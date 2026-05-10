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Omamen cesarski praženec po Ottolenghijevo: recept iz nove kuharice Udobno

Cesarski praženec po Ottolenghijevo FOTO: iz knjige Udobno/Založba Vida 
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S temi sestavinami in posebnim trikom Yotam Ottolenghi pripravi cesarski praženec, ki je tako puhast in aromatičen, da je prava poslastica za dušo.

Cesarski praženec je ena tistih klasik, ki jih Yotam Ottolenghi rad obrne nekoliko po svoje. V različici iz nove kuharice Udobno je puhast in maslen, rozine so namočene v rumu, sladkor pa odišavljen s cimetom in zvezdastim janežem. Na koncu se koščki še na hitro karamelizirajo v ponvi, zato dobijo hrustljave robove in mehko sredico. 

Sestavine 

Za 4–6 oseb

Ponvičnik

  • 25 g rozin
  • 2 žlici ruma ali brandyja
  • 45 g masla
  • 100 g sladkorja
  • 4 jajca, rumenjake in beljake ločimo (porabimo 3 rumenjake in vse beljake)
  • 100 g kisle smetane
  • semena iz ½ vaniljevega stroka (strok shranimo za drugo uporabo)
  • 85 g moke
  • ¼ žličke soli
  • ½ žličke mletega cimeta
  • ½ žličke mletega zvezdastega janeža

Ko postrežemo: 

  • sladkor v prahu za posip
  • ringlojev kompot

Priprava 

  1. Rozine damo v kozarec za vlaganje in jih prelijemo z rumom ali brandyjem. Namakajo naj se vsaj uro (ali čez noč).
  2. Dno in obod približno 24 cm široke nepregorne ponve izdatno namažemo z žlico masla. Posujemo z žlico sladkorja ter ponev stresemo in potrkamo, da se sladkor enakomerno razporedi. Odvečni sladkor stresemo ven in ponev do uporabe postavimo v hladilnik.
  3. Pečico segrejemo na 175 stopinj z ventilacijo.
  4. V srednje veliko skledo damo 3 rumenjake. Dodamo 2 žlici sladkorja in gladko zmešamo z metlico. Dodamo kislo smetano, vaniljeva semena in žganje od namakanja rozin ter spet zmešamo. Po vrhu presejemo moko, jo z lopatico nežno vmešamo. Postavimo na stran.
  5. Beljake damo v popolnoma čisto posodo samostoječega mešalnika z nameščeno metlico. Pri srednji hitrosti stepamo 1 minuto, da se spenijo. Dodamo sol in stepamo približno 2 minuti, da beljaki začnejo držati obliko, nato postopoma vsujemo 40 g sladkorja (malo manj kot 3 žlice). Ko dodamo ves sladkor, hitrost povečamo na visoko in stepamo, da dobimo čvrst sneg. Z lopatico ga tretjino nežno vmešamo v rumenjakovo zmes, da jo zrahljamo, nato postopoma vmešamo še preostali sneg.
  6. Testo postrgamo v pripravljeno ohlajeno ponev in po vrhu potresemo odcejene rozine. Takoj postavimo v pečico in pečemo približno 20 minut, da je zobotrebec, ki ga zabodemo v sredino, čist, ko ga izvlečemo.
  7. Preostalo žlico sladkorja zmešamo s cimetom in zvezdastim janežem.
  8. Ponev vzamemo iz pečice in ponvičnik z dvema kuhalnicama natrgamo na nepravilne, približno 5 cm velike kose ter preložimo na krožnik. V ponvi stopimo polovico preostalega masla in jo pristavimo na srednjo do visoko vročino. Dodamo polovico natrganega ponvičnika, tako da je v eni plasti, in potresemo s polovico sladkorne mešanice. Pražimo 3–4 minute. Vmes nežno premetavamo, da koščki po robovih karamelizirajo.
  9. Preložimo na servirni krožnik in ponovimo s preostalim maslom, ponvičnikom in sladkorjem. Naložimo na servirni krož­nik, rahlo potresemo s sladkorjem v prahu in postrežemo toplo, z ringlojevim kompotom ob strani.
Datum Objave: 5.10.2026 ob 06:10

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Recept in fotografija iz knjige Udobno/Založba Vida
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