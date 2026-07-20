Omaka iz pečene zelenjave, ki jo Jamie Oliver vedno hrani v zamrzovalniku

Recept, ki je kot naročen za ta čas, ko je naš vrt najbolj pester. Našli smo ga v svežem prevodu uspešnice Jamieja Oliverja Preprosto Jamie​. Različno zelenjavo najprej speče, da postane mehka, sladka in rahlo karamelizirana, nato pa jo s paradižnikom spremeni v gosto omako za zamrzovalnik. Iz nje lahko pozneje pripravimo vse mogoče – od testenin in enolončnic do ekspresne kremne juhe, ki je na mizi v nekaj minutah.

Jamie Oliver s svojimi knjigami prihaja k bralcem že več kot četrt stoletja – in pri vsaki pomislimo, da se je uštel, saj ni mogoče povedati ničesar novega, več, kot je že. Izkaže se, da smo mi tisti, ki se uštejemo: vsaka nam odpre nova obzorja, razširi naše kuharske sposobnosti, nas naredi bolj okretne, bolj brihtne v kuhinji. Tudi ta, ki je pravkar izšla pri založbi Mladinska knjiga v slovenskem prevodu, z naslovom Preprosto Jamie, ni nič drugačna.

Še več: z njo se je spet približal in tokrat skoraj do popolnosti razvil slog, pri katerem vsi najbolj potrebujemo podporo: to so recepti za jedi, ki so okusne, a nas ne izčrpavajo, predvsem pa nas motivirajo, da še naprej kuhamo. Jamie Oliver je to knjigo opisal kot destilat svojega 25-letnega dela na tem področju in najbrž ima prav.

Osrednja ideja je prilagodljivo kuhanje, ki ga Oliver zajame v petih poglavjih, v petih tipičnih situacijah: obroki med tednom, malce bolj ambiciozno kuhanje med vikendom, poglavje nameni jedem iz enega pekača, kajti teh receptov res ni nikoli dovolj. Posebej fin je del z jedmi iz shrambe. Sladice pa tudi ne manjkajo, preden vprašate.

Velik poudarek je na pametni porabi ostankov, večje jedi, s katerimi se imamo čas ukvarjati ob koncu tedna, pa zasnovane tako, da jih je mogoče v naslednjih dneh spremeniti v povsem nove obroke. Knjiga vključuje številne bližnjice, kar nam je res všeč.