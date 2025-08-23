Odprta Kuhinja
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Ocvrte bučke v pahljači: najboljši recept tega poletja, ki je navdušil tudi nas (VIDEO)

Ocvrte bučke v pahljači FOTO: Sonja Ravbar
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Na družbenih omrežjih trenutno navdušuje preprost, a izjemno fotogeničen način priprave bučk, ki jih narežemo kot hobotnico, kar nam pomaga, da jih lahko ocvremo v obliki pahljače.

Jed je zunaj zlato hrustljava, znotraj mehka in sočna, privlačna oblika pa poskrbi za pravi »uau« učinek na krožniku. Ocvrte bučke v pahljači postrežemo na posteljici aromatične paradižnikove omake in vse skupaj posujemo z naribanim parmezanom in baziliko.

Sestavine

Za 2 osebi.

  • 2 manjši bučki
  • 1 jajce
  • 4 žlice moke
  • sol
  • poper
  • olje za cvrtje

Za paradižnikovo omako

  • 200 ml paradižnikove mezge
  • 1 strok česna
  • 1 žlica olivnega olja
  • pest sveže bazilike
  • sol in poper po okusu

Za serviranje

  • 30 g naribanega parmezana
  • lisktki bazilike po okusu

Priprava

  1. Bučke operemo in jih narežemo v obliki pahljače – zarežemo jih na tanke rezine, vendar pazimo, da ostanejo skupaj pri peclju. Dobro jih posolimo in pustimo stati približno 20 minut, da spustijo odvečno tekočino in se nekoliko zmehčajo. Nato jih popivnamo s papirnato brisačo.
  2. Medtem pripravimo paradižnikovo omako. Na olju na hitro prepražimo sesekljan česen, dodamo paradižnikovo mezgo in kuhamo približno 10 minut. Začinimo s soljo, poprom in dodamo natrgano baziliko.
  3. V skledi razžvrkljamo jajce ter ga rahlo posolimo in popopramo. Bučke najprej povaljamo v moki, nato pa še v jajcu.
  4. V ponvi segrejemo olje in bučke ocvremo z obeh strani, da postanejo zlato rjave in hrustljave.
  5. Na krožnik razporedimo posteljico tople paradižnikove omake, nanjo položimo ocvrte bučke in čez naribamo parmezan. Postrežemo takoj.
Datum Objave: 17.6.2026 ob 06:06

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