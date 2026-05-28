Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.

Ko se združijo sočne višnje, kremast puding, čokoladni piškoti in puhasta smetana, nastane sladica, ki jo boste pripravljali znova in znova. Te osvežilne višnjeve kocke brez peke navdušijo z ravno pravšnjim razmerjem med sadno svežino in čokoladno noto, priprava pa je tako preprosta, da uspe tudi začetnikom.

FOTO: Sonja Ravbar

Najlepše pri receptu? Sladica potrebuje le nekaj osnovnih korakov, izdelke Dr. Oetker, največ dela pa namesto nas opravi hladilnik. Popolna izbira za poletna druženja, rojstne dneve ali sladkanje ob kavi.

Legendarni Original Šlag Dr. Oetker že desetletja velja za nepogrešljivo klasiko domačih sladic. Navdušuje z nežno, puhasto teksturo, enostavno pripravo in odličnim okusom, ki se popolno poda tako sadnim kot čokoladnim sladicam. Prav zaradi svoje obstojnosti in kremaste strukture je idealna izbira tudi za schwarzwaldske kocke brez peke, saj poslastici doda lahkotnost in prepoznaven domač pridih.

Sestavine

2 kozarca višenj (približno 680 g)

2 vrečki vaniljevega pudinga Dr. Oetker

4 žlice sladkorja

1 žlico koruznega škroba Dr. Oetker

600 g čokoladnih piškotov

2 vrečki Original Šlaga Dr. Oetker

čokoladne mrvice Dr. Oetker

3 vrstice temne čokolade Dr. Oetker

Priprava

Višnje precedimo in prihranimo 12 višenj za dekoracijo. V 600 ml višnjevega soka zmešamo puding v prahu, sladkor in koruzni škrob ter skuhamo gost puding. Primešamo višnje in pustimo, da se nekoliko ohladi. Piškote na hitro pomakamo v višnjev sok in jih zložimo v pekač. Prekrijemo jih z višnjevim pudingom ter postavimo v hladilnik, da se plast učvrsti. Pripravimo šlag in ga enakomerno namažemo po ohlajeni višnjevi plasti. Del šlaga prihranimo, vanj vmešamo nad vodno kopeljo stopljeno temno čokolado in pripravimo čokoladni šlag. Po vrhu sladice razporedimo kupčke čokoladnega šlaga, dodamo prihranjene višnje in posujemo s čokoladnimi mrvicami. Sladico dobro ohladimo in narežemo na kocke.

Namig

Če vam ostane nekaj višnjevega pudinga ali čokoladnega šlaga, ju servirajte v kozarčke in si pripravite hitro sladico na žlico.