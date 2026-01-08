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Piščančji zrezki po picopekovo: jed iz ene ponve, ki reši družinsko dilemo

Piščančji zrezki po picopekovo FOTO: Midva kuhava
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Piščančji zrezki po picopekovo združijo sočno meso, paradižnikovo omako, kapre, zelišča in stopljeno mocarelo v eni ponvi.

Kaj storiti, ko pol družine teži za pico, pol pa za piščančje zrezke? Dvojno že ne bomo kuhali! Oboje združimo v en pisker, pa je. Brez skrbi, rezultat je prav ličen, predvsem pa navduši tako prve kot druge. Gre za piščančje zrezke v paradižnikovi omaki z značilnimi zelišči za pico, na njih pa zadovoljno čaka zajeten kupček stopljene mocarele.

Sestavine

  • 500 g piščančjih prsi
  • 200 g mocarele
  • 400 g pretlačenega paradižnika
  • zvrhana žlica kaper
  • strok česna
  • sveža bazilika
  • origano (po okusu)
  • sol, sveže mlet črni poper
  • oljčno olje

Priprava

  1. Piščančje prsi očistimo in narežemo na 4–5 lepih, pri­bližno enako debelih zrezkov. Z obeh strani jih posolimo in popopramo.
  2. Mocarelo narežemo na rezine in jo odložimo na cedilo, da se znebimo morebitne odvečne tekočine.
  3. V ponvi dobro segrejemo žlico olja. Na njem na močnem ognju pečemo zrezke po 2 minuti na vsaki strani, da se zlato rjavo zapečejo.
  4. Potem jih vzamemo iz ponve, vanjo pa vržemo strt strok česna.
  5. Premešamo ter dodamo kapre in paradižnik.
  6. Omaka naj na srednje močnem ognju brbota približno 5 minut, nato v ponev vrnemo zrezke in njihov sok. Pokrijemo s pokrovko in kuhamo še približno 10 minut.
  7. V omako natrgamo svežo baziliko, na vsak zrezek pa položimo rezine odcejene mocarele.
  8. Vse skupaj bogato posujemo z origanom.
  9. Ponev spet pokrijemo in kuhamo toliko časa, da se sir stopi.
  10. Zrezke postrežemo še vroče, da se sir slastno vleče.
Datum Objave: 4.8.2026 ob 07:08

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Midva Kuhava
Midva kuhavaSva Tjaša Vede in Blaž Mikuljan. Kulinarika je področje, v katerem se najraje zadržujeva. Naj gre za zadovoljno prežvekovanje po oštarijah, navdušeno kulinarično brskanje med potepanjem ali pa usklajeno ustvarjanje na domačem kuharskem bojišču – vedno sva v nizki preži za novimi sestavinami, postopki in načini priprave jedi. Sva totalno nasprotje od tradicionalistov. Priprava tradicionalnih jedi ostaja domena najinih babic, saj jih povsem obvladata, z njimi pa naju tudi z veseljem razvajata. Ko pa se midva spraviva na tradicionalen recept, ga pošteno začiniva v svojem slogu. Sledite nama lahko na blogu midvakuhava.si.
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