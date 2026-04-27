Odprta Kuhinja
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Odprta Kuhinja

Najbolj sočna piščančja nabodala z žara: trik je v marinadi in pravi žerjavici

Piščančja nabodala FOTO: Yuliya Furman/500px/Getty Images/500px Plus
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Pripravite popolna piščančja nabodala z žara: mehko meso, barvita zelenjava in marinada, ki poskrbi za odličen okus.

Za piščančja nabodala je najprimernejše bukovo oglje, saj razvije visoke temperature, ki meso hitro zapečejo in ohranijo njegovo sočnost. Pomembno je, da mesa ne pečemo nad odprtim plamenom, temveč nad žerjavico, saj tako dosežemo enakomerno pečenje brez izsuševanja. 

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Napaka, ki jo pri žaru dela večina: ni vseeno, katero oglje uporabite

Sestavine

  • 800 g piščančjih stegen brez kosti ali piščančjih prsi
  • 1 rdeča paprika
  • 1 rumena paprika
  • 1 večja rdeča čebula
  • 2 žlici oljčnega olja

Za marinado

  • 4 žlice oljčnega olja
  • sok 1 limone
  • 3 stroki česna
  • 1 žlička sladke mlete paprike
  • 1 žlička suhega origana
  • 1 žlička soli
  • ½ žličke sveže mletega črnega popra

Priprava

  1. Meso narežemo na tri centimetre velike kose.
  2. V skledi zmešamo vse sestavine za marinado in vanjo dodamo meso. Dobro premešamo, pokrijemo in pustimo stati najmanj dve uri, še bolje pa čez noč v hladilniku.
  3. Papriko očistimo in narežemo na večje kose, čebulo razdelimo na krhlje.
  4. Meso in zelenjavo izmenično natikamo na kovinska ali predhodno namočena lesena nabodala.
  5. Pripravimo žar. Ko je oglje prekrito s tanko plastjo sivega pepela in ni več odprtega plamena, je temperatura primerna za peko.
  6. Nabodala položimo na rešetko in jih pečemo približno od 10 do 12 minut. Vmes jih večkrat obrnemo, da se enakomerno zapečejo z vseh strani. Ko je meso zlato rjavo zapečeno, nabodala odstavimo in pustimo počivati nekaj minut, preden postrežemo.
Datum Objave: 19.6.2026 ob 08:06

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Alenka KociperAvtor na portalu Odprta kuhinja
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