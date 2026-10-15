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Piškoti jesensko listje: Krhki, dišeči in čudovito pisani (VIDEO)

Piškoti jesensko listje FOTO: Sonja Ravbar
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Trije odtenki testa, nežna aroma cimeta in maslena krhkost. Ti piškoti so videti kot jesensko listje, njihova priprava pa je prava zabava.

Tokrat bomo navdih poiskali kar v naravi in spekli čudovite pisane piškote, ki po barvah spominjajo na jesensko listje. Njihova posebnost je v treh vrstah testa – svetlem, kakavovem in cimetovem –, ki jih združimo v pisan vzorec. Vsak piškot bo zato nekoliko drugačen, prav tako kot listi, ki jeseni odpadajo z dreves. Priprava je preprostejša, kot se zdi na prvi pogled, rezultat pa so prikupni, krhki masleni piškoti, ki bodo polepšali jesensko pogrnjeno mizo.

Sestavine za približno 30 piškotov.

  • 300 g moke
  • 200 g masla
  • 80 g sladkorja v prahu
  • 1 jajce
  • ščepec pecilnega praška
  • ščepec soli
  • malo naribane limonove lupinice
  • 6 g nesladkanega kakava
  • žlička mletega cimeta

Priprava

  1. V skledi zmešamo moko, na koščke narezano maslo, sladkor v prahu, jajce, pecilni prašek, sol in naribano limonovo lupinico. Sestavine na hitro zgnetemo v gladko testo.
  2. Testo razdelimo na tri enake dele. V prvega vgnetemo kakav, drugega pustimo svetlega, v tretjega pa vgnetemo cimet. Vsak kos testa posebej oblikujemo v ploščat hlebček, zavijemo v folijo za živila in postavimo v hladilnik za vsaj 30 minut.
  3. Pečico vključimo na 175 stopinj.
  4. Ohlajeno testo vzamemo iz hladilnika. Od vsakega dela trgamo manjše koščke in jih izmenično polagamo drugega ob drugega, da ustvarimo pisano površino v velikosti manjšega pladnja. Barve razporedimo čim bolj naključno, saj bomo tako dobili zanimiv vzorec, podoben jesenskemu listju.
  5. Tako sestavljeno testo z vseh strani nežno stisnemo skupaj, da se koščki povežejo. Nato ga previdno razvaljamo, prepognemo na polovico in spet razvaljamo. S tem ustvarimo prelivanje različnih odtenkov testa.
  6. Z modelčki v obliki listov izrežemo piškote in jih polagamo na pekač, obložen s papirjem za peko. Ostanke testa nežno združimo, spet razvaljamo in izrežemo nove piškote. Postopek ponavljamo, dokler ne porabimo vsega testa.
  7. Piškote pečemo približno 13 minut oziroma toliko časa, da so pečeni, vendar še vedno svetli in nežni.
  8. Pečene pustimo na pekaču, da se popolnoma ohladijo. Šele nato jih previdno prestavimo na krožnik ali v posodo za shranjevanje, saj so topli zelo krhki in se lahko hitro zlomijo.

Namig: Pri valjanju ostankov pazimo, da testa ne gnetemo preveč, saj se bodo sicer barve povsem pomešale in bomo izgubili značilen marmoriran vzorec. Za najlepši jesenski učinek uporabimo modelčke v obliki javorjevih, hrastovih ali drugih listov.

Datum Objave: 22.10.2026 ob 07:10

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Mirjam Grilc
Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.
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