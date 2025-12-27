Sendvič z mortadelo, ki ga je oboževal Anthony Bourdain

Najljubši sendvič Anthonyja Bourdaina z mortadelo je preprost, hiter in poln okusa. Pet sestavin, nekaj minut priprave in užitek je zagotovljen.

Priznati moram, da je ta prispevek nastal iz egoističnega vzgiba in osebne težnje – sem namreč nora na mortadelo. Ne privoščim si je vsak dan, saj želim, da ostane sveta. Za trenutke, ki jih razumem samo jaz. Za takrat, ko mi lahko nekaj tako preprostega, kot so na tanko narezane rezine te italijanske specialitete, pomeni veliko – nagrado, uteho ali pa popotniško kosilo sredi Bolonje, kjer ta dobrota domuje. Uf, kako bi se za rojstni dan razveselila 200 gramov res dobrega primerka – veliko bolj kot kakšnega parfuma!

Ko razprem paket, v katerem se prekrivajo aromatične rezine, jih vedno vprašam: »Kaj pa bi tokrat ušpičile?« Trenutno mi je ljuba kombinacija še topel prerezan bobol, namazan s pistacijevim pestom in debelo obložen s to mesnino, za še večjo pregrešnost pa je lahko zraven še burata, pogojno mocarela. V takem ali kakršnem koli drugem sendviču mora biti mortadela na kruh položena nekako zviška, da se naguba in ustvari še debelejšo plast. Ravno zlaganje rezin je prepovedano!

Pa sem spet prišla do mortadele in se odločila preveriti, kako si jo privošči kakšna znana oseba, za katero menim, da je res faca. In če že govorimo o ljudeh, ki so znali dobro jesti brez nepotrebnega kompliciranja, je Anthony Bourdain precej očitna izbira.

Njegov najljubši sendvič z mortadelo je skoraj smešno preprost. Pet sestavin, nekaj minut v ponvi in nič kulinaričnega razkazovanja. Pravzaprav je ravno v tem ves njegov čar. Bourdain ga je predstavil v svoji kuharski knjigi Appetites iz leta 2016, navdih zanj pa našel na enem svojih potovanj po Braziliji, natančneje v slovitem lokalu Bar do Mané v São Paulu.

Tam pripravljajo sendvič z obilico na ponvi popečene mortadele in topljenega sira, stisnjenega med polovici mehke portugalske štručke. Bourdain je idejo nekoliko poenostavil in iz nje ustvaril recept, ki je danes že skoraj kulten.

In ko sem prebrala, kako ga pripravlja, sem mu morala priznati eno pomembno stvar: tudi on ve, da se mortadele ne zlaga lepo in ravno.

Poglejte ga, no!

Sendvič Anthonyja Bourdaina z mortadelo

Za en resen sendvič.

5 do 6 tankih rezin mortadele

3 rezine sira provolone ali drugega sira, ki se dobro topi

1 kajzerico ali bombetko iz kislega testa

majonezo

gorčico

malo nevtralnega olja

Priprava