Omamen cesarski praženec po Ottolenghijevo: recept iz nove kuharice Udobno

S temi sestavinami in posebnim trikom Yotam Ottolenghi pripravi cesarski praženec, ki je tako puhast in aromatičen, da je prava poslastica za dušo.

Cesarski praženec je ena tistih klasik, ki jih Yotam Ottolenghi rad obrne nekoliko po svoje. V različici iz nove kuharice Udobno je puhast in maslen, rozine so namočene v rumu, sladkor pa odišavljen s cimetom in zvezdastim janežem. Na koncu se koščki še na hitro karamelizirajo v ponvi, zato dobijo hrustljave robove in mehko sredico.

Sestavine

Za 4–6 oseb

Ponvičnik

25 g rozin

2 žlici ruma ali brandyja

45 g masla

100 g sladkorja

4 jajca, rumenjake in beljake ločimo (porabimo 3 rumenjake in vse beljake)

100 g kisle smetane

semena iz ½ vaniljevega stroka (strok shranimo za drugo uporabo)

85 g moke

¼ žličke soli

½ žličke mletega cimeta

½ žličke mletega zvezdastega janeža

Ko postrežemo:

sladkor v prahu za posip

ringlojev kompot

Priprava