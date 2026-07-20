Omaka iz pečene zelenjave, ki jo Jamie Oliver vedno hrani v zamrzovalniku
Recept, ki je kot naročen za ta čas, ko je naš vrt najbolj pester. Našli smo ga v svežem prevodu uspešnice Jamieja Oliverja Preprosto Jamie. Različno zelenjavo najprej speče, da postane mehka, sladka in rahlo karamelizirana, nato pa jo s paradižnikom spremeni v gosto omako za zamrzovalnik. Iz nje lahko pozneje pripravimo vse mogoče – od testenin in enolončnic do ekspresne kremne juhe, ki je na mizi v nekaj minutah.
Jamie Oliver s svojimi knjigami prihaja k bralcem že več kot četrt stoletja – in pri vsaki pomislimo, da se je uštel, saj ni mogoče povedati ničesar novega, več, kot je že. Izkaže se, da smo mi tisti, ki se uštejemo: vsaka nam odpre nova obzorja, razširi naše kuharske sposobnosti, nas naredi bolj okretne, bolj brihtne v kuhinji. Tudi ta, ki je pravkar izšla pri založbi Mladinska knjiga v slovenskem prevodu, z naslovom Preprosto Jamie, ni nič drugačna.
Še več: z njo se je spet približal in tokrat skoraj do popolnosti razvil slog, pri katerem vsi najbolj potrebujemo podporo: to so recepti za jedi, ki so okusne, a nas ne izčrpavajo, predvsem pa nas motivirajo, da še naprej kuhamo. Jamie Oliver je to knjigo opisal kot destilat svojega 25-letnega dela na tem področju in najbrž ima prav.
Osrednja ideja je prilagodljivo kuhanje, ki ga Oliver zajame v petih poglavjih, v petih tipičnih situacijah: obroki med tednom, malce bolj ambiciozno kuhanje med vikendom, poglavje nameni jedem iz enega pekača, kajti teh receptov res ni nikoli dovolj. Posebej fin je del z jedmi iz shrambe. Sladice pa tudi ne manjkajo, preden vprašate.
Velik poudarek je na pametni porabi ostankov, večje jedi, s katerimi se imamo čas ukvarjati ob koncu tedna, pa zasnovane tako, da jih je mogoče v naslednjih dneh spremeniti v povsem nove obroke. Knjiga vključuje številne bližnjice, kar nam je res všeč.
Skrivna vegi omaka (in juha iz nje)
Za 20 porcij.
- 2 rdeči čebuli
- 2 korenčka
- 2 manjša koromača
- pol gomolja zelene
- 2 rdeči papriki
- pol buče maslenke (600 g)
- 1 žlička suhega rožmarina
- 3 × 400-gramska pločevinka pelatov
Priprava
- Pečico segrejemo na 220 stopinj.
- Čebulo olupimo, korenček, koromač in zeleno operemo in obrežemo, papriki in buči odstranimo semena (ni je treba olupiti), nato pa vse grobo nasekljamo.
- Zelenjavo stresemo v pekač z visokimi stranicami in pretresemo z 2 žlicama oljčnega olja, suhim rožmarinom ter ščepom soli in popra. Pekač dobro zatesnimo z aluminijasto folijo in postavimo v pečico za 30 minut. Nato odstranimo folijo in pečemo še 30 minut, da se zelenjava zmehča in karamelizira.
- V treh rundah zmeljemo po tretjino zelenjave z eno pločevinko pelatov ter pol pločevinke vode (pred tem jo zavrtinčimo v pločevinki), nato pa začinimo do popolnosti – sami se odločimo, ali imamo raje super gladko omako ali pustimo nekaj manjših koščkov.
- Razdelimo v vrečke za zamrzovanje ali plastične posode ter shranimo v hladilniku do 3 dni oziroma v zamrzovalniku do 3 mesece. Čakajo nas okusni obroki, kot na primer ta juha.
Slasten namig, kako uporabiti omako za hitro juho
- vegi omaka
- smetana za kuhanje
- sol, poper
- 4 rezine kruha
Priprava
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V lonec damo 500 g skrivne vegi omake, dolijemo 200 ml vode in pristavimo na srednje močan ogenj, da se segreje.
- Vmešamo 4 žlice smetane za kuhanje ter začinimo do popolnosti s soljo in poprom.
- Medtem ko se juha greje, popečemo 2 rezini kruha ali 4 rezine francoske štruce in jih premažemo z 2 žlicama pesta po izbiri.
- Postrežemo potreseno z nekaj listi bazilike, če jo imamo.