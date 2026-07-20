Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Omaka iz pečene zelenjave, ki jo Jamie Oliver vedno hrani v zamrzovalniku

Omaka iz pečene zelenjave FOTO: GMVozd/Getty Images
Odpri galerijo
A+   A-
Ustvarjamo zaloge za v skrinjo, kar je temelj optimizacije vsakodnevnega kuhanja.

Recept, ki je kot naročen za ta čas, ko je naš vrt najbolj pester. Našli smo ga v svežem prevodu uspešnice Jamieja Oliverja Preprosto Jamie​. Različno zelenjavo najprej speče, da postane mehka, sladka in rahlo karamelizirana, nato pa jo s paradižnikom spremeni v gosto omako za zamrzovalnik. Iz nje lahko pozneje pripravimo vse mogoče – od testenin in enolončnic do ekspresne kremne juhe, ki je na mizi v nekaj minutah.

Jamie Oliver s svojimi knjigami prihaja k bralcem že več kot četrt stoletja – in pri vsaki pomislimo, da se je uštel, saj ni mogoče povedati ničesar novega, več, kot je že. Izkaže se, da smo mi tisti, ki se uštejemo: vsaka nam odpre nova obzorja, razširi naše kuharske sposobnosti, nas naredi bolj okretne, bolj brihtne v kuhinji. Tudi ta, ki je pravkar izšla pri založbi Mladinska knjiga v slovenskem prevodu, z naslovom Preprosto Jamie, ni nič drugačna.

Še več: z njo se je spet približal in tokrat skoraj do popolnosti razvil slog, pri katerem vsi najbolj potrebujemo podporo: to so recepti za jedi, ki so okusne, a nas ne izčrpavajo, predvsem pa nas motivirajo, da še naprej kuhamo. Jamie Oliver je to knjigo opisal kot destilat svojega 25-letnega dela na tem področju in najbrž ima prav.

Osrednja ideja je prilagodljivo kuhanje, ki ga Oliver zajame v petih poglavjih, v petih tipičnih situacijah: obroki med tednom, malce bolj ambiciozno kuhanje med vikendom, poglavje nameni jedem iz enega pekača, kajti teh receptov res ni nikoli dovolj. Posebej fin je del z jedmi iz shrambe. Sladice pa tudi ne manjkajo, preden vprašate.

Velik poudarek je na pametni porabi ostankov, večje jedi, s katerimi se imamo čas ukvarjati ob koncu tedna, pa zasnovane tako, da jih je mogoče v naslednjih dneh spremeniti v povsem nove obroke. Knjiga vključuje številne bližnjice, kar nam je res všeč.

Skrivna vegi omaka (in juha iz nje)

Za 20 porcij.

  • 2 rdeči čebuli
  • 2 korenčka
  • 2 manjša koromača
  • pol gomolja zelene
  • 2 rdeči papriki
  • pol buče maslenke (600 g)
  • 1 žlička suhega rožmarina
  • 3 × 400-gramska pločevinka pelatov

Priprava

  1. Pečico segrejemo na 220 stopinj.
  2. Čebulo olupimo, korenček, koromač in zeleno operemo in obrežemo, papriki in buči odstranimo semena (ni je treba olupiti), nato pa vse grobo nasekljamo.
  3. Zelenjavo stresemo v pekač z visokimi stranicami in pretresemo z 2 žlicama oljčnega olja, suhim rožmarinom ter ščepom soli in popra. Pekač dobro zatesnimo z aluminijasto folijo in postavimo v pečico za 30 minut. Nato odstranimo folijo in pečemo še 30 minut, da se zelenjava zmehča in karamelizira.
  4. V treh rundah zmeljemo po tretjino zelenjave z eno pločevinko pelatov ter pol pločevinke vode (pred tem jo zavrtinčimo v pločevinki), nato pa začinimo do popolnosti – sami se odločimo, ali imamo raje super gladko omako ali pustimo nekaj manjših koščkov.
  5. Razdelimo v vrečke za zamrzovanje ali plastične posode ter shranimo v hladilniku do 3 dni oziroma v zamrzovalniku do 3 mesece. Čakajo nas okusni obroki, kot na primer ta juha.

Slasten namig, kako uporabiti omako za hitro juho

  • vegi omaka
  • smetana za kuhanje
  • sol, poper
  • 4 rezine kruha

Priprava

  1. V lonec damo 500 g skrivne vegi omake, dolijemo 200 ml vode in pristavimo na srednje močan ogenj, da se segreje.

  2. Vmešamo 4 žlice smetane za kuhanje ter začinimo do popolnosti s soljo in poprom.
  3. Medtem ko se juha greje, popečemo 2 rezini kruha ali 4 rezine francoske štruce in jih premažemo z 2 žlicama pesta po izbiri.
  4. Postrežemo potreseno z nekaj listi bazilike, če jo imamo.
Datum Objave: 20.7.2026 ob 08:07

Več iz te teme:

Jamie Oliveromaka iz pečene zelenjavezelenjavna omaka za zamrzovanjevegi omakavegi omaka Jamie OliverVegiomakadomači pripravki

Naročite se na e-novice:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinjaAvtor na portalu Odprta kuhinja
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI