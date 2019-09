Po korakih: puhasti rogljički s šunko in sirom

Mi smo jih napolnili s šunko in sirom, lahko pa naredite čisto svoj slani (morda tudi sladki) nadev.

Ti rogljički so fini in hitro nared za rojstne dni, za popoldanske malico ali za popoldanski izlet, predvsem pa takrat, ko imaš dovolj potrpežljive volje, da v rogljičke zaviješ vseh 32 majhnih trikotnikov. Fini so tudi zato, ker so enostavni za pripravo in ker imaš vse sestavine največkrat doma. Še to: najboljši so, ko so mlačni! Zakaj pa so tako mehki in puhasti? To jim zagotavlja mleko namesto vode.

Sestavine

Za 32 miniaturnih rogljičkov.

– 500 g gladke moke

– 1 zavitek suhega kvasa

– zravnana žlička soli

– 2,5 dl mleka

– 1 jajce

– 30 g masla

Nadev

– 50 g šunke

– 100 g poltrdega sira (loški ementalec, jošt ali

podoben)

Premaz

– 1 jajce

Priprava

1. Začnemo z maslom, razrežemo ga na pol centimetra velike kockice. Preložimo jih na krožniček in pustimo na pultu, da se maslo malo prilagodi sobni temperaturi.

2. V lonček odmerimo mleko in ga segrejemo do mlačnega. Vanj razmešamo suhi kvas in pustimo nekaj minut.

3. Medtem v posodo mešalnika presejemo moko. Na en konec vsujemo žličko soli, na drugega ubijemo jajce. Zavrtimo mešalnik in začnemo počasi dolivati moko s kvasom. Mešamo nekaj minut, da se zmes lepo poveže.

4. Testo bo verjetno nekoliko bolj suho, a nič zato, saj bomo zdaj dodali še kockice masla. Mešamo še nekaj minut. Ko je maslo vmešano, bi moralo biti testo ravno pravšnje. Če je še vedno presuho, dodamo nekaj žlic mlačne vode.

5. Ko je testo gladko, ga zvrnemo na pult in razdelimo na dva dela. Vsakega še malo zgnetemo z roko. Oblikujemo dva lepa hlebčka. Malo ju pomokamo, pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo dobre pol ure, da lepo vzhajata.

6. Pripravimo nadev: rezine šunke razrežemo na tanke trakove, potem na kvadratke. Sir na grobo naribamo. Oboje premešamo.

7. Po dobre pol ure razvaljamo prvi hlebček – krog naj bo tanek, nekako take velikosti, kot da bi pripravljali pico. Še v centimetrih: naj ima okoli 30 centimetrov premera. Vsakega kot torto razrežemo na 16 delov.

8. Na rob vsakega trikotnika razporedimo za grah veliko kroglico nadeva – oblikovali smo jih s prsti.

9. Potrpežljivo se lotimo zavijanja rogljičkov. Če je treba, robove malce raztegnemo in zavijemo. Testo bo že lepo raztegljivo. Nasvet: če vrh trikotnika še malce potegnemo v dolžino, da bodo rogljički še lepši.

10. Prelagamo jih na pekač, pokrit s papirjem za peko. Pustimo jih 10, 15 minut, da vzhajajo.

11. Zdaj je čas, da ogrejemo pečico na 190 ali 200 stopinj Celzija. Rogljičke premažemo z razžvrkljanim jajcem, pekač preložimo v ogreto pečico in pečemo 15 ali 17 minut, odvisno od pečice.

12. Kako vemo, kdaj so pečeni? Ko so lepo zlato rjavkasto obarvani. Preložimo jih na rešetko in ohladimo do mlačnega. Takrat so najboljši! Priporočamo, da jih pojeste še isti dan.

