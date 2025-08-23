Ocvrte bučke v pahljači: najboljši recept tega poletja, ki je navdušil tudi nas (VIDEO)

Na družbenih omrežjih trenutno navdušuje preprost, a izjemno fotogeničen način priprave bučk, ki jih narežemo kot hobotnico, kar nam pomaga, da jih lahko ocvremo v obliki pahljače.

Jed je zunaj zlato hrustljava, znotraj mehka in sočna, privlačna oblika pa poskrbi za pravi »uau« učinek na krožniku. Ocvrte bučke v pahljači postrežemo na posteljici aromatične paradižnikove omake in vse skupaj posujemo z naribanim parmezanom in baziliko.

Sestavine

Za 2 osebi.

2 manjši bučki

1 jajce

4 žlice moke

sol

poper

olje za cvrtje

Za paradižnikovo omako

200 ml paradižnikove mezge

1 strok česna

1 žlica olivnega olja

pest sveže bazilike

sol in poper po okusu

Za serviranje

30 g naribanega parmezana

lisktki bazilike po okusu

Priprava