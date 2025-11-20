Njoki iz pečice z zelenjavo in sirom: kosilo z enega pladnja
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Brezmesno kosilo iz pečice še nikoli ni bilo tako preprosto. Njoki, zelenjava in sir za žar ustvarijo popolno kombinacijo okusov.
Vsem so znane jedi iz enega piskra. Kaj pa z enega pladnja? Ta brezmesna zelenjavna plošča z njoki iz pečice je idealno kosilo, ko želimo z minimalno količino vložene energije postreči živobarvno poslastico pisanih okusov. Pladenj počimo na sredino mize, pa naj vsak napiči, kar ga piči. Le vkup, le vkup, zelenjavna gmajna!
Zelenjavna plošča z njoki iz pečice
- 500 g njokov
- 250 g sira za žar
- 200 g paradižnikov
- manjša bučka
- 1 rumena paprika
- 1 rdeča paprika
- manjša rdeča čebula
- rdeči pesto
- oljčno olje
- sol
- mediteranske začimbe
Priprava
- Papriko in bučko narežemo na večje kose, čebulo na tanke kolobarje, sir za žar na kocke, češnjevce pustimo cele. Vse skupaj stresemo v posodo ter zmešamo z oljčnim oljem, soljo in mediteranskimi začimbami.
- Stresemo na pladenj za peko, dodamo njoke ter rahlo premešamo, nato razporedimo, da se nič ne prekriva.
- Pečemo v vnaprej segreti pečici 25–30 minut pri 200 stopinjah.
- Po pladnju sem ter tja razporedimo kupčke pesta.
- Postrežemo in pomlatimo še vroče.
Datum Objave: 30.6.2026 ob 06:06
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Midva kuhavaSva Tjaša Vede in Blaž Mikuljan. Kulinarika je področje, v katerem se najraje zadržujeva. Naj gre za zadovoljno prežvekovanje po oštarijah, navdušeno kulinarično brskanje med potepanjem ali pa usklajeno ustvarjanje na domačem kuharskem bojišču – vedno sva v nizki preži za novimi sestavinami, postopki in načini priprave jedi. Sva totalno nasprotje od tradicionalistov. Priprava tradicionalnih jedi ostaja domena najinih babic, saj jih povsem obvladata, z njimi pa naju tudi z veseljem razvajata. Ko pa se midva spraviva na tradicionalen recept, ga pošteno začiniva v svojem slogu. Sledite nama lahko na blogu midvakuhava.si.