Špageti z bučko in grahom

Kosilo, pripravljeno v samo 15 minutah in enem loncu! Enostavni špageti s sezonsko zelenjavo za odlično kosilo na rastlinski osnovi.

Sestavine za dve osebi

– 200 g špagetov

– lonček zamrznjenega graha (ali mladega)

– večja mlada čebula, 3 stroke česna

– 4 rezine sušenega paradižnika v olju

– večja bučka, lupina bio limone

– kanec sojine smetane

– 2 žlici listov bazilike

– sol, poper, oljčno olje

– 2 žlici drobtin

Priprava

1. V loncu osoljene vode skuhamo testenine po navodilih na embalaži. Nekaj minut pred koncem dodamo še grah.

2. Špagete in grah skupaj odcedimo, pri­hranimo lonček vode od testenin.

3. Mlado čebulo in česen sesekljamo. Sušeni paradižnik vzamemo iz olja in drobno narežemo. Naribamo lupino limone in sesekljamo baziliko.

4. Bučko grobo naribamo.

5. Lonec od kuhanja testenin osušimo, nato segrejemo žlico olja in nanj stresemo mlado čebulo, jo na hitro popražimo, dodamo še česen, limonovo lupinico, naribano bučko in sušeni paradižnik, prilijemo kanec sojine smetane in pol lončka prihranjene vode od testenin in zelenjavo pokuhamo.

6. Testenine in grah vrnemo v lonec, dodamo še baziliko, dobro premešamo in po potrebi začinimo s soljo in poprom.

7. V suhi ponvi na hitro prepražimo drobtine.

8. Testenine razdelimo na krožnike, jih pokapamo še z oljčnim oljem in potresemo s popraženimi drobtinami.

Recept in fotografija: Vibrant plate

Preverite še: Pečen krompirček v srajčki