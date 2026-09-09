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Slivova marmelada z jabolkom in zelo malo sladkorja (VIDEO)

Slivova marmelada z jabolkom FOTO: Sonja Ravbar
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Jabolko se s slivami odlično ujame, marmeladi pa doda gostoto in nežno sladkost. Z malo ruma in toplimi začimbami dobimo dišeč namaz, ki bo jesensko razpoloženje pričaral tudi sredi zime.

Pri tej slivovi marmeladi je sladkorja res malo, saj za kilogram sliv uporabimo le 100 gramov. Za prijetno sladkost in gostoto poskrbi še jabolko, rum in tople začimbe pa ji dodajo lepo aromo.

Sestavine

  • 1 kg sliv
  • 2 manjši jabolki, najbolje sorte elstar
  • 100 g sladkorja
  • začimbe za jabolčni zavitek po okusu
  • 2 žlici ruma

Priprava

  1. Slive operemo, razpolovimo in jim odstranimo koščice. Jabolki olupimo, odstranimo peščišče in narežemo na manjše koščke.
  2. Sadje stresemo v lonec, potresemo s sladkorjem in pristavimo na zmeren ogenj. Kuhamo približno 30 minut oziroma toliko časa, da se sadje dobro zmehča. Vmes večkrat premešamo.
  3. Dodamo rum in začimbe ter kuhamo še toliko časa, da marmelada doseže želeno gostoto.
  4. Še vročo marmelado nadevamo v čiste, segrete kozarce in jih takoj dobro zapremo. Za nekaj minut jih obrnemo na pokrovček, nato postavimo nazaj pokonci, pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo, da se počasi ohladijo.
Datum Objave: 10.9.2026 ob 08:09

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Mirjam Grilc
Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.
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