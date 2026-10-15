Piškoti jesensko listje: Krhki, dišeči in čudovito pisani (VIDEO)
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Trije odtenki testa, nežna aroma cimeta in maslena krhkost. Ti piškoti so videti kot jesensko listje, njihova priprava pa je prava zabava.
Tokrat bomo navdih poiskali kar v naravi in spekli čudovite pisane piškote, ki po barvah spominjajo na jesensko listje. Njihova posebnost je v treh vrstah testa – svetlem, kakavovem in cimetovem –, ki jih združimo v pisan vzorec. Vsak piškot bo zato nekoliko drugačen, prav tako kot listi, ki jeseni odpadajo z dreves. Priprava je preprostejša, kot se zdi na prvi pogled, rezultat pa so prikupni, krhki masleni piškoti, ki bodo polepšali jesensko pogrnjeno mizo.
Sestavine za približno 30 piškotov.
- 300 g moke
- 200 g masla
- 80 g sladkorja v prahu
- 1 jajce
- ščepec pecilnega praška
- ščepec soli
- malo naribane limonove lupinice
- 6 g nesladkanega kakava
- žlička mletega cimeta
Priprava
- V skledi zmešamo moko, na koščke narezano maslo, sladkor v prahu, jajce, pecilni prašek, sol in naribano limonovo lupinico. Sestavine na hitro zgnetemo v gladko testo.
- Testo razdelimo na tri enake dele. V prvega vgnetemo kakav, drugega pustimo svetlega, v tretjega pa vgnetemo cimet. Vsak kos testa posebej oblikujemo v ploščat hlebček, zavijemo v folijo za živila in postavimo v hladilnik za vsaj 30 minut.
- Pečico vključimo na 175 stopinj.
- Ohlajeno testo vzamemo iz hladilnika. Od vsakega dela trgamo manjše koščke in jih izmenično polagamo drugega ob drugega, da ustvarimo pisano površino v velikosti manjšega pladnja. Barve razporedimo čim bolj naključno, saj bomo tako dobili zanimiv vzorec, podoben jesenskemu listju.
- Tako sestavljeno testo z vseh strani nežno stisnemo skupaj, da se koščki povežejo. Nato ga previdno razvaljamo, prepognemo na polovico in spet razvaljamo. S tem ustvarimo prelivanje različnih odtenkov testa.
- Z modelčki v obliki listov izrežemo piškote in jih polagamo na pekač, obložen s papirjem za peko. Ostanke testa nežno združimo, spet razvaljamo in izrežemo nove piškote. Postopek ponavljamo, dokler ne porabimo vsega testa.
- Piškote pečemo približno 13 minut oziroma toliko časa, da so pečeni, vendar še vedno svetli in nežni.
- Pečene pustimo na pekaču, da se popolnoma ohladijo. Šele nato jih previdno prestavimo na krožnik ali v posodo za shranjevanje, saj so topli zelo krhki in se lahko hitro zlomijo.
Namig: Pri valjanju ostankov pazimo, da testa ne gnetemo preveč, saj se bodo sicer barve povsem pomešale in bomo izgubili značilen marmoriran vzorec. Za najlepši jesenski učinek uporabimo modelčke v obliki javorjevih, hrastovih ali drugih listov.
Datum Objave: 22.10.2026 ob 07:10
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Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.