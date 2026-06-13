Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Poletna nabodala s krompirjevimi drobižki, ki bodo navdušila goste

Poletna nabodala s krompirjevimi drobižki, nanoškim sirom in salamo, foto: Mateja Delakorda za knjigo Praznična miza
Odpri galerijo
A+   A-
Preprosta nabodala z mladim krompirjem, nanoškim sirom in salamo so kot nalašč za poletne piknike in vrtna druženja.

Ko se krompirjevi drobižki v pečici zlato zapečejo in zadišijo po šetraju, je polovica dela že opravljenega. Nato jih le še nabodemo skupaj z rezinami dobre salame in koščki nanoškega sira ter postavimo na mizo. Takšni grižljaji so ustvarjeni za dolge poletne večere, ko jemo počasi in si ves čas govorimo: »Samo še enega.« 

Sestavine 

700 g mladih krompirjev

2–3 žlice oljčnega olja, sol

nekaj vejic svežega šetraja

200 g nanoškega sira

(oz. po potrebi)

180–200 g suhe salame

(oz. po potrebi)

manjša lesena nabodala 

Priprava 

1. Pečico vključimo na 220 stopinj.

2. Krompirčke operemo in večje prerežemo na pol. Stresemo jih v lonec s slano vodo, zavremo in kuhamo približno 4 minute, da se malce zmehčajo, ne smejo pa razpadati.

3. Krompir odcedimo in stresemo na pekač. Pokapamo ga z oljčnim oljem, dodamo lističe šetraja in premešamo. Pečemo približno 25 minut oziroma toliko časa, da se lepo zlato zapečejo.

4. Nanoški sir narežemo na večje kocke, salamo na rezine.

5. Na manjša nabodala izmenično natikamo krompirjeve drobižke, salamo in sir. Po želji pokapamo še z malce oljčnega olja in postrežemo še mlačne, prav dobri pa so tudi ohlajeni. 

Poletna nabodala s krompirjevimi drobižki, nanoškim sirom in salamo, foto: Mateja Delakorda za knjigo Praznična miza
Poletna nabodala s krompirjevimi drobižki, nanoškim sirom in salamo, foto: Mateja Delakorda za knjigo Praznična miza

Recept in foto: Mateja Delakorda za knjigo Praznična miza

Datum Objave: 13.6.2026 ob 06:06

Preberite še:

Triki in namigi
Vredno branja

Kresna noč: praznik, ki ga pozabljamo, a si zasluži posebno mesto za mizo

Mateja Delakorda razkriva, kako bi lahko najkrajšo noč v letu spremenili v čarobno poletno praznovanje. Navsezadnje so to počeli naši daljni predniki.
Karina Cunder Reščič13. 6. 2026 | 06:05
Razno
Vredno branja

Krompirjeva pogača z makom in janežem, ki jo boste želeli speči vsako kresno noč

Dišeča pogača, navdihnjena s simboliko sonca in kresnega ognja, je kot ustvarjena za najkrajšo noč v letu.
Mateja Delakorda13. 6. 2026 | 06:02
Recepti
Vredno branja

Poletna potica z meto in rozinami: recept, ki vas bo navdušil

Limona, meta in v rumu namočene rozine ustvarijo potico, ki je lahkotnejša, sveža in povsem drugačna. Kot nalašč za vroče dni.
Mateja Delakorda13. 6. 2026 | 06:02
Triki in namigi
Vredno branja

16 drugačnih, a izredno slastnih kombinacij za nabodalca

Letos lahko pozabite na piščanca, papriko in čebulo. Svoja nabodalca okrasite z barvami, pestrimi okusi in drugačnimi sestavinami.
Kaja Berlot24. 4. 2026 | 09:13

Več iz te teme:

krompirjeva nabodalapoletna nabodalananoški sirsalamamladi krompirprigrizekprilogapiknik

Naročite se na e-novice:

Mateja Delakorda
Mateja DelakordaKuhanje, to so moji trenutki! Zvok sekljanja, cvrčanje olja, vonjave iz pečice, na mizi pa cvetlice.
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI