Pozabite na običajen pire krompir: Tako ga je pripravljal kuharski velikan
Krompir, maslo, mleko in sol. Le štiri sestavine so potrebne za jed, po kateri se kulinarični svet še danes spominja Joëla Robuchona, enega največjih mojstrov francoske kuhinje. Njegov krompirjev pire je bil tako gladek, svilnat in bogatega okusa, da je postal skoraj tako slaven kot kuhar sam. Čeprav je v svoji karieri ustvaril številne zahtevnejše kulinarične mojstrovine, je prav s to vsakdanjo prilogo dokazal, kako pomembna je tehnika priprave.
Robuchon, ki ga je gastronomski vodnik Gault & Millau leta 1990 razglasil za kuharja stoletja, je prisegal na preprostost, najboljše sestavine in brezhibno izvedbo. Ni ga zanimalo nepotrebno zapletanje jedi, temveč izpopolnjevanje okusov in tekstur. Njegove restavracije so v času njegove kariere skupaj zbrale rekordnih 32 Michelinovih zvezdic, vendar je med njegovimi najbolj prepoznavnimi stvaritvami ostala jed, ki jo večina med nami pripravlja skoraj mimogrede.
Skrivnost je v podrobnostih
Robuchon je pri pripravi pireja natančno predvidel vsak korak, od izbire krompirja do temperature mleka in načina vmešavanja masla. Uporabljal je krompir sorte ratte, ki ima čvrsto, drobnozrnato meso in prijeten maslen okus. Krompir je kuhal neolupljen, da se ni preveč napil vode, nato pa ga je še vročega pretlačil.
Eden ključnih korakov je odstranjevanje odvečne vlage. Pretlačen krompir je zato za nekaj minut vrnil na šibek ogenj in ga med mešanjem rahlo osušil. Šele nato je postopoma dodajal hladno maslo, ki je pireju dalo značilno bogato, kremasto teksturo. Na koncu je prilil še vroče mleko in vse skupaj povezal v gladko, skoraj svilnato zmes.
Posebnost njegovega recepta je tudi razmerje med krompirjem in maslom. Na kilogram krompirja je uporabil približno četrt kilograma masla, v nekaterih različicah recepta pa še več. Količina se morda zdi pretirana, vendar je prav ta skupaj z natančno tehniko ustvarila pire, ki je zaslovel po vsem svetu.
Krompirjev pire po navdihu Joëla Robuchona
Za 4 osebe.
- 1 kg krompirja, najbolje sorte ratte
- 250–300 g hladnega masla
- 200–250 ml polnomastnega mleka
- sol
Priprava
- Krompir dobro operemo in ga neolupljenega skuhamo v osoljeni vodi. Ko se zmehča, ga odcedimo, še vročega olupimo in pretlačimo skozi fino pasirko.
- Pretlačen krompir vrnemo v lonec in ga na šibkem ognju nekaj minut mešamo, da izhlapi odvečna vlaga. Maslo narežemo na kocke in ga postopoma vmešavamo v krompir.
- Mleko posebej segrejemo skoraj do vretja ter ga po delih prilivamo med nenehnim mešanjem. Ko je pire gladek, svilnat in ravno prav rahel, ga po potrebi dosolimo. Za še finejšo teksturo ga lahko pretisnemo skozi gosto sito.
- Postrežemo takoj.