Ravioli z rumenjakom in špinačno-fižolovo omako (VIDEO)

To je eden tistih krožnikov, ki je videti precej bolj zapleten, kot v resnici je. Domači ravioli vedno naredijo vtis, a tu za največji učinek poskrbi skriti rumenjak v sredini: ko vanj zarežemo, se nežno razlije po krožniku in skupaj s špinačno-fižolovo omako ustvari skoraj svilnato kremnost. Omaka je preprosta, hranljiva in pripravljena brez smetane, beli fižol pa ji doda polnost, zaradi katere jed deluje bogato, a ostane prijetno lahka.

Naj vas zelena barva ne zavede — testo je klasično jajčno, zelenkast odtenek mu podari omaka, ki se oprime raviolov. To je kosilo za takrat, ko si želimo nekaj posebnega, a še vedno domačega, sezonskega in zelo pomladnega. Najlepši trenutek pride na koncu: prvi rez, tekoč rumenjak in omaka, ki se povežeta v popoln grižljaj.

Sestavine

Testo

200 g moke (tip 00 ali gladka)

2 jajci

ščep soli

Nadev

sveži rumenjaki (kolikor bo raviolov)

Omaka

200 g sveže špinače

pločevinka belega fižola (skupaj s tekočino)

3 stroki česna

3 žlice oljčnega olja

sol, poper

lupinica ali malo soka limone

Priprava