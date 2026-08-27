Pečene paprike s kremnim sirnim nadevom: zvezda vsakega žara (VIDEO)
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Sočne pečene paprike napolnimo s kremasto mešanico sira, fete in svežih zelišč ter jih pokapamo z oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Krepka priloga k žaru, ki je še boljša naslednji dan.
Malce bolj ambiciozna različica pečenih paprik, ki naj ne manjkajo ob nobeni žar peki. Tudi kar krepke so: po tem ne boste lačni.
Sestavine
- 4 velike rdeče paprike
- žlica oljčnega olja
Nadev
- 250 g kremnega sira
- 100 g mladega sira ali fete
- 2 žlici kisle smetane
- strok česna, drobno nariban
- po žlica drobno sesekljanega drobnjaka, peteršilja in timijana
- sol in poper po okusu
Preliv
- 3 žlice kakovostnega oljčnega olja
- žlica balzamičnega kisa
- nekaj listov sveže bazilike
- sveže mlet črni poper
Pripava
- Pečico segrejemo na 220 stopinj. Paprike položimo na pekač in jih pečemo 25–30 minut, dokler koža ne začne črneti in se napihovati. Takoj po peki jih damo v posodo in pokrijemo ali zapremo v vrečko za živila za 10 minut. Para bo zmehčala kožo in lupljenje bo veliko lažje.
- Paprike olupimo, odstranimo semena in jih odpremo po dolžini.
- Pripravimo sirni nadev: v skledi zmešamo kremni sir, zdrobljen mladi sir oziroma feto, kislo smetano, česen in vsa zelišča. Začinimo s soljo in poprom. Masa mora biti kremasta, vendar dovolj čvrsta, da jo lahko namažemo na papriko.
- Napolnimo paprike: vsako papriko odpremo kot knjigo. Po sredini razporedimo sirni nadev, previdno zvijemo ali prepognemo čez nadev.
- Pripravimo preliv: v posodici zmešamo oljčno olje in balzamični kis. Po želji dodamo še malo sveže mletega popra.
- Paprike razporedimo na servirni krožnik in jih pokapamo s prelivom. Okrasimo z listi bazilike in postrežemo s toplim domačim kruhom.
Nasvet chefa: Za najboljši okus paprike pripravimo dan prej in jih pustimo čez noč v hladilniku. Tako se okusi sira, zelišč, oljčnega olja in pečene paprike popolnoma povežejo. Del fete pa nadomestimo s pravim kajmakom.
Datum Objave: 29.8.2026 ob 07:08