Ravioli z rumenjakom in špinačno-fižolovo omako (VIDEO)
To je eden tistih krožnikov, ki je videti precej bolj zapleten, kot v resnici je. Domači ravioli vedno naredijo vtis, a tu za največji učinek poskrbi skriti rumenjak v sredini: ko vanj zarežemo, se nežno razlije po krožniku in skupaj s špinačno-fižolovo omako ustvari skoraj svilnato kremnost. Omaka je preprosta, hranljiva in pripravljena brez smetane, beli fižol pa ji doda polnost, zaradi katere jed deluje bogato, a ostane prijetno lahka.
Naj vas zelena barva ne zavede — testo je klasično jajčno, zelenkast odtenek mu podari omaka, ki se oprime raviolov. To je kosilo za takrat, ko si želimo nekaj posebnega, a še vedno domačega, sezonskega in zelo pomladnega. Najlepši trenutek pride na koncu: prvi rez, tekoč rumenjak in omaka, ki se povežeta v popoln grižljaj.
Sestavine
Testo
- 200 g moke (tip 00 ali gladka)
- 2 jajci
- ščep soli
Nadev
- sveži rumenjaki (kolikor bo raviolov)
Omaka
- 200 g sveže špinače
- pločevinka belega fižola (skupaj s tekočino)
- 3 stroki česna
- 3 žlice oljčnega olja
- sol, poper
- lupinica ali malo soka limone
Priprava
- Pripravimo testo: na delovno površino stresemo moko in na sredini naredimo jamico. Vanjo ubijemo jajci, dodamo ščep soli in z vilicami postopoma vmešavamo moko. Nato testo gnetemo z rokami približno 10 minut, da postane gladko in prožno. Oblikujemo ga v kepo, zavijemo v folijo in pustimo počivati vsaj 30 minut.
- Spočito testo tanko razvaljamo in razdelimo na dva enaka pravokotnika.
- Na enega previdno polagamo rumenjake, pri tem pazimo, da med njimi pustimo dovolj prostora.
- Robove testa in med rumenjaki rahlo premažemo z vodo. Vse skupaj pokrijemo z drugim kosom testa. S prsti nežno pritisnemo okoli rumenjakov, da iztisnemo zrak. Narežemo raviole. Robove dobro zatesnimo, lahko si pomagamo z vilicami.
- V večjem loncu zavremo osoljeno vodo in raviole kuhamo 2–3 minute, da se testo skuha, rumenjak pa ostane še rahlo tekoč.
- Za omako v mešalniku zmeljemo špinačo, beli fižol skupaj s tekočino, česen in oljčno olje v gladko kremo. Prelijemo jo v ponev in segrejemo.
- Po okusu začinimo s soljo, poprom in limonovo lupinico ali nekaj kapljicami soka.
- Kuhane raviole previdno preložimo v ponev z omako in jih nežno premešamo.
- Jed postrežemo takoj, po želji jo potresemo z malo sveže mletega popra, naribanega parmezana in nanjo kanemo malo oljčnega olja.