Sočen marelični kolač z mandlji: tako dober, da ga boste pekli vse poletje
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Sočen marelični kolač z mandlji in zrelimi marelicami navduši z mehkim biskvitom ter sijočo marelično glazuro. Preprost poletni recept.
Ko gravitacija končno premaga trud zrelih marelic, da se obdržijo na veji, se ne velja obotavljati. Čim več jih narabutajmo pri sosedu, preden ga doleti ista misel! Predlagava, da izplen skrijemo v nežen biskvit z mandlji in dokaze dodatno zakrijemo z marmeladno glazuro. Soseda pa le povabimo na kos izredno sočnega mareličnega kolača – zagotovo ga bo pomiril.
Sestavine
Biskvit
- 160 g mehkega masla
- 130 g sladkorja
- 4 jajca
- 130 g gladke moke
- 100 g mletih mandljev
- vrečka pecilnega praška
- pol žličke naribane lupinice limone
- žlička vaniljeve arome
- 80 ml mleka
Marelice
- 450 g zrelih marelic
- 2 žlici marelične marmelade
- 3 žlice vode
- pest mandljevih lističev
Priprava
- Biskvitna zmes: tortni pekač s snemljivim obodom premera 26 cm dobro namastimo z maslom in rahlo pomokamo.
- V večjo skledo damo zmehčano maslo in sladkor in ju z električnim mešalnikom premlatimo, da popenita.
- K masleni kremi med mešanjem postopoma dodajamo jajca – naslednje dodamo šele, ko je prejšnje povsem vmešano v zmes.
- V ločeni posodi zmešamo moko, mlete mandlje, pecilni prašek in naribano lupinico limone.
- K mokrim sestavinam izmenično po tretjinah vmešamo suhe sestavine ter mleko in vaniljevo aromo.
- Biskvitno zmes vlijemo v pripravljen pekač.
- Marelice operemo, jih po dolgem razpolovimo in jim odstranimo koščice. Marelične polovičke razporedimo po zmesi in jih potunkamo vanje.
- Pecivo pečemo 35–40 minut pri 180 stopinj.
- Da je biskvit zanesljivo pečen, preverimo z zobotrebcem – po vbodu v sredino mora ostati popolnoma suh.
- Če med peko vrh kolača prehitro porjavi, ga pokrijemo s kosom aluminijaste folije.
- Za povrh: ko pekač vzamemo iz pečice, v majhni kozici nad srednje močnim ognjem na hitro segrejemo 2 žlici marelične marmelade in 3 žlice vode. Ko dobimo redek in gladek sirup, ga s čopičem nanesemo po toplem kolaču.
- V ponvi na hitro popražimo mandljeve lističe. Ko zadišijo in se zlato rjavo obarvajo, jih posujemo po premazanem kolaču.
- Pustimo ga v modelu, da se popolnoma ohladi, nato pa razkosamo in pomlatimo.
Datum Objave: 5.7.2026 ob 06:07
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Midva kuhavaSva Tjaša Vede in Blaž Mikuljan. Kulinarika je področje, v katerem se najraje zadržujeva. Naj gre za zadovoljno prežvekovanje po oštarijah, navdušeno kulinarično brskanje med potepanjem ali pa usklajeno ustvarjanje na domačem kuharskem bojišču – vedno sva v nizki preži za novimi sestavinami, postopki in načini priprave jedi. Sva totalno nasprotje od tradicionalistov. Priprava tradicionalnih jedi ostaja domena najinih babic, saj jih povsem obvladata, z njimi pa naju tudi z veseljem razvajata. Ko pa se midva spraviva na tradicionalen recept, ga pošteno začiniva v svojem slogu. Sledite nama lahko na blogu midvakuhava.si.