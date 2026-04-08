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Piščanec po normandijsko: božanska obara z jabolki, slanino in jabolčnikom

Piščanec po normandijsko FOTO: Dejan Javornik
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Piščanec po normandijsko z jabolki, jabolčnikom, slanino in smetano je kremasta, dišeča obara, ki preseneti z bogatim okusom.

Gre za neke vrste obaro. Z enolončnicami je tako, da vsi kar dobro poznamo paleto okusov, ki jo je mogoče pričakovati. Ta obara z jabolčnikom, slanino, kislo smetano in celo jabolčnimi krhlji pa je bila prepričljivo zunaj vsega, kar smo pričakovali. Okus je božanski: globok in večplasten, presenetljiv v tem, kako dobro se ujemajo na enem krožniku sestavine, ki jih v naši kulinariki ne bi ravno dali skupaj. Ta recept je fantastičen tudi v tem, da ga lahko pripravimo na različne načine: z več tekočine bo obara, z manj bo odlična polivka za testenine ali krompirjev pire. Ob njem smo se tako znova spomnili, zakaj se ne naveličamo kuhati: ker vedno odkrijemo kaj novega.

Sestavine

Kdo bi si mislil: z jabolki in jabolčnikom. Neverjetna slast, ki je dišala daleč iz kuhinje BIC316. Priprava: 20 minut; kuhanje: 60 minut; porcije: 4; zahtevnost: preprosto.

  • 8–10 različnih kosov piščanca, najbolje rdeče meso
  • oljčno olje,
  • 2 žlici moke
  • 30 ml žganja
  • 2 kiselkasti jabolki
  • 2 manjši čebuli
  • 1 steblo zelene
  • 3 stroki česna
  • 200 g mesnate slanine
  • 125 ml kisle smetane
  • 2 žlici masla
  • 300 povretega mošta ali jabolčnika
  • 200 ml piščančje jušne osnove
  • 2 lovorova lista
  • 4 vejice timijana
  • po želji peteršilj

Priprava

  1. Pečico vključimo na 180 stopinj Celzija.
  2. Kose piščanca začinimo s soljo in poprom.
  3. V večjo širšo posodo, primerno tudi za pečico, damo krepak brizg oljčnega olja in na njem z vseh strani popečemo meso (približno 10 minut). Postavimo na stran.
  4. V isto posodo stresemo slanino, narezano na palčke, in jo opekamo, da se mast začne topiti, ni pa še zapečena.
  5. Dodamo narezano čebulo in na kocke narezano steblo zelene in popražimo, da oboje postekleni. Nato dodamo že na drobno rezan česen in pražimo toliko, da zadiši. Ves čas mešamo, da se ne zažge.
  6. Vse skupaj poprašimo z malo moke, prilijemo žganje, pomešamo, nato prilijemo mošt ali jabolčnik in povečamo ogenj, da zavre. Nato dodamo še piščančjo osnovo, timijan in lovor.
  7. Počakamo, da spet zavre, v posodo vrnemo popečenega piščanca (s sokovi vred) in vse skupaj, pokrito, prestavimo v pečico, kjer naj se cmari pol ure. Nato vzamemo iz pečice in vmešamo še smetano ter vrnemo v pečico, brez pokrova, še za kakih 10 minut.
  8. Medtem jabolka očistimo in razrežemo na krhlje. V manjši kozici stopimo maslo in na njem opečemo jabolka, da se malce razmehčajo in obarvajo. Potem jim razporedimo po enolončnici in postrežemo.

Namig: To je lahko svojevrstna obara, lahko pa je polivka za testenine ali krompirjev pire, pripravljen z izdatno količino masla.

Priprava: Polona Hribar in Polona Vesel/KULT316 – BIC Ljubljana

Datum Objave: 13.9.2026 ob 06:09

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Karina Cunder Reščič
Karina Cunder ReščičLjubiteljica juh, banketov, lepo pogrnjenih miz, divje hrane, eksperimentiranja z recepti tik preden pridejo gostje in predavanja dvema otrokoma, kako je hrana eden od načinov, s katerimi se tudi lahko izrazi spoštovanje in dostojanstvo.
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