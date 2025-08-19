Ne zavrzite jagodnih pecljev: iz njih nastane presenetljivo dober sirup

Nežni sirup mešamo z vodo in ponudimo kot osvežilno pijačo, obogatil bo tako navadno kot mineralno, gazirano vodo. Z njim lahko popestrimo okus limonade, ledenega čaja ali brezalkoholnih koktajlov, z nekaj kapljicami prelijemo sladoled ali poletna peciva.

Jagode spadajo med sadje, ki dodobra zaznamujejo zgodnje poletje. Dišijo na domačem vrtu, vabijo s stojnic na tržnici ali trgovskih polic, divje sorte se nam dobrikajo po gozdnih obronkih. Zdaj je res čas, da se jih do sitega najemo, morebitne presežke pa predelamo v marmelado, sirup ali žele in porabimo za različne sladice.

Ko čistimo večje količine jagod, pri pecljanju odrežemo tudi del ploda. Tako nam ostanejo peclji s čašnimi listi, na katerih so še ostanki jagod. Ker se tudi danes marsikdo obnaša varčno kot nekdaj večina gospodinj, smo se naučili, kako tudi ta del, ki bi sicer pristal na kompostu, koristno uporabiti.

Ko čistimo jagode, na pecljih pogosto ostane nemalo sladkega mesa plodov. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Preprosto, skuhamo jih v marmelado ali sirup, ali pa zgolj namočimo v vodo, tonik, ledeni čaj ali drugo pijačo, da jo nekoliko osvežimo z okusom jagod. Peclje prej seveda dobro operemo in pogledamo, da so res zdravi, če je na njih premalo rdečega ploda, med kuhanjem dodamo nekaj zrelih jagod. Da bo boljši okus in bolj izrazita barva. Seveda ne gre za enako intenziven okus, kot ga dobimo iz celih jagod, vendar je rezultat presenetljivo dober, predvsem pa predstavlja odličen način, da izkoristimo večji del sadeža. Trend, ki so ga začele naše babice, so iz pozabe potegnila današnja družbena omrežja, kjer uporabniki delijo tudi recepte za sirup.

Sirup iz pecljev jagod

2 skodelici jagodnih pecljev z vršički in čašnimi listi

0,5 l vode

300 g sladkorja

1/2 limone

nekaj celih zrelih jagod za barvo

nekaj lističev mete ali melise

Priprava

Jagodne peclje dobro očistimo in speremo pod tekočo vodo. Dobro odcedimo in stresemo v lonec. Zalijemo z vodo, in če želimo lepšo barvo sirupa, dodamo nekaj celih jagod. Zavremo in na majhnem ognju kuhamo petnajst minut. Odstavimo in pustimo peclje v vodi še deset minut. Nato tekočino precedimo skozi gosto cedilo ali gazo. Dodamo sladkor in limonin sok in med mešanjem segrevamo, dokler se sladkor ne raztopi. Kuhamo še nekaj minut, in ko se sirup zgosti, nalijemo v čisto steklenico. Za osvežilen okus malo pred koncem kuhanja dodamo nekaj lističev mete ali melise, po petih minutah odstranimo, da sirup ne bo zagrenil. Ohladimo in dobro zapremo.