Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel najbolj kremast cheesecake z jagodami (VIDEO)

Pod hrustljavim piškotnim dnom se skriva nežna krema iz kremnega sira in skyra, piko na i pa doda preprost domač jagodni preliv.

Cheesecake je ena tistih sladic, ki navdušuje s preprostostjo, a hkrati ne dopušča veliko bližnjic. Če želimo res svilnato, kremasto sredico in gladko površino brez razpok, moramo poznati nekaj pomembnih pravil. Prav zato smo pripravili novo mojstrsko delavnico, v kateri nas skozi pripravo korak za korakom vodi Brina Robinik Kobal.

Tokrat smo izbrali različico z jagodami – s hrustljavim piškotnim dnom, bogato sirovo kremo in prelivom iz svežih jagod. Recept je zasnovan tako, da uspe tudi domačim pekom, ob tem pa ne skriva profesionalnih prijemov, ki naredijo razliko med dobro in zares odlično sirčkovo pito.

FOTO: Sonja Ravbar

V videu boste izvedeli, zakaj morajo biti sestavine sobne temperature, kako pravilno vmešati jajca, čemu služi para med peko in zakaj je hlajenje prav tako pomemben del priprave kot sama peka. Rezultat je razkošno kremasta sladica, ki bo navdušila tako ob praznovanjih kot ob sproščenem druženju za domačo mizo. Prav zares ne pretiravamo, ko trdimo, da je to najbolj kremasta sirna torta, o kateri govorimo v superlativih. Na snemanju smo složno sklenili, da je to pravzaprav edini recept, ki ga potrebujemo, če imamo radi cheesecake.

Cheesecake poči, če: maso pretirano mešamo,

se peče predolgo,

je temperatura previsoka,

ga prehitro vzamemo iz pečice,

ne uporabljamo vodne kopeli,

sestavine niso sobne temperature. Piškotna podlaga razpade, če: je premalo masla,

piškoti niso dovolj fino mleti,

ni dovolj močno potlačena,

ni dovolj dolgo v hladilniku.

Cheesecake z jagodnim prelivom

Za snemljiv tortni model, ki ima premer 22–24 cm.

Piškotno dno

250 g maslenih piškotov

120 g masla

1 ščepec soli

Krema

500 g kremnega sira

400 g skyra

250 ml sladke smetane

180 g sladkorja

3 velika jajca

2 žlici gladke moke

1 žlička vaniljeve paste ali 2 vaniljeva sladkorja

ščepec soli

malo lupinice limone

Jagodni preliv

200 g jagod

2–3 žlice sladkorja

50 ml vode

1 žlička soka limone

In še

nekaj jagod za dekor

Priprava

Dobra priprava modela je polovica uspeha. Cheesecake je nežen, zato ga na koncu ne želimo trgati iz modela. Dno modela obložimo s papirjem za peko. Papir naj gleda čez dno, nato zapremo obod modela. Tako bomo cheesecake kasneje lažje prestavili na krožnik. Notranji rob modela lahko zelo rahlo premažemo z maslom. Piškote zmeljemo v drobne drobtine. Lahko jih zmeljemo v sekljalniku ali pa jih damo v vrečko in zdrobimo z valjarjem. Dodamo ščepec soli, da uravnotežimo okuse. Maslo stopimo, vendar naj ne bo vrelo. Vlijemo ga v piškotne drobtine in dobro premešamo. Zmes naj ima videz mokrih drobtin. Če jo stisnemo med prsti, mora držati obliko. Piškote stresemo v model in jih močno pritisnemo ob dno. Najbolje je, da uporabimo dno kozarca ali merilne skodelice, da dobimo enakomerno, kompaktno plast. Postavimo v hladilnik za vsaj 30 minut. Pomembno: Piškotnega dna ne pečemo posebej. Ohladimo ga zato, da se maslo strdi, dno učvrsti in masa kasneje ne razmoči piškotov takoj ob vlivanju. Pečico segrejemo na 160 stopinj, zgornje/spodnje gretje. Na spodnji nivo pečice postavimo večjo posodo ali pekač z vročo vodo. Cheesecake se bo pekel nad paro, ne neposredno v vodi. Zakaj para? Para v pečici poskrbi za bolj nežno in enakomerno peko. Cheesecake se manj izsuši, manj poka in ostane kremast. V večjo skledo damo kremni sir in ga najprej na nizki hitrosti ali kar ročno zmešamo do gladkega. Dodamo skyr in mešamo le toliko, da se sestavini povežeta. Dodamo sladkor, vaniljo, sol, lupinico limone in moko. Ponovno nežno premešamo. Nato prilijemo sladko smetano in mešamo na nizki hitrosti. Na koncu dodajamo jajca, eno za drugim. Po vsakem jajcu mešamo le toliko, da izgine v masi. Največji trik je ravno ta, da ne miksamo predolgo. Če v maso vmešamo preveč zraka, se bo med peko napihnil, nato pa med hlajenjem upadel in počil. Krema mora biti gladka, kremna in precej tekoča, podobna gostejši smetani. Ohlajeno piškotno dno vzamemo iz hladilnika. Kremo vlijemo na piškotno dno. Model nekajkrat nežno potresemo ali z njim narahlo udarimo ob pult, da se večji zračni mehurčki dvignejo na površje. Če na vrhu opazimo mehurčke, jih lahko prebodemo z zobotrebcem ali odstranimo z gorilnikom. Model postavimo na srednjo rešetko pečice. Na spodnjem nivoju naj ostane posoda z vročo vodo. Pečemo približno 55–70 minut. Čas je odvisen od pečice in velikosti modela. Pri modelu premera 24 cm bo običajno bližje 55–60 minutam, pri 22 cm pa bližje 65–70 minutam, saj je torta višja. Cheesecake je pečen, ko so robovi čvrsti, sredina pa se še rahlo zatrese, podobno kot puding. Pomembno: Ne čakamo, da je sredina popolnoma trda. Če je popolnoma trda že v pečici, bo cheesecake po hlajenju presuh. Cheesecake pustimo na sobni temperaturi, da se popolnoma ohladi. Zatem ga postavimo v hladilnik za najmanj 6 ur, še bolje pa kar čez čez noč. Ta sladica se v resnici ne zaključi v pečici, temveč v hladilniku. Tam se krema učvrsti, okusi povežejo, tekstura pa postane prava. Ko je cheesecake popolnoma hladen, pripravimo jagode. Operemo jih in narežemo. Lahko jih prerežemo na polovice, četrtine ali tanke rezine. Stresemo jih v kozico, dodamo sladkor, vodo in limonov sok. Kuhamo toliko, da se jagode zmehčajo in tekočina malce povre, saj bo tako preliv bolj gost. Jagode nato spasiramo s paličnim mešalnikom ali pa jih precedimo skozi cedilo, da dobimo bolj gladek in sijoč preliv. Ta naj se ohladi. Ohlajeni chesecake osvobodimo iz modela in ga okrasimo s polovičkami jagod. Za lepe rezine uporabimo dolg nož, ki ga pomočimo v vročo vodo in obrišemo. Po vsakem rezu nož ponovno obrišemo. Ponudimo z jagodnim prelivom.

Mu Cuisine – skrivnost popolnega jagodnega cheesecaka Kremast Mu Skyr in vrhunska Mu Cuisine smetana ustvarita popolno ravnovesje med svežino in bogato teksturo. Skyr poskrbi za prijetno lahkotnost in nežno kislino, ki poudari okus jagod, smetana pa sladici doda tisto značilno svilnato kremnost in poln okus. Za najboljši rezultat: vse sestavine pred pripravo pravočasno vzemimo iz hladilnika, da se segrejejo na sobno temperaturo. Tako se masa lepše poveže in ostane brez grudic.

FOTO: Sonja Ravbar