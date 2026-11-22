Najboljši čokoladni razpokančki: Hrustljavi zunaj, božansko sočni znotraj
Pri praznični peki se razpok na pecivu bojimo kot otroci parkljev – bognedaj, da bi se kaka prikradla na potico! Razpokančki so edini piškoti, pri katerih je ravno nasprotno – večje ko so razpoke, bolj smo ponosni, saj razkrivajo, da pod hrustljavo skorjico iz sladkorja ždi sočna in prijetno žvečljiva sredica z obilico brusnic in orehov.
Čokoladni razpokančki
Čas priprave: približno 20 minut
Hlajenje testa: vsaj 4 ure (ali čez noč)
Peka: 10–12 minut na pekač
Količina: približno 30 razpokančkov
Testo
- 65 g nesladkanega kakava v prahu
- 3 jajca
- 300 g sladkorja
- 90 g rastlinskega olja
- 1 žlička vaniljevega ekstrakta
- 200 g gladke bele moke
- 6 g pecilnega praška
- 4 g soli
- 70 g suhih brusnic
- 70 g orehov
Posip
- 90 g sladkorja v prahu
Priprava
- Testo: zmešamo kakav, sladkor in olje.
- Dodajamo jajca, eno po eno, nato vmešamo še vaniljev ekstrakt.
- Posebej zmešamo moko, pecilni prašek in sol ter vmešamo v mokro zmes.
- Orehe sesekljamo in jih skupaj z brusnicami vmešamo v testo.
- Testo pokrijemo in ga za vsaj 4 ure, še bolje čez noč, pospravimo v hladilnik, kjer se mora pošteno strditi.
- Oblikovanje in peka: pekač obložimo s papirjem za peko.
- Iz testa oblikujemo kroglice (po približno 25 g) in jih bogato povaljamo v sladkorju v prahu.
- Kroglice razporedimo po pekaču z nekaj razmika, ker se med peko razlezejo.
- Pečemo jih pri 175 stopinjah približno 10–12 minut, da lepo razpokajo.
- Pustimo jih nekaj minut na pekaču, nato jih prestavimo na rešetko, da se ohladijo.
Najpogostejša vprašanja o pripravi razpokančkov
Zakaj moji razpokančki ne razpokajo?
Vzrok je lahko premalo ohlajeno testo, neustrezna temperatura pečice ali premalo pecilnega praška. Pomembno je, da kroglice oblikujemo iz dobro ohlajenega testa in jih spečemo v predhodno ogreti pečici.
Kako dosežemo, da razpokančki ostanejo lepo beli?
Kroglice iz testa izdatno povaljamo v sladkorju v prahu. Za še izrazitejši belo-čokoladni kontrast jih lahko najprej povaljamo v kristalnem sladkorju in šele nato v sladkorju v prahu. Tako se slednji med peko manj vpije v testo.
Zakaj je testo za razpokančke tako lepljivo?
Lepljivo testo je pri čokoladnih razpokančkih nekaj povsem običajnega. Nikar mu zato ne dodajamo moke, temveč ga za najmanj štiri ure, še bolje pa čez noč, postavimo v hladilnik.
Kako vemo, da so razpokančki pečeni?
Ko se na površini pojavijo izrazite razpoke, robovi pa se učvrstijo, so praviloma pečeni. Sredica mora biti še nekoliko mehka, saj se piškoti med ohlajanjem dodatno učvrstijo. Predolga peka jih lahko izsuši.
Kako shranjujemo čokoladne razpokančke, da ostanejo mehki?
Popolnoma ohlajene piškote shranimo v dobro zaprti posodi pri sobni temperaturi. Tako bodo ohranili prijetno mehko sredico približno pet do sedem dni.
Ali lahko testo za razpokančke pripravimo vnaprej?
Seveda. Testo lahko pripravimo že dan pred peko in ga čez noč pustimo v hladilniku. Oblikovane kroglice lahko tudi zamrznemo, pred peko pa jih odtalimo v hladilniku in povaljamo v sladkorju v prahu.
Ali lahko brusnice in orehe nadomestimo z drugimi dodatki?
Namesto orehov lahko uporabimo lešnike, mandlje ali pistacije, suhe brusnice pa nadomestimo s sesekljanimi suhimi češnjami ali koščki čokolade.