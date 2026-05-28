Pečena rižota s šparglji in piščancem: vse zmešamo v enem loncu in pečica opravi svoje
Vse vržemo v lonec in pozabimo za eno uro: rezultat je božanska rižota, ki med peko ostane sočna.
Kot pri vseh različicah italijanskih klasik bo tudi ta jed zagotovo izvabila kak mamma mia! ali razburjeno gestikuliranje. Dobro veva, kako se ušpiči pravo rižoto, a tole preprosto jed iz enega lonca težko označiva za kaj drugega. Je namreč nadvse kremna, sočna in polna slastnih okusov.
Kdaj pa kdaj si lahko damo mir in kosilo pripravimo tako, da vse skupaj stlačimo v lonec in pozabimo za slabo uro – še posebno če dobimo tak rezultat!
Pečena »rižota« s šparglji in piščancem
- 600 ml piščančje jušne osnove
- 400 g piščančjih prsi
- 300 g špargljev
- 300 g dolgozrnatega belega riža (npr. arborio)
- 250 ml sladke smetane za kuhanje
- zvrhana žlička soli
- žlička mediteranskih začimb
- žlička čebule v prahu
- pol žličke česna v prahu
- ščepec popra
- 30 g masla
- 150 g naribanega sira (npr. mocarela, čedar ali grojer)
- 2 žlici naribanega parmezana
Priprava
- Rižota: pečico vključimo na 180 stopinj.
- Riž stresemo v fino cedilo in ga pod tekočo vodo temeljito operemo.
- V kastrolo s pokrovom, ki ju lahko uporabimo v pečici, preprosto namečemo in zlijemo vse glavne sestavine: jušno osnovo, nakockanega piščanca, špargljeva kolesca (brez olesenelega dela), riž in sladko smetano.
- Zabavi se pridružijo še začimbe in zelišča, nato temeljito premešamo.
- Po vrhu enakomerno razporedimo koščke masla.
- Posodo pokrijemo s pokrovom in jo stlačimo v ogreto pečico. Pečemo 45–50 minut, da riž posrka tekočino.
- Posodo odkrijemo, rižoto premešamo, po njej pa potresemo oba sira.
- Pečico nastavimo na funkcijo žara in ji za kako minuto ali dve vrnemo odkrito posodo. Pazimo, da ne pretiravamo s peko, sicer se bo riž razkuhal.
- Ko se sir stopi in malce zapeče, je jed nared!
Datum Objave: 30.5.2026 ob 06:05
Midva kuhavaSva Tjaša Vede in Blaž Mikuljan. Kulinarika je področje, v katerem se najraje zadržujeva. Naj gre za zadovoljno prežvekovanje po oštarijah, navdušeno kulinarično brskanje med potepanjem ali pa usklajeno ustvarjanje na domačem kuharskem bojišču – vedno sva v nizki preži za novimi sestavinami, postopki in načini priprave jedi. Sva totalno nasprotje od tradicionalistov. Priprava tradicionalnih jedi ostaja domena najinih babic, saj jih povsem obvladata, z njimi pa naju tudi z veseljem razvajata. Ko pa se midva spraviva na tradicionalen recept, ga pošteno začiniva v svojem slogu. Sledite nama lahko na blogu midvakuhava.si.