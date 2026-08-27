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Pečene paprike s kremnim sirnim nadevom: zvezda vsakega žara (VIDEO)

Pečena paprika s kremnim sirom in zelišči FOTO: Sonja Ravbar
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Sočne pečene paprike napolnimo s kremasto mešanico sira, fete in svežih zelišč ter jih pokapamo z oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Krepka priloga k žaru, ki je še boljša naslednji dan.

Malce bolj ambiciozna različica pečenih paprik, ki naj ne manjkajo ob nobeni žar peki. Tudi kar krepke so: po tem ne boste lačni.

Sestavine

  • 4 velike rdeče paprike
  • žlica oljčnega olja

Nadev

  • 250 g kremnega sira
  • 100 g mladega sira ali fete
  • 2 žlici kisle smetane
  • strok česna, drobno nariban
  • po žlica drobno sesekljanega drobnjaka, peteršilja in timijana
  • sol in poper po okusu

Preliv

  • 3 žlice kakovostnega oljčnega olja
  • žlica balzamičnega kisa
  • nekaj listov sveže bazilike
  • sveže mlet črni poper

Pripava

  1. Pečico segrejemo na 220 stopinj. Paprike položimo na pekač in jih pečemo 25–30 minut, dokler koža ne začne črneti in se napihovati. Takoj po peki jih damo v posodo in pokrijemo ali zapremo v vrečko za živila za 10 minut. Para bo zmehčala kožo in lupljenje bo veliko lažje.
  2. Paprike olupimo, odstranimo semena in jih odpremo po dolžini.
  3. Pripravimo sirni nadev: v skledi zmešamo kremni sir, zdrobljen mladi sir oziroma feto, kislo smetano, česen in vsa zelišča. Začinimo s soljo in poprom. Masa mora biti kremasta, vendar dovolj čvrsta, da jo lahko namažemo na papriko.
  4. Napolnimo paprike: vsako papriko odpremo kot knjigo. Po sredini razporedimo sirni nadev, previdno zvijemo ali prepognemo čez nadev.
  5. Pripravimo preliv: v posodici zmešamo oljčno olje in balzamični kis. Po želji dodamo še malo sveže mletega popra.
  6. Paprike razporedimo na servirni krožnik in jih pokapamo s prelivom. Okrasimo z listi bazilike in postrežemo s toplim domačim kruhom.

Nasvet chefa: Za najboljši okus paprike pripravimo dan prej in jih pustimo čez noč v hladilniku. Tako se okusi sira, zelišč, oljčnega olja in pečene paprike popolnoma povežejo. Del fete pa nadomestimo s pravim kajmakom.

Datum Objave: 29.8.2026 ob 07:08

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