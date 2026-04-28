Odprta Kuhinja
Ravioli z rumenjakom in špinačno-fižolovo omako (VIDEO)

Ravioli z rumenjakom in špinačno-fižolovo omako
Zelena omaka, nežno testo in rumenjak, ki ob prerezu poskrbi za tisti trenutek, zaradi katerega se splača potruditi.

To je eden tistih krožnikov, ki je videti precej bolj zapleten, kot v resnici je. Domači ravioli vedno naredijo vtis, a tu za največji učinek poskrbi skriti rumenjak v sredini: ko vanj zarežemo, se nežno razlije po krožniku in skupaj s špinačno-fižolovo omako ustvari skoraj svilnato kremnost. Omaka je preprosta, hranljiva in pripravljena brez smetane, beli fižol pa ji doda polnost, zaradi katere jed deluje bogato, a ostane prijetno lahka.

Naj vas zelena barva ne zavede — testo je klasično jajčno, zelenkast odtenek mu podari omaka, ki se oprime raviolov. To je kosilo za takrat, ko si želimo nekaj posebnega, a še vedno domačega, sezonskega in zelo pomladnega. Najlepši trenutek pride na koncu: prvi rez, tekoč rumenjak in omaka, ki se povežeta v popoln grižljaj.

Sestavine

Testo

  • 200 g moke (tip 00 ali gladka)
  • 2 jajci
  • ščep soli

Nadev

  • sveži rumenjaki (kolikor bo raviolov)

Omaka

  • 200 g sveže špinače
  • pločevinka belega fižola (skupaj s tekočino)
  • 3 stroki česna
  • 3 žlice oljčnega olja
  • sol, poper
  • lupinica ali malo soka limone

Priprava

  1. Pripravimo testo: na delovno površino stresemo moko in na sredini naredimo jamico. Vanjo ubijemo jajci, dodamo ščep soli in z vilicami postopoma vmešavamo moko. Nato testo gnetemo z rokami približno 10 minut, da postane gladko in prožno. Oblikujemo ga v kepo, zavijemo v folijo in pustimo počivati vsaj 30 minut.
  2. Spočito testo tanko razvaljamo in razdelimo na dva enaka pravokot­nika.
  3. Na enega previdno polagamo rumenjake, pri tem pazimo, da med njimi pustimo dovolj prostora.
  4. Robove testa in med rumenjaki rahlo premažemo z vodo. Vse skupaj pokrijemo z drugim kosom testa. S prsti nežno pritisnemo okoli rumenjakov, da iztisnemo zrak. Narežemo raviole. Robove dobro zatesnimo, lahko si pomagamo z vilicami.
  5. V večjem loncu zavremo osoljeno vodo in raviole kuhamo 2–3 minute, da se testo skuha, rumenjak pa ostane še rahlo tekoč.
  6. Za omako v mešalniku zmeljemo špinačo, beli fižol skupaj s tekočino, česen in oljčno olje v gladko kremo. Prelijemo jo v ponev in segrejemo.
  7. Po okusu začinimo s soljo, poprom in limonovo lupinico ali nekaj kapljicami soka.
  8. Kuhane raviole previdno preložimo v ponev z omako in jih nežno premešamo.
  9. Jed postrežemo takoj, po želji jo potresemo z malo sveže mletega popra, naribanega parmezana in nanjo kanemo malo oljčnega olja.
Datum Objave: 22.5.2026 ob 06:05

