Poletna nabodala s krompirjevimi drobižki, ki bodo navdušila goste

Preprosta nabodala z mladim krompirjem, nanoškim sirom in salamo so kot nalašč za poletne piknike in vrtna druženja.

Ko se krompirjevi drobižki v pečici zlato zapečejo in zadišijo po šetraju, je polovica dela že opravljenega. Nato jih le še nabodemo skupaj z rezinami dobre salame in koščki nanoškega sira ter postavimo na mizo. Takšni grižljaji so ustvarjeni za dolge poletne večere, ko jemo počasi in si ves čas govorimo: »Samo še enega.«

Sestavine

700 g mladih krompirjev

2–3 žlice oljčnega olja, sol

nekaj vejic svežega šetraja

200 g nanoškega sira

(oz. po potrebi)

180–200 g suhe salame

(oz. po potrebi)

manjša lesena nabodala

Priprava

1. Pečico vključimo na 220 stopinj.

2. Krompirčke operemo in večje prerežemo na pol. Stresemo jih v lonec s slano vodo, zavremo in kuhamo približno 4 minute, da se malce zmehčajo, ne smejo pa razpadati.

3. Krompir odcedimo in stresemo na pekač. Pokapamo ga z oljčnim oljem, dodamo lističe šetraja in premešamo. Pečemo približno 25 minut oziroma toliko časa, da se lepo zlato zapečejo.

4. Nanoški sir narežemo na večje kocke, salamo na rezine.

5. Na manjša nabodala izmenično natikamo krompirjeve drobižke, salamo in sir. Po želji pokapamo še z malce oljčnega olja in postrežemo še mlačne, prav dobri pa so tudi ohlajeni.

Poletna nabodala s krompirjevimi drobižki, nanoškim sirom in salamo, foto: Mateja Delakorda za knjigo Praznična miza

Recept in foto: Mateja Delakorda za knjigo Praznična miza