Preprosta jagodna krema je sladica, v katero skrijemo prve domače rdeče zapeljivke.

Jagode so že slastne. Jagodna krema pa še bolj. V trgovinah se že dobijo prve slovenske, ki so sladke in nama seveda veliko boljše kot tiste iz španskih ali italijanskih rastlinjakov. Zato se jih bova najedla do sitega, medtem ko čakava na češnje. Poskusite jih v sladki kremi, ki jo danes deliva – odličen in hitro pripravljen posladek! Jagode z vrta pa še čakava, letošnje vreme ni ravno naklonjeno zgodnjemu pridelku.

Puhasta kot oblaček! Za 2–3 porcije.

Sestavine

– 300 g jagod, 3 žlice sladkorja

– 200 ml veganske smetane (ali 400 ml stepene smetane)

– 200 g kokosovega jogurta

– jagode za dekoracijo

Priprava

1. Jagode operemo, odrežemo pecelj in jih razpolovimo. Stresemo jih v visoko posodo, dodamo še sladkor in s paličnim mešalnikom pretlačimo v gladek pire.

2. Vegansko smetano stepemo po navodilih na embalaži (midva sva uporabila takšno v prahu, ki sva jo zmešala z mrzlo vodo in penasto stepla).

3. Kokosov jogurt zmešamo z nekaj žlicami jagodnega pireja. Rahlo vmešamo še stepeno smetano, da dobimo jagodno kremo.

4. Prihranjene jagode očistimo in narežemo na kocke.

5. Sestavimo sladico: na dno kozarček vlijemo 2 žlici jagodnega pireja. Čez nadevamo jagodno kremo do polovice lončka. Nato potresemo z na kocke narezanimi jagodami in prilijemo še 2 žlici jagodnega pireja. Čez to dodamo še nekaj žlic jagodne kreme in dekoriramo z jagodnimi polovičkami in vejico mete.

6. Postrežemo ohlajeno.

Fotografija in recept: Vibrant plate

