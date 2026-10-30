Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Prežganka naših babic in njene sorodnice: 5 blagodejnih juh z jajcem

Prežganka. FOTO: Špela Ankele
Odpri galerijo
A+   A-
Od prežganke do stracciatelle: pet preprostih juh z jajcem, ki pogrejejo, nasitijo in prijajo v dneh, ko potrebujemo nekaj toplega za telo in dušo.

1. Stracciatella

Krepčilna juha, ki lepo poboža želodec in nam povrne moči takrat, ko nam v stresnih dneh primanjkuje časa. Odlična italijanska različica, ki je nared v 10 minutah

image_alt
Stracciatella: odlična italijanska juha z jajci, ki je nared v 10 minutah

2. Korenčkova milijonska juha

Milijonska juha je skuhana zares hitro, ker so vse sestavine narezane oziroma naribane res na drobno. Dodaten čar ji prinese dejstvo, da čebulo oziroma por, ki ga prepražimo v začetni fazi priprave, narahlo zarumenimo na maslu, ta pa prinese prijeten okus.

image_alt
Korenčkova milijonska juha: številka ena med otroki (VIDEO)

3. Prežganka

Juha, ki rešuje in blaži marsikatero težavo. Recept zanjo zahteva le nekaj čisto vsakdanjih sestavin, kljub temu pa se juha razlikuje od kuhinje do kuhinje in vsako gospodinjstvo ima svoj recept, ki se prenaša iz roda v rod.

image_alt
Prežganka: Odlični nasveti in recepti slovenskih babic

4. Juha z jajčnimi vlivanci in testenimi zvezdicami

Nevsakdanja krepčilna juha, ki jo Italijani pripravljajo za okrepitev v času bolezni.

image_alt
Juha z jajčnimi vlivanci in testenimi zvezdicami

5. Odlična jajčna juha za imunski sistem

Lahko bi ji rekli tudi nekakšna novodobna prežganka, čeprav je pripravljena drugače. Predvsem pa je nadvse okusna, krepčilna in ravno prav kalorična.

image_alt
Odlična jajčna juha za imunski sistem, pripravljena v 10 minutah

Datum Objave: 4.11.2026 ob 06:11

Preberite še:

Recepti
Vredno branja

Babice so znale: Dolenjski štruklji z jajčnim nadevom, ki ga še niste poskusili

Ti dolenjski štruklji imajo prav poseben nadev iz jajc, skute in smetane, za piko na i pa jih lahko še zlato zapečemo v pečici.
Odprta kuhinja30. 10. 2026 | 05:55
Recepti
Vredno branja

Mislite, da poznate štruklje? Ti trije recepti vas bodo presenetili

Štruklji so ena najbolj priljubljenih slovenskih jedi, a njihove različice znajo presenetiti. Spoznajte tri recepte, ki tradicijo postavljajo v novo luč.
Karina Cunder Reščič30. 10. 2026 | 06:20
Recepti
Vredno branja

Tako chef z Gradu Otočec pripravi telečja lička s skutnimi štruklji

Mehka telečja lička, zapečeni skutni štruklji in bogata omaka sestavljajo eleganten krožnik, ki je kot nalašč za posebno kosilo ali večerjo.
Odprta kuhinja30. 10. 2026 | 05:58
Recepti
Vredno branja

Azijski štruklji: Slovenska klasika z nadevom, ki ga ne bi pričakovali

Tradicionalno testo, svinjina, zelje, ingver in sladko-slana omaka: ti štruklji slovensko klasiko odpeljejo naravnost v Azijo.
Odprta kuhinja30. 10. 2026 | 05:58

Več iz te teme:

juha z jajcemjajčna juhaprežgankajuha za imunski sistemjuhe in enolončnice

Naročite se na e-novice:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinjaAvtor na portalu Odprta kuhinja
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI