Najbolj sočno in rahlo makovo pecivo iz pekača

Preprost recept za domačo sladico, ki je najboljša naslednji dan: sočna pregreha z mehkim testom in bogatim makovim nadevom.

Nekatera peciva osvojijo že po prvem grižljaju – in to makovo je natanko takšno. Mehko, sočno, z ravno prav bogatim nadevom in krhkim testom, ki se kar topi v ustih. Priprava je preprosta, rezultat pa tako dober, da je pecivo pri nas v hipu postalo favorit. Še posebej tekne naslednji dan, ko se okusi lepo povežejo. Če imate radi makove sladice, je ta recept obvezna pokušina.

Sestavine

Testo

250 g masla sobne temperature

2 jajci

2–3 žličke smetane

150 g sladkorja

zavitek vaniljevega sladkorja

zavitek pecilnega praška

500–550 g moke

Nadev

300 g mletega maka

150 g sladkorja

zavitek vaniljevega sladkorja

200 ml mleka

50 g masla

žlička pšeničnega zdroba

2 žlički marelične marmelade

Priprava

Pečico vključimo na 170 stopinj Celzija. V kozici segrejemo mleko s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Dodamo mak in malce pšeničnega zdroba in nekaj minut kuhljamo, dokler se zmes ne zgosti, nato vmešamo maslo in marmelado; te dodamo toliko, da je nadev mehak in mazav. Postavimo na stran, da se ohladi. Za testo maslo stepamo s sladkorjem, nato dodamo jajci in vaniljo ter pomešamo, da se sestavine povežejo in razporedijo. Moko pomešamo s pecilnim in dodamo v jajčno zmes, na koncu vmešamo še za 3 žličke smetane. Zamesimo gladko testo, ki pa naj bo dokaj mehko. Razdelimo ga na 3 dele. Model (naš je bil za kruh, primeren je tudi 20 x 30 cm, rezine bodo potem nižje) obložimo s peki papirjem. Na dno damo razvaljano prvo tretjino testa, nanjo razporedimo polovico makovega testa, prekrijemo z novo tretjino testa, dodamo drugi del nadeva in zaključimo s testom. Narahlo z roko pogladimo, da je kolač enakomeren. Pečemo 40–60 minut, glede na višino kolača. Pazimo, da ga ne prepečemo, skorjica mora ostati svetla.

Namig: Najboljše je to pecivo naslednji dan. Pri pripravi bodimo pozorni, da je nadev sočen, testo pa čim bolj rahlo (smetana).

Kuhali sta Polona Hribar in Polona Vesel iz centra Kult316.