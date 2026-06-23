Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Sladke testenine: 3 recepti, ki dišijo po otroštvu

Sladke testenine iz našega otroštva FOTO: Dejan Javornik
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Rezanci z makom, čežano in testenine z orehi: trije nostalgični recepti za sladke testenine, ki jih je škoda pozabiti.

Testenine so ena tistih jedi, ki jih povezujemo z ugodjem. Ko jih pripravimo na sladko, pa se zgodi še nekaj več: na krožniku se znajdejo spomini. Mnogi se ob takšnih jedeh v mislih vrnemo v otroštvo, v kuhinje naših babic in mam, ko je bilo kosilo preprosto, a je ostalo v spominu za vse življenje.

Danes sladke testenine na domačih mizah srečujemo vse redkeje. Zato smo iz arhiva Odprte kuhinje poiskali tri recepte, ki bi jih bilo škoda prepustiti pozabi. Vsak na svoj način pripoveduje zgodbo o časih, ko so gospodinje znale iz nekaj osnovnih sestavin ustvariti pravo poslastico.

Prvi recept prinaša zanimivo kombinacijo testenin, popečenega zdroba in orehov, ki s svojo aromo preseneti tudi tiste, ki te jedi še ne poznajo. Drugi je poklon domači čežani in okusu prvih poletnih jabolk. Tretji pa nas spomni na skoraj pozabljeno klasiko: široke rezance z makom, preprosto jed, ki je v svoji skromnosti prava delikatesa. Za nas sta kuhali Polona Hribar in Polona Vesel iz Kulta 316.

Če vas mika, da bi na jedilnik vrnili nekaj starih okusov, začnite tukaj:

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Testenine s popečenim zdrobom: božanska jed, za katero mnogi še niso slišali

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Metuljčki s čežano: kosilo, ki diši po poletju in otroštvu

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Testenine z makom: skoraj pozabljena klasika

Morda boste ugotovili, da nekatere jedi nikoli zares ne zastarajo.

Datum Objave: 23.6.2026 ob 09:06

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