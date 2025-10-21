Nepričakovano zasvajajoča jed iz svežega zelja, ki jo je delila ljubljanska restavracija

Hitro fermentirano zelje po navdihu ljubljanske restavracije Birdie: preprosta, hrustljava in dobra priloga, pripravljena že v 20 minutah.

Na Instagramu ljubljanske gostilne Birdie radi poiščemo kakšen kuharski trik, idejo ali kombinacijo, ki jo lahko preizkusimo tudi doma. Tokrat so nas navdušili z izjemno preprostim načinom priprave svežega zelja, za katerega potrebujemo le nekaj sestavin in približno 20 minut časa.

»To zelje povzroča odvisnost,« napovejo že na začetku videa. In glede na kombinacijo hrustljavega zelja, sojine omake, sezamovega olja in začimb jim ni težko verjeti.

Gre za nekakšno ekspresno marinirano oziroma na hitro fermentirano zelje, pri katerem večino dela namesto nas opravijo sol, začimbe in nekaj krepkega stiskanja z rokami. Prav zato je recept odlična ideja za dni, ko si želimo nekaj svežega in izrazitega, ne da bi se lotili dolgotrajnega kisanja ali fermentacije.

Kako ga pripravijo v Birdieju?

Zeljno glavo najprej narežemo na manjše kvadratke oziroma grižljaj velike koščke. Stresemo jih v vrečko z zapiranjem na zadrgo in dodamo sol. Po želji lahko dodamo še poper oziroma svojo najljubšo začimbo; kuhar v videu uporabi tudi začimbo, ki poskrbi za dodatno umami noto.

Nato prilijemo nekaj sezamovega olja in sojine omake. Vrečko dobro zapremo ter jo nekajkrat pretresemo, da se začimbe enakomerno razporedijo po zelju.

Sledi najpomembnejši del: zelje skozi vrečko nekoliko zmečkamo oziroma pregnetemo z rokami. Tako začne hitreje spuščati sok, hkrati pa se bolje navzame vseh okusov.

Vrečko nato za približno 20 minut postavimo v hladilnik.

Rezultat je še vedno prijetno hrustljavo zelje, vendar veliko bolj aromatično, slano, sezamovo in polno umamija.

V Birdieju ga priporočajo kar samega, odlično pa se poda tudi k steaku. Mi bi si ga zlahka predstavljali še ob pečenem mesu, rižu, rezancih ali kot hrustljav dodatek različnim azijsko navdihnjenim jedem. Pa tudi v sendviču bi teknil. In ker jesen naravnost kliče po zelju in drugih kapusnicah, je to eden tistih receptov, ki si jih velja shraniti za naslednjič, ko bo v hladilniku ostala polovica zeljne glave.