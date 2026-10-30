Prežganka naših babic in njene sorodnice: 5 blagodejnih juh z jajcem
1. Stracciatella
Krepčilna juha, ki lepo poboža želodec in nam povrne moči takrat, ko nam v stresnih dneh primanjkuje časa. Odlična italijanska različica, ki je nared v 10 minutah
2. Korenčkova milijonska juha
Milijonska juha je skuhana zares hitro, ker so vse sestavine narezane oziroma naribane res na drobno. Dodaten čar ji prinese dejstvo, da čebulo oziroma por, ki ga prepražimo v začetni fazi priprave, narahlo zarumenimo na maslu, ta pa prinese prijeten okus.
3. Prežganka
Juha, ki rešuje in blaži marsikatero težavo. Recept zanjo zahteva le nekaj čisto vsakdanjih sestavin, kljub temu pa se juha razlikuje od kuhinje do kuhinje in vsako gospodinjstvo ima svoj recept, ki se prenaša iz roda v rod.
4. Juha z jajčnimi vlivanci in testenimi zvezdicami
Nevsakdanja krepčilna juha, ki jo Italijani pripravljajo za okrepitev v času bolezni.
5. Odlična jajčna juha za imunski sistem
Lahko bi ji rekli tudi nekakšna novodobna prežganka, čeprav je pripravljena drugače. Predvsem pa je nadvse okusna, krepčilna in ravno prav kalorična.