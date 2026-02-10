Obrnjena jabolčna rulada: Trenutno največji hit domače peke (VIDEO)

Prava posebnost! Jabolka se pečejo kar skupaj z biskvitom, nato pa se vse obrne in zvije. Tako jabolka med peko nežno prepojijo biskvit in ustvarijo skoraj kremasto, sočno plast brez dodatne kreme.

Priprava: približno 20 minut

Peka: 15–18 minut

Porcije: 10–12 kosov

Zahtevnost: preprosto

Velikost pekača: približno 30 × 40 cm

Sestavine

Jabolčna plast

5–6 srednje velikih jabolk (približno 800 g)

2 žlici sladkorja, najbolje svetlega muscovada

zavitek vaniljevega sladkorja

žlica cimeta

žlička kardamoma

sok 1 limone in naribana lupinica

2 žlici marelične marmelade

Biskvit

4 jajca

120 g sladkorja

zavitek vaniljevega sladkorja

120 g gladke moke

1/2 žličke pecilnega praška

2 žlici olja

2 žlici mleka

Priprava

Pečico vključimo na 175 stopinj. Velik pekač obložimo s papirjem za peko. Jabolka olupimo in naribamo. Če so zelo sočna, jih le rahlo stisnemo z rokami, a ne ožemamo preveč. Naribana jabolka zmešamo s sladkorjem, vaniljevim sladkorjem, cimetom, kardamomom, limonovim sokom in naribano lupinico ter jih enakomerno razporedimo po pekaču. Biskvit: v večjo skledo ubijemo jajca, dodamo sladkor in vaniljev sladkor ter z električnim mešalnikom stepamo približno 5–7 minut, da masa postane svetla, gosta in penasta ter naraste. V stepena jajca vmešamo olje in mleko. Moko zmešamo s pecilnim praškom in jo nežno vmešamo v jajčno maso, da dobimo enotno in rahlo maso brez vidnih sledi moke. Biskvitno maso previdno prelijemo čez pri­pravljena jabolka in jo poravnamo. Pečemo 15–18 minut, da je biskvit svetlo zlato zapečen. Ne pečemo predolgo, saj se bo sicer težje zvijal. Na pečen biskvit položimo čist list papirja za peko ali še en velik pekač in vse skupaj obrnemo tako, da so jabolka zgoraj. Previdno odstranimo pekač in papir, na katerem se je rulada pekla. Jabolka na tanko premažemo z marelično marmelado, da se nadev lepše oprime biskvita. Če je marmelada gosta, jo malo segrejemo, da postane bolj tekoča in se lažje maže. Še toplo rulado zvijemo po daljši strani in pustimo zavito, da se popolnoma ohladi. Pred serviranjem jo potresemo s sladkorjem v prahu.

Namig: Za še bogatejši okus lahko po jabolkih pred peko potresemo 2–3 žlice sesekljanih orehov ali nekaj rozin, namočenih v rumu.