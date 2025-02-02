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Najhitrejši marelični cmoki: skutno testo brez krompirja je pripravljeno v nekaj minutah (VIDEO)

Najhitrejši marelični cmoki FOTO: Sonja Ravbar
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Mehki marelični cmoki s skutnim testom brez krompirja. Hitro pripravljeni, nežni in odlični z maslenimi drobtinami ter jagodno omako.

Ti cmoki imajo zaradi skute mehko in nežno teksturo ter prijetno svež okus, testo pa je pripravljeno bistveno hitreje in je manj zahtevno kot pri klasičnih krompirjevih cmokih. Najpogosteje jih polnimo z marelicami, lahko pa tudi s slivami. Postrežemo jih z maslenimi drobtinami, cimetom, sladkorjem ali medom. Če želimo marelične cmoke ponuditi kot nekoliko lažjo jed, jih lahko spremlja sveža jagodna omaka, ki poskrbi za dodatno sočnost in prijetno sadno svežino.

Sestavine

Za približno 12 do 14 cmokov.

Testo

  • 250 g ostre moke
  • 500 g pasirane skute
  • 1 rumenjak
  • 80 g stopljenega masla
  • ščepec soli

Ostalo

  • 12 do 14 marelic
  • kocke sladkorja
  • maslo
  • krušne drobtine
  • sladkor ali med
  • jagodna omaka po okusu

Priprava

  1. V skledo presejemo moko ter dodamo skuto, rumenjak, maslo in sol.
  2. Na hitro zmešamo v enotno testo. Za lažje oblikovanje ga lahko za približno pol ure postavimo v hladilnik.
  3. Testo razdelimo na 12 do 14 enakih delov.
  4. V vsak kos testa zavijemo celo izkoščičeno marelico, v katero smo položili kocko sladkorja, nato oblikujemo cmok.
  5. Cmoke kuhamo v osoljeni vreli vodi približno 15 do 20 minut.
  6. Postrežemo jih z na maslu prepraženimi drobtinami in po želji z jagodno omako.

Namigi

Jagodna omaka

250 g jagod, 1 do 2 žlici sladkorja, malo limonovega soka in nekaj vode kuhamo 5 do 8 minut, da se jagode zmehčajo. Nato omako po želji spasiramo in jo še nekoliko pokuhamo, če želimo gostejšo teksturo.

Maslene drobtine

Na ponvi stopimo 50 g masla in dodamo 100 g krušnih drobtin. Med stalnim mešanjem jih pražimo nekaj minut, da postanejo zlato rjave in lepo zadišijo. Nato primešamo sladkor, po želji pa še ščepec cimeta ali vaniljevega sladkorja.

Datum Objave: 20.6.2026 ob 06:06

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Jasmina Pirnar Krope
Jasmina Pirnar Krope (Yaska)Družina, kuharija in narava so moje drobtinice ljubezni. Ko vse to združim in v kuhinji skupaj z otrokoma ustvarjamo domače dobrote ter neprecenljive družinske spomine, v našem domu najlepše zadiši!
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