Ko se dnevi krajšajo in se počasi približuje december, se začne tudi čas domače peke. Med prvimi na vrsto pridejo piškoti – tisti, ki jih radi ponudimo ob skodelici kave, zložimo v lepo škatlo za darilo ali shranimo v pločevinasto posodo, da nas čakajo ob popoldanskem čaju. Za začetek sezone smo izbrali tri recepte, ki jih je vredno imeti pri roki: krhke linške piškote z marmelado, dišeče vaniljeve rogljičke in hrustljavega domačega prijatelja z brusnicami in lešniki. Trije različni značaji, ena skupna lastnost – zaradi njih bo kuhinja prijetno dišala.

Linški piškoti

Linški piškoti so ena tistih prazničnih klasik, ki se jim je težko upreti. Dva nežna, krhka piškota iz maslenega testa povezuje plast marmelade, skozi značilno odprtinico na zgornjem pa se lepo vidi barvni nadev. Potreseni s sladkorjem v prahu so tudi čudovit okras praznične mize. Najboljši so, ko se nekoliko uležejo in postanejo še bolj mehki ter se okusi povežejo.

Vaniljevi rogljički

Vaniljevi rogljički so piškoti, ki jih prepoznamo že po vonju. Krhki, nežni in bogato odišavljeni z vaniljo, po peki pa še topli povaljani v sladkorju v prahu. Njihova skrivnost je v preprostem testu in pravšnji strukturi, zaradi katere se ob ugrizu skoraj stopijo v ustih. So nepogrešljiva klasika, ki se je vsako leto znova razveselimo.

Domači prijatelj

Domači prijatelj je nekoliko drugačen piškot, ki navduši predvsem s hrustljavostjo in preprosto pripravo. Testo s pirino moko, kokosovim sladkorjem in pomarančno lupinico obogatijo suhe brusnice in lešniki. Oblikujemo ga v podolgovat hlebček, spečemo in še toplega narežemo na rezine. Nastanejo hrustljavi grižljaji, ki se odlično podajo h kavi ali čaju, v dobro zaprti posodi pa počakajo tudi nekaj dni.