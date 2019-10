Videti je preprosto – in tudi je!

Verjetno idealen recept: Tatjana Vidic iz Ljubljane predlaga, da kostanj porabite za rezine z dodatkom marmelade in čokolade. Štiri sestavine in preprosta priprava. Priporočamo, nas je najbolj presenetilo, kako puhast in hkrati sočen biskvitek nastane. Za povrhu res ne moremo reči, da se okus po kostanju izgubi. Bodite pa malce pozorni na čas peke, mi smo pekli 15 minut manj, kakor navaja Tatjana, in ni bilo nič narobe. Nekoliko bo odvisno tudi od modela: višji in manjši ko bo, dlje boste pekli in obratno.

Sestavine

– 300 g kostanjevega pireja

– 4 rumenjaki

– 160 g sladkorja

– sneg iz 4 beljakov

Priprava

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj.

2. Polovico sladkorja z rumenjaki stepamo, da zmes naraste in postane belkasta, zrnc sladkorja pa ni več.

3. Vmešamo kostanjev pire, nato še sneg iz beljakov, ki jih stepemo s preostalo polovico sladkorja. Previdno najprej vmešamo tretjino beljakovega snega, nato preostalega.

4. Stresemo v pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem, in pečemo približno 45 minut.

5. Še toplo prerežemo čez polovico, namažemo s pogreto marmelado in zložimo obe polovici. Ko se ohladi, oblijemo s čokolado.

Opomba: Tatjana Vidic priporoča ribezovo marmelado. Neli Selan, ki je recept testirala, pa opozarja: če boste kostanjev pire kupili, naj ne bo sladek ali z dodatkom ruma, ker to podre mere v vsakem receptu.

Naslovna fotografija: Uroš Hočevar