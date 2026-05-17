Najbolj sočno in rahlo makovo pecivo iz pekača
Preprost recept za domačo sladico, ki je najboljša naslednji dan: sočna pregreha z mehkim testom in bogatim makovim nadevom.
Nekatera peciva osvojijo že po prvem grižljaju – in to makovo je natanko takšno. Mehko, sočno, z ravno prav bogatim nadevom in krhkim testom, ki se kar topi v ustih. Priprava je preprosta, rezultat pa tako dober, da je pecivo pri nas v hipu postalo favorit. Še posebej tekne naslednji dan, ko se okusi lepo povežejo. Če imate radi makove sladice, je ta recept obvezna pokušina.
Sestavine
Testo
- 250 g masla sobne temperature
- 2 jajci
- 2–3 žličke smetane
- 150 g sladkorja
- zavitek vaniljevega sladkorja
- zavitek pecilnega praška
- 500–550 g moke
Nadev
- 300 g mletega maka
- 150 g sladkorja
- zavitek vaniljevega sladkorja
- 200 ml mleka
- 50 g masla
- žlička pšeničnega zdroba
- 2 žlički marelične marmelade
Priprava
- Pečico vključimo na 170 stopinj Celzija.
- V kozici segrejemo mleko s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem.
- Dodamo mak in malce pšeničnega zdroba in nekaj minut kuhljamo, dokler se zmes ne zgosti, nato vmešamo maslo in marmelado; te dodamo toliko, da je nadev mehak in mazav. Postavimo na stran, da se ohladi.
- Za testo maslo stepamo s sladkorjem, nato dodamo jajci in vaniljo ter pomešamo, da se sestavine povežejo in razporedijo.
- Moko pomešamo s pecilnim in dodamo v jajčno zmes, na koncu vmešamo še za 3 žličke smetane. Zamesimo gladko testo, ki pa naj bo dokaj mehko. Razdelimo ga na 3 dele.
- Model (naš je bil za kruh, primeren je tudi 20 x 30 cm, rezine bodo potem nižje) obložimo s peki papirjem.
- Na dno damo razvaljano prvo tretjino testa, nanjo razporedimo polovico makovega testa, prekrijemo z novo tretjino testa, dodamo drugi del nadeva in zaključimo s testom. Narahlo z roko pogladimo, da je kolač enakomeren.
- Pečemo 40–60 minut, glede na višino kolača. Pazimo, da ga ne prepečemo, skorjica mora ostati svetla.
Namig: Najboljše je to pecivo naslednji dan. Pri pripravi bodimo pozorni, da je nadev sočen, testo pa čim bolj rahlo (smetana).
Kuhali sta Polona Hribar in Polona Vesel iz centra Kult316.
Datum Objave: 21.5.2026 ob 06:05