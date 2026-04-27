Najbolj sočna piščančja nabodala z žara: trik je v marinadi in pravi žerjavici

Za piščančja nabodala je najprimernejše bukovo oglje, saj razvije visoke temperature, ki meso hitro zapečejo in ohranijo njegovo sočnost. Pomembno je, da mesa ne pečemo nad odprtim plamenom, temveč nad žerjavico, saj tako dosežemo enakomerno pečenje brez izsuševanja.

Sestavine

800 g piščančjih stegen brez kosti ali piščančjih prsi

1 rdeča paprika

1 rumena paprika

1 večja rdeča čebula

2 žlici oljčnega olja

Za marinado

4 žlice oljčnega olja

sok 1 limone

3 stroki česna

1 žlička sladke mlete paprike

1 žlička suhega origana

1 žlička soli

½ žličke sveže mletega črnega popra

Priprava