čokolado. Premešamo, da dobimo enotno in gosto kremo. Sladko smetano stepemo. Smetane ne stepemo povsem čvrsto. Prava konsistenca so mehki vrhovi: ko dvignemo metlico, se vrh nežno upogne. Stepeno smetano v treh delih nežno vmešamo v čokoladno zmes. Uporabimo silikonsko lopatico. Maso privzdigujemo od spodaj navzgor in pri tem obračamo posodo. Ne mešamo krožno, saj bi krema izgubila zračnost. Krema mora biti na tej točki gosta, stabilna in lepo mazljiva. Polnjenje: Polovico kreme nadevamo v skledo. Z lopatico jo nežno potisnemo ob stene. Tako odstranimo morebitne zračne žepe. Dodamo preostalo kremo. Površino lepo poravnamo. Zapiranje: Na vrh položimo zadnjo plast navlaženih piškotov savoiardi in z njimi popolnoma prekrijemo kremo. Piškote rahlo pritisnemo ob kremo. Ta plast bo po obračanju predstavljala dno sladice. Hlajenje: Folijo prepognemo čez vrh. Na vrh položimo raven krožnik, ki bo služil kot utež. Tako se bo sladica med hlajenjem lepo oblikovala in učvrstila. Hladimo jo najmanj osem ur, najbolje čez noč. Za najboljši rezultat sladico pripravimo dan prej, da se plasti popolnoma povežejo. Obračanje: Folijo na vrhu odpremo. Na skledo položimo servirni krožnik. Z enim hitrim gibom skledo obrnemo. Počakamo približno 10 sekund. Skledo dvignemo in nato previdno odstranimo folijo. Dekoracija: Površino rahlo posujemo s kakavom. Po želji lahko vrh okrasimo tudi s stepeno sladko smetano. Po vrhu in okoli kupole razporedimo jagodičevje. Serviranje Zuccotto vzamemo iz hladilnika približno 15 minut pred serviranjem. To je sladica, ki je običajno še boljša naslednji dan, ko se okusi čokolade in maskarponeja najlepše razvijejo.

Maskarpone Galbani odloča o teksturi Za popoln čokoladni zuccotto uporabite maskarpone z najmanj 80 odstotki maščobe v suhi snovi. Prav dovolj visok delež maščobe poskrbi, da je krema bogata, gladka in dovolj čvrsta, da sladica po hlajenju lepo ohrani kupolasto obliko. Mi smo izbrali maskarpone Galbani, ki se lepo poveže s stopljeno čokolado in stepeno smetano ter kremi da svilnato teksturo. Pred pripravo naj bo maskarpone dobro ohlajen. Mešajte ga le toliko, da postane gladek, saj lahko ob predolgem stepanju postane redek. Tudi stopljena čokolada mora biti pred dodajanjem povsem ohlajena, da krema ohrani pravo teksturo. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.