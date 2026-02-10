Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Obrnjena jabolčna rulada: Trenutno največji hit domače peke (VIDEO)

Obrnjena jabolčna rulada: Trenutno največji hit domače peke FOTO: Sonja Ravbar
Odpri galerijo
A+   A-
Sočen biskvit, dišeča jabolka in preprosta priprava brez kreme. Poglejte videorecept.

Prava posebnost! Jabolka se pečejo kar skupaj z biskvitom, nato pa se vse obrne in zvije. Tako jabolka med peko nežno prepojijo biskvit in ustvarijo skoraj kremasto, sočno plast brez dodatne kreme.

Priprava: približno 20 minut
Peka: 15–18 minut
Porcije: 10–12 kosov
Zahtevnost: preprosto
Velikost pekača: približno 30 × 40 cm

Sestavine

Jabolčna plast

  • 5–6 srednje velikih jabolk (približno 800 g)
  • 2 žlici sladkorja, najbolje svetlega muscovada
  • zavitek vaniljevega sladkorja
  • žlica cimeta
  • žlička kardamoma
  • sok 1 limone in naribana lupinica
  • 2 žlici marelične marmelade

Biskvit

  • 4 jajca
  • 120 g sladkorja
  • zavitek vaniljevega sladkorja
  • 120 g gladke moke
  • 1/2 žličke pecilnega praška
  • 2 žlici olja
  • 2 žlici mleka

Priprava

  1. Pečico vključimo na 175 stopinj. Velik pekač obložimo s papirjem za peko.
  2. Jabolka olupimo in naribamo. Če so zelo sočna, jih le rahlo stisnemo z rokami, a ne ožemamo preveč.
  3. Naribana jabolka zmešamo s sladkorjem, vaniljevim sladkorjem, cimetom, kardamomom, limonovim sokom in naribano lupinico ter jih enakomerno razporedimo po pekaču.
  4. Biskvit: v večjo skledo ubijemo jajca, dodamo sladkor in vaniljev sladkor ter z električnim mešalnikom stepamo približno 5–7 minut, da masa postane svetla, gosta in penasta ter naraste.
  5. V stepena jajca vmešamo olje in mleko.
  6. Moko zmešamo s pecilnim praškom in jo nežno vmešamo v jajčno maso, da dobimo enotno in rahlo maso brez vidnih sledi moke.
  7. Biskvitno maso previdno prelijemo čez pri­pravljena jabolka in jo poravnamo.
  8. Pečemo 15–18 minut, da je biskvit svetlo zlato zapečen. Ne pečemo predolgo, saj se bo sicer težje zvijal.
  9. Na pečen biskvit položimo čist list papirja za peko ali še en velik pekač in vse skupaj obrnemo tako, da so jabolka zgoraj. Previdno odstranimo pekač in papir, na katerem se je rulada pekla.
  10. Jabolka na tanko premažemo z marelično marmelado, da se nadev lepše oprime biskvita. Če je marmelada gosta, jo malo segrejemo, da postane bolj tekoča in se lažje maže.
  11. Še toplo rulado zvijemo po daljši strani in pustimo zavito, da se popolnoma ohladi.
  12. Pred serviranjem jo potresemo s sladkorjem v prahu.

Namig: Za še bogatejši okus lahko po jabolkih pred peko potresemo 2–3 žlice sesekljanih orehov ali nekaj rozin, namočenih v rumu.

Datum Objave: 10.10.2026 ob 06:10

Preberite še:

Recepti
Vredno branja

Bučni brownie, ki ostane čudovito sočen (VIDEO)

Sočen brownie s čokolado in bučo je popolna jesenska sladica. Ključ do mehke sredice je, da ga v pečici ne pustimo predolgo.
2. 10. 2026 | 06:05
Recepti
Vredno branja

Sočno jabolčno pecivo z ovsenimi kosmiči, ki ga zmešamo v nekaj minutah

Preprosto in sočno pecivo z jabolki, ovsenimi kosmiči in cimetom, za katero ne potrebujemo veliko časa, znanja ali zapletenih sestavin.
Midva Kuhava1. 10. 2026 | 06:12
Recepti
Vredno branja

7 legendarnih peciv iz domačih kuharskih zvezkov, ki jih je vredno speči

Pobrskali smo po receptih, ki so nekoč kraljevali na domačih mizah. Sedem preverjenih klasik, ki še danes teknejo prav tako dobro.
Odprta kuhinja25. 9. 2026 | 08:00

Več iz te teme:

obrnjena jabolčna ruladajabolčna ruladarulada brez kremesladicevideo

Naročite se na e-novice:

Jasmina Pirnar Krope
Jasmina Pirnar Krope (Yaska)Družina, kuharija in narava so moje drobtinice ljubezni. Ko vse to združim in v kuhinji skupaj z otrokoma ustvarjamo domače dobrote ter neprecenljive družinske spomine, v našem domu najlepše zadiši!
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI