Piščančji zrezki po picopekovo: jed iz ene ponve, ki reši družinsko dilemo
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Piščančji zrezki po picopekovo združijo sočno meso, paradižnikovo omako, kapre, zelišča in stopljeno mocarelo v eni ponvi.
Kaj storiti, ko pol družine teži za pico, pol pa za piščančje zrezke? Dvojno že ne bomo kuhali! Oboje združimo v en pisker, pa je. Brez skrbi, rezultat je prav ličen, predvsem pa navduši tako prve kot druge. Gre za piščančje zrezke v paradižnikovi omaki z značilnimi zelišči za pico, na njih pa zadovoljno čaka zajeten kupček stopljene mocarele.
Sestavine
- 500 g piščančjih prsi
- 200 g mocarele
- 400 g pretlačenega paradižnika
- zvrhana žlica kaper
- strok česna
- sveža bazilika
- origano (po okusu)
- sol, sveže mlet črni poper
- oljčno olje
Priprava
- Piščančje prsi očistimo in narežemo na 4–5 lepih, približno enako debelih zrezkov. Z obeh strani jih posolimo in popopramo.
- Mocarelo narežemo na rezine in jo odložimo na cedilo, da se znebimo morebitne odvečne tekočine.
- V ponvi dobro segrejemo žlico olja. Na njem na močnem ognju pečemo zrezke po 2 minuti na vsaki strani, da se zlato rjavo zapečejo.
- Potem jih vzamemo iz ponve, vanjo pa vržemo strt strok česna.
- Premešamo ter dodamo kapre in paradižnik.
- Omaka naj na srednje močnem ognju brbota približno 5 minut, nato v ponev vrnemo zrezke in njihov sok. Pokrijemo s pokrovko in kuhamo še približno 10 minut.
- V omako natrgamo svežo baziliko, na vsak zrezek pa položimo rezine odcejene mocarele.
- Vse skupaj bogato posujemo z origanom.
- Ponev spet pokrijemo in kuhamo toliko časa, da se sir stopi.
- Zrezke postrežemo še vroče, da se sir slastno vleče.
Datum Objave: 4.8.2026 ob 07:08
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Midva kuhavaSva Tjaša Vede in Blaž Mikuljan. Kulinarika je področje, v katerem se najraje zadržujeva. Naj gre za zadovoljno prežvekovanje po oštarijah, navdušeno kulinarično brskanje med potepanjem ali pa usklajeno ustvarjanje na domačem kuharskem bojišču – vedno sva v nizki preži za novimi sestavinami, postopki in načini priprave jedi. Sva totalno nasprotje od tradicionalistov. Priprava tradicionalnih jedi ostaja domena najinih babic, saj jih povsem obvladata, z njimi pa naju tudi z veseljem razvajata. Ko pa se midva spraviva na tradicionalen recept, ga pošteno začiniva v svojem slogu. Sledite nama lahko na blogu midvakuhava.si.