Vsi triki, ki jih morate poznati, ko pripravljate snežene kepe

Končno nas je obiskal sneg in čas je za snežene kepe!

Takšne in drugačne, seveda. Če imate otroke ali pa je nekaj otroške radosti ostalo tudi v vas, se boste v teh dneh gotovo odpravili v zasneženo naravo, zgradili snežen iglu, naredili snežaka ali vrgli kakšno sneženo kepo. Slednje pa lahko naredite tudi v zavetju domače tople kuhinje.

Naše snežene kepe pa vas na srečo ne bodo prezeble, temveč ogrele. In navdušile vaše brbončice. Rahel beljak v kombinaciji s toplo vaniljevo kremo so namreč klasika, katere čaroben učinek na brbončice so poznale že naše babice. A sladica iz preprostih sestavin in recept z dokaj nezapletenimi navodili vam jo vseeno lahko kdaj zagodeta. Da bi odpravili vse težave, smo zato povprašali mame, tete in babice ter pobrskali po spletu. Vse, kar smo izvedeli, prebrali in ugotovili, pa z vami delimo spodaj.

Koliko jajc?

Glede na to, da so glavni protagonist recepta prav jajca, se verjetno sprašujete, koliko jih potrebujete, da iz njih pripravite snežene kepe. Eno jajce tehta približno 25 gramov in zadošča za eno serviranje sladice. Pri pripravi se tako lahko držite pravila: ena oseba, eno jajce.

Trd sneg

Če želimo pripraviti čvrste, a rahle kepe, moramo biti nadvse temeljiti pri stepanju beljakov. Nikar ne skoparite z energijo ter jih res stepajte, dokler se v posodi ne naredi trd sneg, saj se bodo v nasprotnem primeru tako kot sneg razlezle v nič kaj ugledno plundro. Sneg boste stepli veliko lažje, če jajca vsaj 15 minut pred stepanjem vzamete iz hladilnika, da se segrejejo na sobno temperaturo.

Previdno z mlekom

Hiba, ki jo ima mleko, čeprav okusno pripomore skoraj vsakemu receptu, je, da se, ko ga poskušamo zavreti, kaj hitro prismodi. Uporabniki spleta tako svetujejo, da v loncu, preden vanj vlijete mleko, najprej zavrete deciliter vode. Tako se bo mleko kasneje prismodilo, sicer pa pazite tudi na ogenj. Nikar ne vrite mleka pri najvišji moči vašega štedilnika.

Počasi s sladkorjem

Ob pogledu na recept za snežene kepe boste kaj kmalu ugotovili, da vsebuje kar precejšnjo mero sladkorja. V prazničnih dneh z njim pač ne bomo skoparili, kljub temu pa moramo z njim ravnati previdno. Paziti moramo, da ga dodajamo postopoma v že skoraj povsem čvrst sneg, nikar prej, sicer se zračni mehurčki razblinijo, z njimi pa nas bodo počasi zapustile tudi rahle snežene kepe.

Katera vanilja

Za snežene kepe boste našli kar nekaj receptov, vsaka različica pa svetuje drugačno obliko vanilje. Večina receptov vsebuje prašek z aromo, nekateri uporabljajo kar vaniljev puding, mi pa svetujemo bolj naravno alternativo. Kupite vaniljeve stroke in iz njih izpraskajte semena. To bo od vas zahtevalo kakšno minuto dodatnega dela, a verjemite, da se bo izplačalo.

Bližnjice ne delujejo

Če ste kje prebrali, da lahko pri sneženih kepah uberete bližnjico, naj vas hitro preusmerimo nazaj na glavno cesto. Recept za snežene kepe namreč zahteva natančnost. Posipavanje s sladkorjem v prahu ne bo obrodilo sadov, prav tako ne prilivanje vrelega mleka k rumenjakom. Ključ je v potrpežljivosti, natančnosti in seveda vaji, ki nas naredi mojstre.

Zdaj, ko poznate vse trike, pa dodajamo še dve različici recepta, ki vas bosta navdušili!

