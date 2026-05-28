Pečena rižota s šparglji in piščancem: vse zmešamo v enem loncu in pečica opravi svoje

Vse vržemo v lonec in pozabimo za eno uro: rezultat je božanska rižota, ki med peko ostane sočna.

Kot pri vseh različicah italijanskih klasik bo tudi ta jed zagotovo izvabila kak mamma mia! ali razburjeno gestikuliranje. Dobro veva, kako se ušpiči pravo rižoto, a tole preprosto jed iz enega lonca težko označiva za kaj drugega. Je namreč nadvse kremna, sočna in polna slastnih okusov.

Kdaj pa kdaj si lahko damo mir in kosilo pripravimo tako, da vse skupaj stlačimo v lonec in pozabimo za slabo uro – še posebno če dobimo tak rezultat!

Pečena »rižota« s šparglji in piščancem

600 ml piščančje jušne osnove

400 g piščančjih prsi

300 g špargljev

300 g dolgozrnatega belega riža (npr. arborio)

250 ml sladke smetane za kuhanje

zvrhana žlička soli

žlička mediteranskih začimb

žlička čebule v prahu

pol žličke česna v prahu

ščepec popra

30 g masla

150 g naribanega sira (npr. mocarela, čedar ali grojer)

2 žlici naribanega parmezana

Priprava