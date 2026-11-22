Pri praznični peki se razpok na pecivu bojimo kot otroci parkljev – bognedaj, da bi se kaka prikradla na potico! Razpokančki so edini piškoti, pri katerih je ravno nasprotno – večje ko so razpoke, bolj smo ponosni, saj razkrivajo, da pod hrustljavo skorjico iz sladkorja ždi sočna in prijetno žvečljiva sredica z obilico brusnic in orehov.

Čas priprave: približno 20 minut

Hlajenje testa: vsaj 4 ure (ali čez noč)

Peka: 10–12 minut na pekač

Količina: približno 30 razpokančkov

Testo

Posip

Najpogostejša vprašanja o pripravi razpokančkov

Zakaj moji razpokančki ne razpokajo?

Vzrok je lahko premalo ohlajeno testo, neustrezna temperatura pečice ali premalo pecilnega praška. Pomembno je, da kroglice oblikujemo iz dobro ohlajenega testa in jih spečemo v predhodno ogreti pečici.

Kako dosežemo, da razpokančki ostanejo lepo beli?

Kroglice iz testa izdatno povaljamo v sladkorju v prahu. Za še izrazitejši belo-čokoladni kontrast jih lahko najprej povaljamo v kristalnem sladkorju in šele nato v sladkorju v prahu. Tako se slednji med peko manj vpije v testo.

Zakaj je testo za razpokančke tako lepljivo?

Lepljivo testo je pri čokoladnih razpokančkih nekaj povsem običajnega. Nikar mu zato ne dodajamo moke, temveč ga za najmanj štiri ure, še bolje pa čez noč, postavimo v hladilnik.

Kako vemo, da so razpokančki pečeni?

Ko se na površini pojavijo izrazite razpoke, robovi pa se učvrstijo, so praviloma pečeni. Sredica mora biti še nekoliko mehka, saj se piškoti med ohlajanjem dodatno učvrstijo. Predolga peka jih lahko izsuši.

Kako shranjujemo čokoladne razpokančke, da ostanejo mehki?

Popolnoma ohlajene piškote shranimo v dobro zaprti posodi pri sobni temperaturi. Tako bodo ohranili prijetno mehko sredico približno pet do sedem dni.

Ali lahko testo za razpokančke pripravimo vnaprej?

Seveda. Testo lahko pripravimo že dan pred peko in ga čez noč pustimo v hladilniku. Oblikovane kroglice lahko tudi zamrznemo, pred peko pa jih odtalimo v hladilniku in povaljamo v sladkorju v prahu.

Ali lahko brusnice in orehe nadomestimo z drugimi dodatki?

Namesto orehov lahko uporabimo lešnike, mandlje ali pistacije, suhe brusnice pa nadomestimo s sesekljanimi suhimi češnjami ali koščki čokolade.